Pablo e Irati Ibáñez: el hermano de la alero y la hermana del centrocampista

Comparten apellidos, viven bajo el mismo techo y les apasiona el deporte que practican. Desde niños lo tuvieron claro: Pablo se decantó por el fútbol e Irati no tuvo ninguna duda en hacerlo hacia el baloncesto. Se apellidan Ibáñez Lumbreras. Él juega de centrocampista en el primer equipo de Osasuna y ella lo hace en el Mutilbasket de alero. Los dos lograron el ascenso de categoría el pasado verano: él con el Promesas, a la Primera RFEF, ella con el mismo equipo en el que milita ahora a la Liga Femenina 2. Los dos no dudan en cambiar, por unos minutos, por el deporte del otro. Eso sí, Pablo detiene el lanzamiento de su hermana. “Soy muy competitivo”, se excusa.

¿Cómo se están viendo esta temporada?

Pablo Ibáñez: Aprendiendo y mejorando cada día de este nuevo año, nuevos compañeros, nuevos estadios, la nueva liga. Cada vez aprendo y mejoro.

Irati Ibáñez: Esta temporada me la estoy tomando como un aprendizaje. Ha habido incorporaciones para mejorar el nivel, pero el hecho de que el equipo sea similar al anterior no te lleva a notar un cambio grande. En cuanto a la competición, sí que lo estamos notando algo más porque el nivel es superior y estamos aprendiendo. Vivimos otras experiencias, tenemos que viajar mucho y lejos. Estoy contenta pese a estar abajo en la tabla, peleando por mantenernos. De todo se aprende.

¿Cuáles son los primeros recuerdos que tienen de su hermano como deportista?

P.I.: Desde muy pequeña ha estado jugando al baloncesto. Tampoco he ido a verles todos los partidos. En bastantes ocasiones coinciden los horarios y no he podido ir mucho. Pero sí se ha notado el crecimiento de unos años a ahora, obviamente van mejorando.

I.I.: Yo sí que recuerdo más. Como era la pequeña, allá donde iban mis padres iba. Entonces sí que tengo más recuerdos de los partidos en el Club Natación. Estaba con las hermanas de sus compañeros, pero luego sí que he seguido más su trayectoria. Hay un momento en el que los dos coincidíamos menos, pero tengo recuerdos de ir a verle en el San Juan, en la Mutil, desde el Promesas y ahora... Conforme he ido creciendo me ha ido gustando más el fútbol.

¿Cómo definiría a su hermano como deportista?

I.I.: Trabajador y constante. No ha tenido nunca nada ganado y siempre le ha gustado mucho el fútbol. Ha seguido trabajando mucho y, al final, ha logrado lo que siempre ha querido.

P.I.: Le he visto muy competitiva. No le gusta perder, como a mí. Si algo no le sale, se enfada consigo misma e intenta mejorarlo. Creo que los dos somos parecidos. Nos esforzamos al máximo. No nos rendimos. Hasta el último minuto del partido lo dejamos todo en el campo o la pista. Creo que en eso me veo reflejado en ella.

¿Su crecimiento deportivo ha sido continuo o habéis tenido momentos de flaqueza?

P.I.: En el momento en el que salí de Osasuna en juvenil, me entró un poco la idea de preferir jugar con los amigos y vivir el fútbol de otra manera. Conforme avanzó el tiempo, ves que estás haciendo las cosas bien y te entran las ganas de seguir peleando por tus objetivos.

I.I.: Cuando más me lo pensé fue el curso pasado y mira que estábamos en un buen momento. Siempre he sido muy constante. He ido disfrutando de cada momento que me ha dado el basket y, por ejemplo, el curso pasado sí que tuvimos una temporada difícil, en el que más pensé que podía ser el momento de dejarlo. Después llegó el subidón del ascenso y cambió un poco más la cosa.

¿Le supone mayor sacrificio esta temporada?

I.I.: Estudio 4º de Trabajo Social y, en cuanto a estudios, no. Me organizo bien. Pero sí que se nota que es un sacrificio mayor. Sumamos un día más de entrenamiento, tenemos que ir un rato antes al gimnasio, los viajes...Lo llevo de forma positiva pero sí que hemos notado.

P.I.: El curso pasado sí que compaginaba con mis estudios de INEF en Vitoria pero esta temporada decidí centrarme en el equipo. Más adelante continuaré. Necesitaba las tardes para ir al gimnasio o hacer otras cosas complementarias.

¿Suelen tener tiempo para ir a ver los partidos del otro?

P.I.: He estado viéndole un partido este curso. Ganaron de 1 en el último instante. Fue un partido muy bonito. Otro día le vi en casa. Jugaban fuera. Perdieron en el último segundo. Ese partido fue al revés. Lo vi con mis padres.

