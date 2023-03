La mirada al pasado de Webó: malaria, Sadar y la batalla del Pizjuán que agitó Aguirre

saboreó los éxitos de una época gloriosa con la final de Copa, el cuarto puesto de Liga y la semifinal de la Europa League (entonces UEFA). Los recuerdos rojillos permanecen intactos en la memoria de Pierre Achille Webó, un hombre agradecido a su etapa en Osasuna , el club que le puso “en el mapa del mundo” con su fichaje porque “nadie” le conocía. El camerunés jugó 2003 a 2007 antes de su salida al Mallorca por orden de la dirección deportiva de entonces. Empezando de cero,con la final de Copa, el cuarto puesto de Liga y la semifinal de la Europa League (entonces UEFA).

Webó es hoy el segundo entrenador del Estambul Başakşehir F, de la Superliga turca, equipo donde por ejemplo ha militado hasta ahora Mesut Özil. Desde la capital turca, ha atendido a los micrófonos de Cope Navarra para rememorar su época osasunista. “Cuando veo los resúmenes de la Liga española empiezo por Osasuna y luego Mallorca. Leo comentarios en las redes sociales. Siempre tengo una conexión con Osasuna y Pamplona”.

E. B.

El exdelantero rememora con el periodista Alberto Sanz el episodio de la malaria en 2006. “Estuve encerrado, volví y salté a calentar. El recibimiento de la afición de Pamplona fue tremendo. Yo no me esperaba esto. Fue un momento muy duro. Temí por mi vida. Ver los Indar Gorri que empezaron a cantar 'Webo, lolololo'. No se me olvidará nunca. Ha habido muchos momentos especiales y siempre estaré agradecido”.

Webó tiene bonitas palabras sobre la grada navarra. “El único campo donde nunca escuché pitar a los jugadores fue El Sadar. La afición siempre estaba agradecida y el equipo tenía una gran conexión con los aficionados. Fueron años muy bonitos. El nuevo director deportivo llegó con sus ideas no me gustaban y me fui también triste de Pamplona porque quería quedarme. Él tenía otra idea. Es una de las mejores aficiones. Solo hay que ver cómo agradecen un saque de banda. Encajan los jugadores de mis características, como el Chimy Ávila, de carácter. Si lo dejas todo en el campo, siempre la afición de Navarra lo agradece”.

La final de Copa le quedó marcada en el corazón. “Me acuerdo del autobús llegando al Calderón y ver en el estadio la parte de la afición de Osasuna. Parecía San Fermín, todos de rojo. Era muy bonito. Aun con la derrota, el recibimiento fue muy grande”.

EDUARDO BUXENS

Hablando de Javier Aguirre, le impactó la actitud del mexicano en una inolvidable batalla del Pizjuán. "Las palabras sobran. Aguirre en Pamplona era el hambre con las ganas de comer. Llegó en el momento justo, con los jugadores justos. Él sabía meter a la grada en el partido. Javier en eso es un genio. Lo tenía todo. Nunca se me olvidará el partido contra el Sevilla. Cómo nos revolucionó en el vestuario. No hubo charla. Nos metió la adrenalina y salimos como leones. Y eso que no nos jugábamos nada. Aquel día fue el día que más me impactó de Javier. Estaba la pizarra con los 11 que iban a empezar y le pegó un golpe, 'boom', y reventó todo. 'Hoy ni once ni táctica ni nada', dijo. Fue algo que no se podía explicar. Veías a Bakayoko, al mismo Richard Morales... Aquello pasó a la historia después con esa tangana. Fueron cosas feas, pero lo que transmitía era algo impresionante. Como entrenador intento ponerme en su piel, pero es natural, no se puede. Javier es único en eso". A modo de reflexión, a Webó no le gustó el desenlace. "Son cosas que no me gusta recordar. Me avergüenzan las cosas que me pasaron aquel día. No es fútbol".

En la próxima jornada, Aguirre será el entrenador rival de Osasuna con el Mallorca, aunque no se podrá sentar en el banquillo por lesión. “Menos mal que está sancionado, con lo pesado que es ¿eh? Siempre lo digo. Cuando juegan esos dos equipos que gane el más necesitado. Javier le ha dado tu toque, su seña”.

JOSÉ CARLOS CORDOVILLA

Sobre la semifinal de Copa, el africano espera que Osasuna esté a la altura. “El entrenador (Jagoba Arrasate) es valiente y sabe lo que quiere. Será un partido bonito el de San Mamés. Desde lejos, como compañero, no le voy a decir lo que tiene que hacer. Es un partido donde Osasuna tiene que ser Osasuna. Los últimos partidos no han tenido buenos resultados, pero Osasuna tiene que ser el mismo que ha sido. Hay que jugar mucho con la cabeza. Es una oportunidad muy bonita que puede pasar una vez en la vida para muchos jugadores”.

Para concluir, Webó habla de los jugadores que más le gustan. Comienza por David García. “El central que ha ido ahora a la selección es muy bueno. Moncayola me gusta. Chimy Ávila más porque es el que se identifica más conmigo. Transmite mucho en una carrera o en una lucha. Él pone la cabeza donde sea. Hay jugadores de la cantera que han salido y que lo están haciendo bien. Hay que resaltar el trabajo del club, que siga así, lo aplaudo desde aquí”.