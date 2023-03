Los proyectos de Osasuna miran a 2024

Los proyectos que tiene sobre la mesa Osasuna para continuar con su crecimiento miran al año 2024. Hasta entonces no está contemplado que se materialicen esas ideas planteadas por el club con el objetivo de redoblar su desarrollo, dentro de la consolidación del proyecto deportivo en Primera División.

Se centran en El Sadar, con la ampliación con el doble de espacio de la tienda oficial y la llegada de una nueva marca deportiva, así como la creación del museo. Todo, sin olvidar Tajonar, donde se espera que para entonces se haya dado un impulso para levantar las instalaciones de la zona no edificada y acometer la gran transformación desde su nacimiento en 1982.

ADIDAS SIGUE UNA TEMPORADA MÁS

En este contexto de los cambios que vendrán a medio plazo, Osasuna ha diseñado en su hoja de ruta una vuelta de tuerca para la ropa que vestirá a los equipos. Adidas seguirá siendo el espónsor la temporada que viene, junio de 2024, fecha en la que acabará la relación que se mantenía desde 2020. El gigante alemán reemplazaba entonces a Hummel. El club quiere mejorar su rendimiento y, entre las ventajas que considera que puede alcanzar, busca un diseño más personal. Macron y Kappa son los nombres que están sonando y que desde el club se reconocen como posibles alternativas.

Ese nuevo ciclo vendrá aparejado con la reforma de la tienda oficial, que será el doble de grande que la actual y que conectará con la salida del recorrido del nuevo museo que también se irá construyendo en los próximos meses. Desde hace casi una década, la entidad tiene externalizado el servicio de la venta de productos. Es la empresa Smartketing la que asume el coste del personal y paga un fijo por temporada.

En el año 2017, se abrió otro local en la calle Estafeta, pero al año se cerró porque las ventas no eran rentables. Ahora se quiere dar otro empujón a la tienda del estadio que siempre ha sido el núcleo para que los aficionados se acerquen a comprar camisetas y artículos.

eduardo buxens

TRES IDEAS SOBRE LA MESA PARA EL MUSEO

Dentro de sus proyectos, el del museo verá la luz en 2024, dicen en Osasuna. Hasta ahora se ha querido ser cauto con la inversión que supondría, toda vez que está previsto presentar pérdidas por 1,6 millones y no se ha querido desviar el gasto.

El club tiene sobre la mesa tres ideas concretas de las que tendrá que elegir. En este tiempo, se han ido entablando conversaciones con las diferentes empresas que se han interesado. A falta de conocer el presupuesto, este nuevo espacio que lucirá El Sadar se generará con 312 metros cuadrados. La sala surgió tras las obras de reforma y ampliación del estadio y se encuentra, de cara al exterior, entre la tienda oficial y el Txoko del Sadar a nivel cero. Desde fuera se aprecian sus dos cristaleras. Está equipada con baños.

El museo, en palabras del club “una gran joya”, tendrá un concepto diferente al que han empleado tradicionalmente las entidades de fútbol. No será a la antigua usanza con la simple exposición de trofeos, balones, camisetas o botas antiguas.

Tampoco se pondrá el foco en los momentos históricos. En la nueva estancia que se habilitará en El Sadar se potenciará la identidad a través de las diferentes herramientas audiovisuales. El objetivo es que el visitante, sea aficionado o no, sienta desde dentro la personalidad de un club de casi 103 años de historia. En otras palabras, meterse de lleno en la cultura rojilla.

HABILITAR LAS VISITAS CON EL 'TOUR SADAR'

Sin ser tan amplio como los museos de otros clubes de mayores recursos y masa social, será suficiente como para exponer los distintos elementos que resalten ese ADN tan singular. Podrán disfrutarlo tanto sus propios aficionados como los visitantes que lleguen a la ciudad.

Se estiman ingresos anuales de 25.000 euros atendiendo a un estudio de mercado. La entidad ha pensado integrar la entrada al museo dentro del Tour que ofertará cuando se proceda a la apertura. Gracias a este itinerario guiado, los interesados podrán vivir la experiencia de visitar zonas que en los partidos son inaccesibles para cualquiera: los banquillos, los vestuarios, la sala de prensa, el palco, la grada de los rail-seat etcétera.

