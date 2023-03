Osasuna Femenino, a soñar despiertas

Athletic, aparten esa idea de su cabeza: es demasiado tarde. El espectáculo de los cuartos de final de la Copa de la Reina ya tiene a sus personas elegidas: las futbolistas, las entrenadoras, las árbitras, los cuerpos técnicos. Y también la afición. No hay más sitio. 1.200 asientos, 1.200 privilegiados que presenciarán esta tarde un encuentro apasionante en el que está en juego un puesto en la Final Four. Una utopía hace muy poco para Osasuna. Un sueño realizable hoy, 9 de marzo de 2023. Un equipo de la máxima categoría, el bilbaíno, y otro de la segunda, el rojillo, pugnarán desde las 18:35 en un duelo a todo o nada. Quien gane estará en la fase decisiva por el trofeo entre el 23 y el 28 de mayo. Quien pierda se quedará pensando sólo en la liga. Si se les ha antojado a última hora acudir a Tajonar a ver el partido entre Osasuna , aparten esa idea de su cabeza: es demasiado tarde. El espectáculo de losya tiene a sus personas elegidas: las futbolistas, las entrenadoras, las árbitras, los cuerpos técnicos. Y también la afición. No hay más sitio. 1.200 asientos,en el que está en juego un puesto en la Final Four. Una utopía hace muy poco para Osasuna. Un sueño realizable hoy, 9 de marzo de 2023. Un equipo de la máxima categoría, el bilbaíno, y otro de la segunda, el rojillo, pugnarán desde las 18:35 en un duelo a todo o nada. Quien gane estará en la fase decisiva por el trofeo entre el 23 y el 28 de mayo. Quien pierda se quedará pensando sólo en la liga.

Hasta el pasado sábado, en las mentes de Kakun Mainz y sus jugadoras no había apenas espacio para este torneo. Han ido superando eliminatorias con un bloque de no habituales en el campeonato liguero que han respondido a la perfección. Cuando el equipo derrotó el sábado al SE AEM (3-0), el chip cambió de forma radical. De la obligación de ir a por los 3 puntos cada fin de semana a la ilusión por lograr un hito impensable para la corta historia del club. Un regalo que se han ganado y que hoy quieren sentenciar derrotando a un rival muy conocido.

El Athletic, en el que militan cuatro navarras -Marta Unzué, Ane Azkona, Eunate Arraiza y Mariana Cerro- llega a Tajonar en una temporada en la que no le están saliendo bien las cosas en la Liga F. Son décimas, con 6 puntos de ventaja sobre el descenso, situación mejorada tras su última victoria en Huelva. Pero el caramelo de ganar la Copa con la ausencia del Barcelona es demasiado atractivo para un club de su historial como para dejarlo pasar.

Sin ese palmarés pero con una grada llena y favorable y una motivación por las nubes, las rojillas saben que hay distancia entre ellas y la máxima categoría, pero también que se está reduciendo y que, a un partido, cualquier resultado es posible.

En esta ocasión, el club ni siquiera barajó trasladar el choque a El Sadar. Hoy hace justo 4 años que 10.250 personas sorprendieron a la propia directiva acudiendo al encuentro frente al Eibar cuando casi ni se hablaba del equipo. Un 9 de marzo de 2019 Osasuna Femenino se situaba en el mapa futbolístico a lo grande con una afición que llevó en volandas a las jugadoras. Han pasado muchas cosas desde entonces, pero la evolución de su juego, de su ambición, de su dedicación, sigue sin verse reflejada en muchos ámbitos. Cada fin de semana se acercan a Tajonar menos de 200 personas. El club se acuerda muy poco de ellas. Aun y todo, hoy no habrá asientos libres. Sin mucho margen de maniobra, las 953 entradas disponibles y gratuitas para socios y socias se agotaron este miércoles por la mañana. El resto, hasta 1.200, son pases para jugadoras, 25 entradas de cortesía para el Athletic, medios, analistas, scouters... El aforo actual no da para más.

MIRIAM Y VALERO, RECUPERADAS

Veinte jugadoras conforman la lista de Kakun Mainz para la cita. Sin las lesionadas Vanessa y Urruzola, entra la defensa del B Pau Capilla, que ya ha tenido minutos con el primer equipo. Además, se han recuperado Miriam Rivas, que se ha perdido los últimos partidos por una lesión en el tobillo, y Maite Valero, que se cayó de la convocatoria ante el SE AEM por unas anginas.

La entrenadora de Osasuna, lejos de repetir la idea de las anteriores eliminatorias para distribuir esfuerzos en la plantilla, tiene la intención de alinear a sus futbolistas más en forma y se espera que Iraia Iturregi en el Athletic tome la misma decisión, aunque ayer no se hizo pública la lista de futbolistas que se desplazarán a Tajonar. Hay demasiado en juego. Las utopías a veces son sueños que se cumplen.

ALINEACIONES PROBABLES

Osasuna: Maitane Zalba; Merche Izal, Vera, Josune, Aitana; Mar Torras, Celia; Iara, Arantxa, Vilariño; Patri Zugasti.

Athletic: Quiñones; Landaluce, Valdezate, Unzué, Nevado; Itxaso; Yulema, Pinedo; Azkona, Arana y Peke.

Árbitras: Zulema González, gallega, auxiliada por Carmela Capistrós, Marta Villanueva y Cristina Aguilera.

Estadio: Tajonar, campo H1 de hierba natural, próximo al bar de las instalaciones.

IÑAKI ORDÓÑEZ

Las rojillas ensayan penaltis en Tajonar

La sesión vespertina de este miércoles en los anexos tuvo una parte final muy diferente, ya que las jugadoras ensayaron penaltis. Hay que recordar que el partido de hoy es a cara o cruz, y si al término de los 90 minutos finaliza en empate se irá a una prórroga de 30 y, en su caso, a una tanda de penas máximas, para optar a una plaza para la Final Four. Kakun no dio importancia a estos ensayos. “En ninguna eliminatoria los hemos tirado, pero llevamos unas semanas con mucha carga y hemos querido quitar un poco de tensión y hacer algo más distendido. Pero no creo en entrenar las tandas de penaltis, porque el estado anímico de las jugadoras en ese momento es diferente”. i.o.u. /m.v.m.