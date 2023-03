David García: el central de la personalidad

No hay ningún jugador en Primera que haya completado más despejes (331) y más despejes de cabeza (570) en las últimas cuatro temporadas, siendo además el defensa que ha ganado más duelos aéreos (520). El dato, reflejado ayer por @Optajose, da cuenta del vuelo que ha adquirido un futbolista de Tajonar que está a las puertas de su debut internacional. Entre hoy y mañana, diferentes voces analizarán al capitán. En este caso, es turno de los tres entrenadores de su estreno como profesional en 2014, época de vivencias en el club: Jan Urban (debut con él), José Manuel Mateo (ya le había dirigido en la base) y Enrique Martín Monreal (ascenso y debut en Primera). Este viernes, momento de los preparadores personales que le han ayudado a lograr un rendimiento óptimo.

“Me queda en la memoria como un jugador valiente”

Jan Urban (Jaworzno, Polonia, 1962) fue el entrenador que hizo debutar a David García en el primer equipo en 2014. “Había un grupo de jóvenes que llegaron en aquel momento. No podíamos hacer fichajes y había que apañarse. Entre ellos, estaba David García. Para mí, era muy atrevido. No le podían los nervios. Estaba muy seguro de sí mismo. Ahí estaban los dos Garcías. Unai, en comparación, necesitó más partidos y confianza para adaptarse. David tenía 20 añitos. Le recuerdo por eso. Son jóvenes que empiezan y como entrenador eres consciente de que pueden tener altibajos. Un día bien, otro día mal. David me queda en la memoria como un jugador valiente y consciente de aprovechar la oportunidad que apareció por diferentes motivos”.

El polaco tenía claro que David era central pese a que en la base había desempeñado la demarcación de medio centro. “No le veía en esa posición nunca. No es un jugador que tenga una visión de juego como Mikel Merino, por ejemplo. Las características que tiene David son perfectas para ser central. Ese contacto, esas jugadas uno contra uno con el delantero tanto por arriba como por abajo, ir en carrera con el contrario…”, analiza Urban, orgulloso de haber sido vecino suyo de Zizur.

La leyenda rojilla, ahora técnico del Gornik, sintió emoción al conocer que David García estaba en la lista de De la Fuente. “Me he alegrado. Siempre es bonito para cualquier entrenador. Estás viendo a Osasuna y muchas veces digo a mis compañeros entrenadores o a algún jugador: ‘A este he entrenado y este ha debutado conmigo’. Ahora va a ocurrir lo mismo. Me alegro, pero ¡voy a presumir también! ¡Mira, mira!, con David algún pequeño ladrillo también he puesto”.

El carácter y las condiciones le han hecho crecer al jugador canterano. “Es un jugador muy importante en Osasuna. Tiene muy buen juego de cabeza, es agresivo, en el contacto se encuentra muy a gusto… Es un jugador al que le dices ‘ahora toca la Primera División’ y responde ‘pues venga no pasa nada’. Ahora toca jugar, imagínate, competiciones europeas. Pues claro que sí. Imagínate que toca ir a un equipo grande. David con esa valentía, atrevimiento y seguridad en sí mismo lo haría. Y en la selección puede ocurrir lo mismo. A por ella”.

“Recuerdo bonito”

Urban también recuerda el debut de Mikel Merino en aquellos tiempos. “Empezó la temporada con los juveniles, acabó con el Promesas y subió con David García al primer equipo. Siento alegría por ellos. Para cualquier entrenador, si ha puesto algo para que la carrera de cualquier jugador vaya a mejor y que progrese, siempre es un recuerdo muy bonito”.

A la pregunta de si ve a David García con opciones de dar un salto este verano y dejar Osasuna, Urban señala que lo entendería. “Cuando un jugador entra en la selección de España, es lógico y normal que tenga ofertas. No me sorprendería para nada que tuviera una oferta de este club o de otro. Tiene 29 años. Nunca es tarde. Ha llegado a la selección y ¿por qué no va a jugar en un equipo con mayores aspiraciones? No sé si en España, pero puede ser en el extranjero, ¿por qué no?”.

