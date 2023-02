Marta Alonso, osasunista y "Balón de Oro" en la investigación del cáncer infantil

Entre eldel Real Madrid brillaba con intensidad y elegancia unade Osasuna de-símbolo universal de la-. Era la de(Pamplona, 1974). Esta doctora es también investigadora de, sarcomas y tumores pediátricos de la Clínica Universidad de Navarra (CUN). Es considerada como el “” de la. Para contextualizar basta decir que el pasado mes de junio publicó en la segunda revista médica más importante del mundo (New England Journal of Medicine) los resultados de un ensayo clínico que abren una vía de esperanza para la curación del tumor infantil más letal. “Es todo un chute. Es como pensar que hemos llegado a la Champions ahora hay que cristalizar eso y ganar el título. Nos ha abierto un camino que sabemos que no es suficiente, pero hay esperanza. Tenemos que seguir por ahí luchando para mejorar la estrategia que estamos utilizando y que suponga una curación para estos niños”, confesó haciendo un símil balompédico.