El recorrido, con sus explicaciones, se terminará en el museo y luego en la nueva tienda. Allí se culminará esa sensación de palpar la identidad dentro del estadio que fue elegido como el mejor de los construidos en 2021, según el portal internacional especializado Stadium DB.

ESCUELAS Y ACADEMIAS INTERNACIONALES

Los retos de Osasuna que se extralimitan de lo puramente deportivo también miran al extranjero. Además de un salto en los derechos audiovisuales, la expansión fuera de las fronteras puede suponer un nuevo salto en la obtención de recursos de patrocinios, una vez que se ha potenciado el mercado más local con la red tejida de empresas que apoyan al club rojillo.

La más visible, Verleal, dará pasó a Kosner. La marca de aire acondicionado y climatización que en los últimos años se ha especializado en el desarrollo de equipos de aerotermia será el patrocinador principal a partir del 1 de julio de 2023. Por dar un dato, en el ejercicio pasado se ingresaron por publicidad 6,6 millones (el doble de lo que se facturó por ejemplo en la 2016-2017) y para el presente se han programado 8,6 millones.

El club ha creado nuevas áreas y sólo en proyectos del Plan Impulso habrá trabajando entre 55 y 60 personas. Por último, una vez que se consolide la estructura, comentan en el club, se ve como una de las asignaturas pendientes la creación de escuelas y academias internacionales.

Interés de un gimnasio y un Sports Bar en El Sadar

La explotación de los locales comerciales del estadio en la planta cero es otro asunto pendiente en Osasuna, que espera en los próximos meses cerrar acuerdos. Hay cinco disponibles que salieron producto de la reforma.

Uno se ubica en la calle Sadar (banda de Grada Lateral), para continuar la secuencia Txoko del Sadar, taquillas, museo, tienda y oficinas para conectar con el Bodegón. Hay otros dos en la calle Fermín Ezcurra (zona del fondo sur) y dos más en la calle Ana de Velasco (zona del fondo norte).

eduardo buxens

Acercamientos y conversaciones se han producido, pero de momento nada en concreto. Por ejemplo, ha habido interés en un proyecto para construir un gimnasio o un Sports Bar, un local de hostelería donde se puede disfrutar de una variedad de eventos deportivos en directo.

La tarea pendiente

Sería una manera de darle más actividad al estadio que la propiamente dicha de los días de partido cada dos fines de semana. Es una tarea que queda pendiente en el objetivo de la explotación de El Sadar desde su nueva configuración.

Está generando ingresos por el mayor número de socios (20.000) y taquillas con asistencias medias del 83%; la venta de más de mil localidades de hospitality (asientos VIP, cuatro veces más que antes de la obra); la sala 1920 que alquilan empresas para eventos; y la llegada de la tecnología 5G para la zona sur de Pamplona que implica la obtención de recursos por el alquiler del espacio necesario.

La ampliación de Tajonar, en estado embrionario

No va a caminar más deprisa Osasuna en su idea de materializar la ampliación de Tajonar. Como conocen los aficionados, Osasuna compró por 6,5 millones una parcela de una superficie de 169.000 metros cuadrados, mayor que las instalaciones de ahora. El club no está obligado a edificar en todo el terreno. No hay nada concreto hasta la fecha. En contenido y plazo.

La primera piedra de esta futura transformación será el parking que se va a habilitar para solucionar los problemas de aparcamiento que de vez en cuando se suelen generan con los aficionados. La obra ya está solicitada al ayuntamiento.

Fruto de un acuerdo con el Valle de Aranguren, podría tener unas 700 plazas y está pegado a la zona en la que va a crecer Tajonar. Se encuentra en la parte más cercana a la carretera que baja a la puerta principal de las instalaciones. El pacto alcanzado implica que la Mutilvera, club convenido, tendrá derecho a ciertos usos de las instalaciones.

Con los técnicos

Sobre el resto, no hay urgencia. En consonancia con los técnicos, se han ido localizando las necesidades. La idea es construir campos de hierba natural (solo hay dos), dotaciones para el primer equipo y un pequeño estadio para el Promesas y el Femenino.

El club habló en su momento de gimnasio, sala de fisioterapia, sala de vídeo, comedor, sala de reuniones para el cuerpo técnico, despacho para el entrenador, consulta del doctor, sala de prensa o almacenes.