“Le conozco y no le va a temblar el pulso”

A José Manuel Mateo (Pamplona, 1975), no le ha sorprendido la llamada de la selección. “Los que bajamos a El Sadar vemos el rendimiento de estos años. Si a eso le sumas el ruido de sus números a nivel de Europa y nacional, te das cuenta de que ese momento podía llegar”.

El que fuera central rojillo le conoce bien. “Cuando me retiré, mi primer equipo para entrenar fue el cadete de Osasuna. Me encontré, entre otros, a David García. Llamaba la atención por todo lo que hace ahora. Tácticamente siempre ha sido un jugador muy correcto. Manejaba el juego aéreo de maravilla y marcaba sus ocho o diez goles. Sigue manteniendo esas fortalezas y con el balón ha progresado. Para esa posición, ofrece mucha seguridad”.

Mateo recuerda que al de Ibero le gustaba jugar de medio centro. “Disfrutaba ahí. Tenía esa capacidad de ir hacia arriba, siendo más partícipe del juego. Ya en el División de Honor y Promesas, fue cogiendo jerarquía y valoró que esa posición de central era la más adecuada para él”.

El físico de los 17 años

En Tajonar, David tenía un hándicap. “Con 17 años era como ahora, pero la musculatura no le acompañaba. Esa envergadura no era fácil mover. Le costaba en la velocidad o acciones divididas. Era cuestión de tiempo que cogiera esa forma física idónea que le haría rendir al máximo”.

A nivel profesional, Mateo volvió a encontrarse con él cuando sustituyó a Urban en 2015. “La situación era anómala por las circunstancias, pero en los partidos demostraba una madurez para su juventud. El rendimiento de Osasuna no era el esperado pero el suyo, a nivel individual, fue muy bueno”, dice el pamplonés, orgulloso de haber participado en su carrera. “Tengo una trayectoria como jugador que ahí está. Como entrenador de cantera, me siento muy orgulloso e identificado con lo que he hecho, no tanto a nivel profesional con las experiencias en el primer equipo y en el Burgos. Pero sí, ves ahora a jugadores como Unai, Kike, David o Juan y te sientes contento, aunque son ellos los que salen”.

Mateo expone, “sin quitarle ningún mérito”, que David “se ha beneficiado de un proyecto con Jagoba a la cabeza que funciona”. “Siempre tiene que haber una base de casa. Osasuna lo está haciendo bien. El que viene de fuera se adapta. Hay que seguir apostando por esa filosofía. El aficionado quiere ver jugadores de casa que lo dan todo. Si tienes el premio de ir a la selección, imagínate el orgullo que puedes sentir”.

A David le llega la hora del debut. “Le conozco y personalidad no le va a faltar. No le va a temblar el pulso. Va a estar rodeado de grandes jugadores. Nunca me ha hecho falta decirle nada. Se atreve con los retos. Seguro que podrá con él”.

¿Le sigue viendo en Osasuna en junio? “Si tiene un reto superior al de Osasuna, ¿a quién no le gusta tener otras ilusiones en la vida? Me fastidiaría como aficionado y navarro porque lo he visto siempre en Osasuna. Si juntáremos a todos los navarros, tendríamos un equipo que pelearía por Europa. Puede haber un club con potencial para poner la cláusula y que para David sea atractivo. A partir de ahí, es una decisión muy personal. Me alegraré por él tome la decisión que tome, si llega ese momento”.

“Me hace mucha ilusión que sea un líder, es algo que se veía”

Enrique Martín Monreal (Campanas, 1956) califica el rendimiento de David García como “brutal”. “Lleva unas temporadas a full. Ha sobresalido en el aspecto defensivo. Hoy, tal y como está el fútbol, parece que era una historia a desaparecer. Pero el tiempo dice que tan importante es una cosa como la otra. Encontrar un defensa con ese poderío aéreo y que sea vencedor en prácticamente todos los duelos genera algo que antes era habitual: que un defensa fuera defensa y ahí ya se paraba. Pero, además, técnicamente es aseadito. Es listo, sabe lo que tiene que hacer con el balón y no se complica. Ha llamado la atención a grandes equipos y al seleccionador. Los que le conocemos de hace tiempo nos sentimos alegres, ha ido creciendo y creciendo. Le ha llegado este premio en un punto de madurez bonito. No es lo mismo que si te pilla con 20 o 22 años que te puede despistar. Estoy convencido de que va a aprovechar su ocasión”.

