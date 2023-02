El TAS da la razón a Osasuna y el Torino pagará 1,5 millones por Berenguer por la "cláusula anti Athletic"

Torino F. C. deberá pagar de forma inmediata al 2020, más los intereses producidos durante este tiempo. Así lo ha determinado esta tarde el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), que da así la razón por completo a la entidad navarra en sus pretensiones. Elde forma inmediata al C.A. Osasun a 1,5 millones de euros por el traspaso de Álex Berenguer al Athletic Club enproducidos durante este tiempo. Así lo ha determinado esta tarde el(TAS), que da así la razón por completo a la entidad navarra en sus pretensiones.

Álex Berenguer fue traspasado en 2017 al Torino F. C. con una cláusula que determinaba que si el jugador era posteriormente transferido al Athletic Club, el conjunto italiano debería abonar 1,5 millones de euros de forma adicional, la conocida como "cláusula anti Athletic". Este hecho ocurrió en 2020, pero el equipo italiano se negó a pagar la citada cantidad, además del último plazo acordado del traspaso. Osasuna recurrió entonces a la FIFA para reclamar el pago de la cantidad adeudada por el Torino, y el 9 de septiembre de 2021 la Comisión del Estatuto del Jugador dio la razón al club navarro. Osasuna pudo cobrar el último plazo del traspaso, pero no así los 1,5 millones pendientes, ya que el Torino F. C. recurrió la decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), quien hoy mismo se ha pronunciado ratificando la decisión de la FIFA y desestimando el recurso presentado por el club italiano.

La sentencia del TAS ya es definitiva, por lo que el Torino F. C. no dispone de más vías para recurrir y por lo tanto deberá abonar 1,5 millones de euros a Osasuna, además pagar intereses y asumir los costes del arbitraje y una parte de los costes de la defensa legal de Osasuna.

Cuando el Athletic negoció con el Torino el traspaso del futbolista navarro se acordó esa subida en las negociaciones que había que pagar después a Osasuna. El traspaso se cifró finalmente en algo más de 10 millones de euros, pero en esa cantidad ya estaba contemplado esos 1,5 millones que después el Torino se ha negado a pagar.