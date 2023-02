Los gestos de Rubén García

Tajonar, en una sesión programada con menor carga de trabajo, el único futbolista que salió al terreno de juego fue Real Madrid. En el minuto 62, y tras un disparo suave a las manos de Courtois, dejó su sitio a Diego Moreno. Salió del campo renqueante y sigue sin encontrar buenas sensaciones. Basta con mirar las tres imágenes de esta noticia. El de Xàtiva se duele de la cadera izquierda y su rostro es de dolor. Mientras la primera plantilla se ejercitaba bajo el techo del gimnasio deen una sesión programada con menor carga de trabajo, el único futbolista que salió al terreno de juego fue Rubén García . El centrocampista valenciano sufre una “ lesión muscular en el obturador externo de la cadera izquierda” y durante toda la semana ha estado al margen de sus compañeros. Un contratiempo que le obligó a ser sustituido en el partido frente alEn el minuto 62, y tras un disparo suave a las manos de Courtois, dejó su sitio a. Salió del campo renqueante y sigue sin encontrar buenas sensaciones. Basta con mirar las tres imágenes de esta noticia. El de Xàtiva se duele de la cadera izquierda y su rostro es de dolor.

Rubén García se une a las bajas de los dos laterales derechos, Nacho Vidal -aunque ya entrena junto a sus compañeros, pero debe coger ritmo- y Rubén Peña, así como la de Ante Budimir, con un fuerte cuadro catarral. El concurso del ariete croata está en seria duda y hoy se despejará la incógnita de si puede viajar a Sevilla o no. Descartada está la presencia del valenciano, que ayer se ejercitó sobre el verde junto al preparador físico, Pablo Iriarte. El futbolista trabajó en varias fases: hizo carrera continua y tocó balón, pero no se sintió cómodo. Su lesión no es grave, pero sí incomoda ya que tiene afectado el músculo que le impide rotar con normalidad la articulación de la cadera. El daño es más intenso al mover la punta del pie hacia el lateral, un gesto típico en este deporte.

EL PÚBLICO, A LA ESPERA

La del viernes fue una mañana atípica en Tajonar. Dos días antes del partido, Jagoba Arrasate acostumbra a realizar una sesión de fútbol-tenis en el campo pequeño situado a la entrada de las instalaciones. Es un buen momento para ver de cerca a los futbolistas y escuchar el ambiente lúdico que propicia este tipo de ejercicios.

Con esta idea, y favorecido por el sol mañanero, el público se acercó ayer a Tajonar. El club ya anunció en la tarde del jueves que “en función de la climatología, la sesión podría desarrollarse de forma íntegra en el gimnasio”, pero aún así hubo curiosos que se acercaron. Tan solo pudieron ver a Rubén García ejercitándose de forma individual y tuvieron que esperar en la puerta principal para conseguir fotos y autógrafos de sus ídolos.