I.I.: Yo sí que le suelo ver y, si me coincide con entrenamientos, suelo estar pendiente de cómo van. Sí que he podido ir mucho más. Los domingos estoy aquí y si hay partido voy. Si puedo, voy, me gusta ir.

Irati, ¿le gusta el fútbol?

I.I.: Diría que sí. Si me comparas con la gente de mi familia, no, porque sé mucho menos que ellos.

P.I.: Poco a poco se nota que le gusta más.

I.I.: Me gusta ver Osasuna, el fútbol más cercano.

¿Y a Pablo el baloncesto?

P.I.: Me gusta el baloncesto, sí. A mi hermana me gusta verle. No he podido hacerlo tanto como quisiera. En verano suelo jugar una pachanga o echo unos tiros. Veo la NBA, resúmenes.

¿Se ha planteado probarlo?

P.I.: No, eso, no. Yo he tenido claro desde pequeño que quería jugar al fútbol. No se me ha puesto ningún deporte por delante de este.

¿E Irati el fútbol?

I.I.: No. Empezamos los dos muy pequeños con nuestros deportes. Siempre nos ha gustado y nunca nos hemos planteado cambiar de deporte.

Pablo, en esos momentos de dudas que comenta Irati, ¿ha ejercido de hermano mayor?

P.I.: Han sido más mis padres los que han estado apoyándole. Los que le han animado a no dejarlo. Una vez lo dejas, creo, lo echas mucho de menos y puede ser mejor esforzarte cuando lo estás pasando mal y después ya llegarán momentos que te van a reconfortar.

Irati, ¿recuerda algún momento duro de Pablo en el que le pudo ayudar?

I.I.: Momentos malos sí que recuerdo. Lo llevamos más en silencio. Sí que recuerdo igual haberle dicho a algún amigo suyo que le sacarán de casa, por favor.

P.I.: En esas situaciones me encierro mucho conmigo mismo y prefiero estar a solas, llevarlo yo solo y que no sepa nadie que estoy mal. Prefiero llevarlo yo solo. ¿Igual es mejor abrirme y hablarlo con otra gente? Me gusta llevarlo en silencio.

I.I.: Y él, si me ve enfadada, me vacila directamente.

¿Han compartido momentos bonitos en el deporte?

I.I.: Yo recuerdo que el día que ellos ascendieron con el Promesas, yo jugaba el partido para ir a la final de Sevilla en Logroño. Los dos ganamos y nos juntamos los dos equipos en la celebración. Era un domingo, encima. No había muchos sitios abiertos.

P.I.: Sí, vinieron varias de su equipo y nos juntamos todos. Ahí estuvimos celebrando.

¿En una comida familiar, de qué se habla?

I.I.: Fútbol. Siempre fútbol.

P.I.: Fútbol. 100 %.

I.I.: Obviamente me preguntan, ¿eh? Se interesan por mí -risas-. Pero el tema en mi familia es el fútbol, claramente. Pero lo llevo bien, estoy acostumbrada.

P.I.: A mi madre le gusta más el fútbol, por mi culpa y la de mi padre. Pero a mi padre le gusta el fútbol, y también el baloncesto.

I.I.: Mi madre viene a verme y lo disfruta. Pero no por ser baloncesto, sino porque disfrutaría de cualquier deporte que hubiera practicado.

¿Cómo se dividen cuando coinciden vuestros partidos?

P.I.: Antes sí que había más problemas. Y yo creo que mi madre iba más verme a mí y mi padre a mi hermana. Ahora no solemos coincidir mucho, cuando yo juego en casa, ella juega fuera, o al revés.

I.I.: Ahora, si coincide, la prioridad es el fútbol. La realidad es esa. Por ejemplo, si él juega a las cuatro y yo juego a las cinco, están viéndole a él y luego vienen corriendo a ver la segunda parte.

¿Qué destacaría de su hermano en el campo y fuera de él?

I.I.: Es muy constante, competitivo y trabajador. Le veo muy peleón. A pesar de que juegue un día diez minutos y se vaya enfadado, en el siguiente partido volverá a dar el máximo. Eso siempre lo comentamos. Quiere llegar a todo, no para quieto. Fuera del campo, es como que conozco dos versiones: la de casa y la de fuera. En casa es una persona más cerrada, independiente. Y el Pablo de fuera es mucho más animado, mucho más sociable. Es amigo de sus amigos.

P.I.: Como deportista, muy trabajadora. No se rinde. Cada vez que sale al campo lo da todo. Si el equipo va perdiendo, remará con el equipo hasta el final. Una vez termine el partido ya llegarán los enfados. Fuera del campo te diría que es muy amiga de sus amigas, que le gusta mucho salir a la calle, hacer planes...

I.I.: Disfrutona.

P.I.: Eso es.

Ya que le gusta el baloncesto, ¿se atreve a definirle tácticamente?

