Javier Aguirre, técnico mexicano del técnico mexicano del Mallorca , ha afirmado este viernes que Osasuna "está haciendo un gran trabajo en la Liga y en la Copa del Rey", y que su equipo necesita salir "con mucha intensidad y el apoyo de la afición" para sumar los tres puntos en juego y superar la racha adversa de resultados.

"De Osasuna tengo grandísimos recuerdos. Llegué a este país hace veinte años y me trataron de maravilla durante cuatro años fantásticos. Solo tengo palabras de agradecimiento esa institución que está en semifinales de la Copa del Rey haciendo un gran trabajo en la Liga", declaró Aguirre.

"Es un equipo muy sólido que tiene muy clara la idea de lo que hace en el juego. Cuenta con muy buenos jugadores, un gran técnico (Jagoba Arrasate) y no tengo nada más que palabras de elogio y agradecimiento para el Club Atlético Osasuna", agregó.

El "Vasco" no estará en el banquillo de Son Moix ante su exequipo al cumplir el partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Le sustituirá en el campo su ayudante, el mallorquín Toni Amor.

Aguirre también se refirió a los siete futbolistas internacionales que no han podido participar en todos los entrenamientos de la semana: Vedat Muriqi (Kosovo), Kang In Lee (Corea del Sur), Predrag Rajkovic (Serbia), Giovanni González (Uruguay), Dennis Hadzkunic (Bosnia), Ludwig Agustinsson (Suecia) y Leo Román (España Sub-21).

"Uno llegó lesionado (el sueco Agustinsson) y tres llegaron hoy. Así no es fácil preparar el partido de esa forma sobre todo tras un viaje de veinte horas, pero no hay justificante. Jugaremos con lo que tenemos ante nuestra afición, cuyo apoyo es fundamental y es un estímulo que necesitamos", explicó.

El preparador del conjunto bermellón subrayó que su equipo "necesita los tres puntos" ya que no quieren "rezagarse" en la tabla de clasificaciones.

"Estás ahí en una posición (undécima, 32 puntos, a 6 del descenso), a medio camino de todo. El trabajo no está hecho y lo sabes. Entonces vamos a jugar el partido ante Osasuna con mucha intensidad", precisó.

Preguntado por el árbitro designado para dirigir el partido Isidro Díaz de Mera, muy protestado por los mallorquinistas por algunas de sus decisiones en los últimos encuentros, Aguirre rehusó opinar al respecto.

"Nunca me fijo en los árbitros, nunca jamás. Como digo siempre, el árbitro y la suerte no entrenan conmigo. Ellos vienen hacen su trabajo y se marchan. Como ocurre con nosotros, a veces sale bien, a veces sale mal. Nos podemos equivocar como todos porque el error está latente. Confío plenamente en la capacidad del arbitraje", respondió.

El técnico azteca también se refirió a la pérdida de concentración que sufre su equipo en los inicios de la primera y segunda parte en algunos de los partidos jugados esta temporada.

"He hecho hincapié en ellos, claro que sí. Les he mostrado varios partidos, incluido el de Osasuna (en la primera vuelta), que salimos despistados. Hacemos, a veces, una buena primera parte y luego damos al traste con errores, y ya te cuesta mucho. Espero que mañana esto no suceda", señaló.

Javier Aguirre, finalmente, recordó a Luis Aragonés cuando le preguntaron por si la liga había entrado en su fase decisiva y ya el margen de error es muy escaso. "Yo diría que no se puede fallar en todo el año. No se puede distinguir la fecha 4 de la 34 en el campeonato. Es cierto sí, que a medida que se va aproximando el final de la Liga empiezas a ver más cerca, o más lejos, tu objetivo, pero cualquier partido, cualquier circunstancia, es de atenderse. El sabio Luis Aragonés decía que la Liga se definía en los últimos diez partidos. Y es verdad. Es entonces cuando los equipos estamos más cerca, o lo ves cerca, y no estás. Pero todos los partidos tienen la misma relevancia, la misma importancia. Nosotros caímos en una racha negativa de la cual esperamos salir mañana y acercarnos más al objetivo (de la permanencia)", valoró el entrenador mallorquinista.