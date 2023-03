El entrenador de Osasuna, Jagoba Arrasate , espera que su equipo retome “las buenas sensaciones” en Mallorca para lograr una victoria que impulse a su plantilla de cara a la Copa del Rey.

“Nos ha venido bien. Cuando tienes unos días luego vuelves con otra energía. Ha sido una semana diferente porque nos han faltado jugadores, pero hemos entrenado bien y estamos con muchas ganas del choque de mañana”, ha dicho el míster rojillo sobre la semana sin competición por los partidos internacionales.

Arrasate ha afirmado en rueda de prensa que deben encontrar “esas vías” que les acerquen al gol: “En eso hemos incidido también y mañana tenemos un hueso duro en ese aspecto porque el Mallorca es un equipo que defiende muy bien y que en casa concede muy poco al rival”.

“Hablamos de un rival que en casa es muy fuerte, y que lo que hace, lo hace muy bien. Cree en esa idea y son capaces de minimizar al rival. No creo que sea un partido tan abierto como el del Sánchez-Pizjuán”, ha anotado el entrenador sobre el choque previo a la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en San Mamés.

“Cada partido nos va a acercar muchísimo al primer objetivo y mañana tenemos la primera oportunidad”, ha comentado sobre el objetivo de la permanencia, restando importancia a la cita copera.

El de Berriatúa cumplirá 200 partidos al frente de Osasuna en el mismo estadio donde debutó: “No lo recordaba. Es un orgullo. En ese primer partido no pensaba que podía llegar a esa cifra y lo que quiero es celebrarlo con una alegría mañana”.

El debut de David García con la selección española fue “una alegría” al tratarse de una “fecha señalada” que para el central fue “muy especial y que se lo ha ganado”. “Está muy cansado, fatigado y con alguna molestia, pero feliz por el debut, así no por la derrota. Espero que sea el primero de muchos”, ha añadido.

“Vueltas claro que le he dado. No es fácil. Todos los equipos nos jugamos algo y el que necesite esa necesidad puede dar ese plus. Durante la temporada hay fases donde estás mejor o peor, pasa a todos los equipos y debemos cortar eso y regresar a la senda de antes”, ha opinado sobre el bache que atraviesa su plantilla en liga.

Espera un Mallorca “valiente, que monta los carriles muy arriba, que juega a partir de darle continuidad a Muriqi y que llega con mucha gente. En casa ha sido capaz de ganar al Madrid, Atlético y Villarreal porque es donde más a gusto se encuentran ellos”.

“Hacer un buen partido mañana y sacar un buen resultado nos daría aire para la liga. Sería el mejor antídoto para el martes”, ha comentado Arrasate.