P.I.: Es muy buena entrando a canasta y agresiva en defensa.

I.I.: Va bien de momento.

P.I.: Lo de ser agresiva en defensa sí que lo ha mejorado con el tiempo. De pequeña mi padre siempre le decía que era flojilla defendiendo y que se relajaba mucho. Eso creo que se lo he pegado yo, la actitud -risas-.

Irati, ¿mira con envidia sana la situación que vive Pablo?

I.I.: En parte, sí. Envidia en cuanto a que cualquiera no tiene la suerte de vivir de lo que le gusta. Vive de algo que lleva haciendo toda su vida como hobby. También tiene sus cosas negativas. Yo no sé si sería capaz de llevarlo, porque tampoco me gusta tanto el baloncesto como a él el fútbol. Me refiero a las exigencias de ser profesional.

Pablo, ¿cómo ve el deporte femenino en general?

P.I.: Creo que va creciendo a pasos agigantados. Yo estoy viendo de cerca eso en Osasuna. Cada vez tiene muchos más equipos, más jugadoras... Un ejemplo es el Interescolar. Hace nada no había ni cinco equipos para formar un torneo. Y ahora, mira, un torneo grande con todos los colegios queriendo participar. Es un ejempo de que se está fomentando mucho el deporte femenino.

¿Le desearía su situación a su hermana?

P.I.: A ver, sí. Pero sí que es verdad lo que dice, hay cosas malas. Pero para mí hay más buenas. En el fútbol profesional al final te rodeas de gente que hace lo mismo que tú, llevan tiempo viviendo así y te adaptas a ellos. Se hace mucho más fácil.

Están en un buen momento, ¿cómo se ven anímicamente?

I.I.: Yo le veo bien a Pablo. Creo que está en un momento en el que se está asentando en el equipo y en la competición, teniendo más minutos. Ahora se empieza a sentir importante. Antes estaba luchando por tener unos minutos y tratando de hacerlo bien siempre que saliese. Ahora le veo mucho mejor, en un gran momento.

P.I.: Yo a ella también. Sí que ha tenido algún bache de perder varios partidos seguidos, de que no llega la victoria... Pero creo que ganar un partido le da mucha moral a un equipo que es debutante en una categoría. Ganar un partido les motiva a todas para seguir compitiendo y ganando.

Y sus padres, ¿cómo están viviendo esto?

P.I.: Orgullosos. Hemos ido creciendo en nuestros deportes y hemos ido consiguiendo cosas que no nos imaginábamos conseguir de pequeños.

I.I.: Sí, lo ven con orgullo y lo llevan con calma. Y siempre pendientes de que disfrutemos. En el momento en el que no lo hagamos, será el momento de dejarlo. Pero ahora no es así, y están con nosotros.

¿Qué meta le pondría a su hermana?

P.I.: Para mí, eso se lo tiene que poner cada uno. Cada uno se tiene que poner sus límites y tratar de cumplirlos poco a poco. Las metas van saliendo solas, con trabajo y esfuerzo en el día a día.

I.I.: Yo le pondría a él que se mantenga en el primer equipo, aunque esto es más un deseo. Que siga ahí, disfrutando y viviendo de lo que le gusta durante muchos años.

Rutinas para dar su mejor versión

Minutos antes de que un deportista empiece su faena, la superstición suele entrar en escena. Entre una larga lista de personalidades, están los que pisan el terreno de juego por primera vez con el pie derecho, los que besan las espinilleras con los rostros de sus seres queridos o los que utilizan siempre la misma canción para salir enchufados. Los Ibáñez recurren a esto último. Don’t you worry child, de Swedish House Mafia y John Martin, retumba en los auriculares de Pablo cada vez que se dispone a pisar El Sadar o cualquier otro estadio. Labrar su propio destino o demostrar que son de acero son algunas de las metas de las jugadoras del Mutilbasket antes de poner un pie en la cancha. El equipo de Irati escucha en conjunto antes de cada partido el popular tema de Sara Jaramillo, Mujer Malvada. El mediocentro rojillo, además, desvela una de sus manías. “Siempre uso los mismos calcetines para jugar, y si perdemos varios partidos seguidos, los cambio”, dice un Pablo que se considera “muy supersticioso”. “Hago tonterías así”, bromea. Alejada de creer en la suerte, su hermana Irati también afirma tener rutinas para cada duelo, aunque no las cambia si su equipo no gana. “Sí que para los partidos me pongo siempre el mismo top deportivo o los mismos calcetines, pero lo hago gane o pierda”, incide.

Sobre el uso de zapatillas, hay diferencias. “De calle gasta más ella”, vacila Pablo a su hermana. “No, las de fútbol es verdad que las cambio cada muy poco tiempo”, se sincera el futbolista. “A mí me da igual eso. Uso un par para toda la temporada”, indica Irati.