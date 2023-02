Budimir, a los niños en el entrenamiento de Tajonar: "¿Pero no tenéis tarea?"

puertas abiertas en Tajonar y festividad de los escolares. Son los tres ingredientes básicos para que pasión por Osasuna. Ocurrió en Navidad, también por la disputa del Interescolar, y volvió a suceder este martes en la vuelta del primer equipo a los entrenamientos. Buen clima,y festividad de los escolares. Son los tres ingredientes básicos para que Tajonar se convierta en un hervidero de. Ocurrió en Navidad, también por la disputa del Interescolar, y volvió a suceder este martes en la vuelta del primer equipo a los entrenamientos.

La sesión, con la mente puesta en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, estuvo amenizada por decenas de menores que arrastraron a sus familiares en una mañana casi primaveral. Los asistentes pronto comprobaron que faltaban Lucas Torró y Rubén García. Al pivote, que prácticamente lo ha jugado todo, le están dosificando las cargas de trabajo para evitar lesiones musculares. Por su parte el valenciano, sustituido ante el Real Madrid, se ejercitó en el gimnasio para tratar su dolencia en la cadera izquierda. Durante la sesión, también saltaron al césped Nacho Vidal y Rubén Peña que ultiman su regreso junto al resto de sus compañeros. Los defensores tocan balón y están cada vez más cerca. El brillo en sus caras así lo confirman después de semanas en el dique seco.

Sonrientes también se mostraron los osasunistas más pequeños, que aguardaron en los asientos de la grada hasta que terminara la sesión. Los futbolistas dejaron de correr y, los niños, comenzaron sus carreras en busca de una fotografía y un autógrafo. Afinaron sus gargantas para llamar a sus ídolos que, como acostumbran, se acercaron a las vallas para cumplir los deseos. Primero, en el lateral del campo principal, y después, en el pasillo cercano a la puerta de vestuarios. Ante tanto gentío, el club permitió que los aficionados se acercaran en un bonito gesto de comprensión.

Galería de fotos

J.P. Urdiroz

Abde, Sergio Herrera, Unai García, Moncayola y el Chimy fueron los más solicitados. También Jagoba Arrasate y Budimir. El croata no atraviesa por un buen momento en lo deportivo, pero eso no le impide mostrar su cercanía con el público. “¿Pero no tenéis tarea?”, les preguntaba a los jóvenes rojillos. El ariete se siente querido y devuelve todo el cariño. Este martes las agendas escolares fueron usadas para que los protagonistas estamparan su firma y repartieran alegrías.