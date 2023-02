Día clave para Nico Williams; Raúl García y Yeray estarán en El Sadar

Athletic está pendiente del estado de su enfermería para confeccionar la lista de convocados para el partido de mañana en El Sadar. Ernesto Valverde comunicaba el parte de guerra después de la derrota del domingo contra el Girona y lo hacía con tristeza por los jugadores que podía perder. Nombraba a Unai Simón, Yeray Álvarez, Jon Morcillo y Raúl García, además de Nico Williams que había sido baja de última hora. Sin embargo, las noticias para sus intereses no van a ser tan negativas, según las fuentes consultadas. Elestá pendiente del estado de supara confeccionar la lista de convocados para el partido de mañana en El Sadar. Ernesto Valverde comunicaba el parte de guerra después de la derrota del domingo contra el Girona y lo hacía con tristeza por los jugadores que podía perder. Nombraba a, además deque había sido baja de última hora. Sin embargo, las noticias para sus intereses no van a ser tan negativas, según las fuentes consultadas.

Nico Williams no está ni mucho menos descartado. No se trata de un esguince de rodilla como parecía en un principio, sino de un golpe. La contusión se produjo en la puntera y le provocó la lesión en la rodilla, de carácter leve. Esta tarde, el Athletic se ejercitará en Lezama y el foco estará puesto en el veloz extremo navarro, clave en el esquema de Valverde por sus goles y asistencias. Será entonces cuando se valore su estado físico, por lo que no sorprenderá que el internacional ex rojillo viaje a Pamplona.

RAÚL GARCÍA Y YERAY OK

En la convocatoria se da por seguro el concurso de Yeray y Raúl García. El central, uno de los más en forma del campeonato, tuvo que pedir el cambio en la segunda parte del choque de San Mamés por unas molestias en el aductor derivadas de un problema de pubis. Si nada se tuerce, podrá jugar la ida de la semifinal contra Osasuna, al igual que el de Zizur Mayor. El canterano rojillo terminaba con un esguince en el hombro que no le privará de estar en El Sadar el miércoles.

Los tres tocados no estuvieron en el entrenamiento del Athletic del lunes. Tampoco Unai Simón, con una dolencia en el tendón de Aquiles derecho, y Jon Morcillo, que tiene una fractura de clavícula izquierda. Estos dos son baja segura, aunque en el caso de la portería, el titular en la Copa del Rey ha venido siendo Julen Agirrezabala.

Por contra, este lunes sí que se entrenaron con el grupo Ander Herrera e Iñigo Martínez, que estaban lesionados en la última jornada y ya se ponen a disposición de Ernesto Valverde.