Futuro incierto para Aridane

, el futuro de Aridane Hernández se presenta incierto en Osasuna. Hasta enero su continuidad no era ni siquiera una opción que estuviera sobre la mesa porque no tenía minutos, pero su notable rendimiento desde entonces hace que el club valore seriamente su continuidad. El defensa, que es libre para negociar con otro equipo desde el 1 de enero (igual que Darko), es feliz en Pamplona y quiere seguir de rojo. No ha habido contactos para avanzar en esa ampliación de contrato.

En todo caso, Osasuna tiene esa puerta abierta y el majorero quiere cruzarla para prolongar la vinculación. Cualquier escenario es posible, algo que ha girado considerablemente desde enero. En ese mercado invernal, el Elche se interesó por Aridane, quien consideró esa propuesta pero los ilicitanos querían gratis al defensa. Una opción que no iba a permitir la entidad rojilla. No podía desprenderse de un jugador que entraba en los planes aunque en ese momento no era titular. Su futuro, en aquel entonces, no pasaba por El Sadar . Además,elevará aún más la competencia.