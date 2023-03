A la ida de la semifinal le acompañó un desembarco de radios, televisiones, periódicos. Todas las cadenas de radio hicieron carrusel copero desde las 20:30 horas. TVE, ETB, Movistar vinieron con los Goiko, Ibai Gómez y Lotina como comentaristas. Y después de la refriega y el gol de Abde la sensación que flota en el aire es que queda mucha tela que cortar.

“El partido era un partido de empate, pero Abde aprovechado la que ha tenido”, decía Santi Cañizares en Cope. “El de vuelta no es un partido para jugarse un café por nadie, yo no me lo jugaría”.

Porque la de El Sadar era la primera entrega de una aventura a la que le queda un segundo capítulo por vivir.

“Ha sido una semifinal más de emoción que de vistosidad, para mí ha sido un partido muy táctico. Creo que Valverde ha jugado con la idea de que este partido era el primer partido de la eliminatoria, y que Osasuna ha sacado petróleo de su poco bagaje ofensivo”, decía Luis Fernando Dadíe en Radio Euskadi.

EL DESTELLO DE ABDE

Abde fue el fogonazo de calidad en un encuentro de mucha intensidad, pocas ocasiones y un solo gol que gustó mucho en las ondas y en la tele.

“Abde está mejorando mucho en Osasuna, es un jugador al que le falta terminar las jugadas con más regularidad, pero el día que lo consiga será un jugador clave en Primera División”, apuntaba el comentarista Axel Torres en la SER.

Pero al gol de Abde hubo quien le puso un matiz. El ex portero Santiago Cañizares cree que Aguirrezabala se equivocó. “Un portero tan alto como él no puede esperar como lo ha hecho él, ha esperado demasiado y es un error de los porteros altos”.

A Abde, que buscó ocasiones por la banda izquierda en la primera parte, se encontró con la contundencia expeditiva de los defensores bilbaínos. Le dieron duro, pero nunca protestó.

“Lo que es muy bueno de Abde es que, a pesar de que le entren o que le peguen, sigue, sigue y sigue y nunca protesta ni hace aspavientos”, analizaba Itu, el árbitro de la SER. “Eso engrandece al fútbol”.

Osasuna ha apretado, igual no a base de mucho fútbol pero sí con la presión.

Jon Andoni Goikoetxea en TVE

Ha sido un partido táctico y Osasuna ha sacado petróleo de su escaso bagaje ofensivo. Está todo abierto.

Luis Fernando Dadíe en Radio Euskadi



Con todo el botín es ilusionante. “Osasuna ha apretado, igual no a base de mucho fútbol, pero sí con presión y llevándose los remates”, dijo Jon Andoni Goikoetxea en TVE. “Ha aprovechado la que ha tenido”.

PARTIDO TURRONERO E IRONÍAS

Tuvo intensidad el juego, se vio tensión en el campo, pocas ocasiones claras... y hubo muchos momentos de cierta desconexión en las retransmisiones. En COPE a Paco González no le dolieron prendas en definir el partido como de “turronero”.

-Intensidad hay mucha, pero igual hay gente en Huelva que en el descanso se ha ido a la cama-, apuntaron en la retransmisión.

Se habló de todo en las ondas y en la tele, donde en el previo hicieron un pormenorizado repaso de las copas de Osasuna. Y donde Rubén León ironizó de forma magistral con que Muniáin “era muy querido” en la grada de El Sadar.

Dijo Cañizares que, en sus tiempos, se quitaba el frío de las manos aplicándose hielo en las manos y secándoselas muy bien antes de ponerse los guantes.

A falta de grandes ocasiones sí que hubo entradas duras del Athletic, como la de Chimy.

- “Le ha hecho daño, está sangrando”- apuntó Alberto Sanz.

-Sí, tiene la camiseta roja de lo que ha sangrado (ironía). Yo pondría un médico en el VAR y si no es falta, tarjeta- respondía Dani en la cadena COPE.

En el descanso apareció el alcalde Maya por la retransmisión de Onda Cero. “Sería una gozada terminar el mandato con una final de Copa”, dijo.

Queda mes largo y San Mamés. Muchos cafés en juego.

ZAPPING

TELEVISIÓN. OSASUNA ABRIÓ EL TELEDIARIO EN EL SADAR

Los deportes del Telediario del mediodía de TVE se ofrecieron íntegramente desde El Sadar conducidos por Ana Ibáñez. Abrió el informativo la previa del Osasuna-Athletic, al que se dedicaron cuatro minutos con varias piezas, incluidas las historias de Budimir y la mujer que llevó al médico y la de Beto, ofrecidas ya por Diario de Navarra. La segunda noticia fue la previa del Barcelona-Real Madrid, a la que le dieron 3:30 minutos.

RADIO.DANI NO SE CREE EL PRONÓSTICO DE MARTÍN

Radio Marca ofreció un especial sobre la final de Copa durante toda la tarde. En un momento el exjugador y entrenador rojillo Enrique Martín dijo que el favorito era el Athletic. A lo que le respondió Danuel Ruiz-Bazán, Dani con contundencia. “Eso son tópicos y tonterías, los partidos hay que jugarlos y los pronósticos no valen para nada”, dijo.

DIGITALES. TODO QUEDA PENDIENTE DE SAN MAMÉS

El País en su edición digital tituló “Osasuna golpea primero al Athletic”, y apunta que la “afición se fue exultante con el resultado”. El Mundo encabezó su crónica con “La chispa de Abde pone en ventaja a Osasuna ante un Athletic intermitente”. Marca personalizó en el autor del gol. “Abde mira a Sevilla”. Un gol del marroquí da ventaja a un Osasuna ante un Athletic que fiará su suerte a San Mamés.