Martín le seguía de cerca en la base. “Cuando tenía 12 años, venía siendo central pero era más pequeñito. Se le ubicaba como pivote por la altura. Luego, con 16 años dio un estirón. Le costaba dominar el cuerpo. Fue alineado bastantes veces por delante de la defensa. Parecido a Busquets. Lo hacía bien. Poco a poco se le fue colocando a esa zona de atrás”.

El de Campanas tiene curiosidad de verle alguna vez adelantado. “Se lo ha dicho a él en plan broma. A ver si algún entrenador es capaz. Él está a gusto ahí, domina. Pero intuyo que tiene potencial. Le veo. Tiene experiencia y va a saber dominar los espacios. Vivo con esa ilusión de que algún entrenador le ponga de medio centro, sabiendo que atrás está súper bien. Era de los jugadores que no se complicaba. Recibía y la daba fácil. Y el juego aéreo no tiene quiero ni contar”.

A David García le ve con “dotes de mando”. “Es líder, ya se ve. Ese liderazgo lo ha ido cogiendo. Cuando cogí al equipo el año que ascendimos él tendría 22 años y los capitanes eran Oier, Rober, Nino, los Flaño... Dije: ‘David, vas a estar en el grupo de capitanes para que vayas aprendiendo esta función’. Ya es capitán. Qué curioso. Cómo es la vida y la evolución. Qué bonito. Me hace mucha ilusión verle ahí de líder, mandando, y con los valores de casa. Seguro que trata de que el resto se adapten y sean acogidos. Para mí es básico. Es hoy el líder del núcleo duro del vestuario. Lo digo con cariño y humildad. Es un momento bonito. A uno le brotan recuerdos y se alegra, como por tantos jugadores de casa. Es un tipo impresionante”.

“¿Te vienes al Nàstic?”

David se fue curtiendo en una época complicada. “Jugó aquel partidito famoso de Sabadell, donde metió de cabeza. Me gusta meterle las gomas para decirle que en vez de tres goles en una temporada meta ocho o diez. Ha vivido además la historia del ascenso, la historia del descenso, la cesión a la Leonesa… Hay una anécdota preciosa para mí. Cuando yo estaba en el Nàstic, por octubre o noviembre, él no jugaba con Jagoba y le llamé: ‘Oye, David, ¿te apetece venir al Nástic?’. ‘Pues mira te agradezco, pero estoy entrenando muy bien. Está complicado, pero voy a seguir currando a tope porque sé que al final voy a acabar de titular”. Me acuerdo que le dije: “Olé, olé y olé tío”. Y efectivamente, al final, empezó a entrar y fíjate”.

La cesión a la Cultural fue clave en su carrera. “La he vivido en mis huesos, cuando me fui un año al Lleida. Sales de tu entorno. Te tienes que manejar. Eso madura mucho. Aquella cesión fue un periodo de aprendizaje muy grande en todos los sentidos”.

Martín le ve “capaz de todo” con España. “Está en el mejor punto de su vida deportiva e intuyo de su vida personal. Va a estar rodeado de jugadores de alto nivel. Es importante ahora que los resultados ayuden porque ya sabemos cómo va a esto. Pero a nivel individual es un tipo fiable en el plano deportivo y en el personal bastante más. Luis de la Fuente ha hecho una buena elección ahí”.

La carne de gallina

El técnico sintió hormigueo cuando un amigo le mandó una foto de David y Merino llegando a la concentración. “Son dos chicos que los he tenido ahí cuando eran unos pipiolos. Los ves ahora en la selección y en este momento se me pone la carne de gallina. Es algo maravilloso. Espero que sean muchos años internacionales”.

¿Qué deparará el futuro? “Osasuna es Osasuna. La globalización está ahí y puede acabar en cualquier país. Su rendimiento va a mandar. Tiene potencial. Le van a seguir viendo. Esa cláusula es la que es pero Osasuna, bajo mi punto de vista, debiera ser benévolo con David porque le está dando mucho. En mi opinión no estaría mal que aflojara un poquito. Es una opinión muy personal”.