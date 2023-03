Un Osasuna roto

La red de la portería destrozada tras el intento de Aridane de evitar a la desesperada el 0-3 era la viva imagen de undescompuesto. El Sadar asistía a una de las tardes negras de la temporada, la que hacía quebrarse el camino a Europa y que dejaba una amarga sensación ahora que la competición se detiene. La afición, con una garganta fiel se gane o se pierda, se ha quedado de repente sin ver goles de los suyos. Mal momento para pinchar. A los de Arrasate les penalizó una primera parte fuera de lugar donde elle ganó la batalla posicional y una segunda sin determinación una vez montados en el tren más clásico de la presión y del empuje de los centros y remates. Dos balones en el palo estrellaron para haber igualado. Abde y Darko. La tendencia se había invertido. Las esperanzas no llegaron a nada más en otro día con polémica arbitral justificada. Muñiz Ruiz dejó de señalar. Unas veces sí y otras no. Así se sancionan las manos hoy. Se desconoce el criterio. Es un lío gordo. A Osasuna, desde que levantó la voz, aunque fuera desde la educación, no le pasan una. Que se enfaden los jugadores y los aficionados es normal. ¿Alguien sería capaz de poner a los agentes del fútbol de acuerdo? Más madera.