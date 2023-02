¡Superliga YA!

La vida sigue igual, que cantaba el otro hace años. No cambia nada, el grande sigue recibiendo dádivas y a los demás que nos den concurso, que clamaba Kiko Ledgard en el '1,2,3'. Ni la Ruperta arregla esto, ni la Botilde. Bueno, igual el tito Florentino lo hace, saca adelante la Superliga de marras y, con un poco de suerte, se largan los dos grandes con sus millones, sus árbitros comprados y sus maneras de estrellitas apocadas y acomplejadas y nos dejan en paz al resto de los mortales.

Harto anda uno, oigan. ¿Os imagináis a Jagoba saltando desde el banquillo en el descanso rumbo al pitolari de turno para recriminarle algo? No ha dado cinco pasos y ya le ha sacado el trencilla de turno la roja. Y con razón. Sin embargo al señor Ancelotti, con pintas de actor de película B de mafiosos de la Camorra, no sólo se le permite sino que se le pone alfombra. Ya está bien, hombre...

¿Os imagináis a Abde tirándose al suelo y rodando como si fuera una peonza, gritando hasta oírle en Tudela, retorciéndose como parturienta de octillizos al tiempo que pide y pide y vuelve a pedir amarilla al pitolari de turno? No. Es más, le soltaría un "Abde, si te tiras, te tiras bien" y todos tan contentos. Por no decir que el equipo blanco llega mediatizado por la campaña anti Ficticius que denuncian en la caverna mediática y medios afines (casi todos). Ya está bien, hombre...

Vamos a ser claros. Señor Ficticius, la gente no se mete contigo por el color de tu piel, ni por tu credo, ni por tu condición sexual o por tu ideología política. No. La gente se mete contigo porque eres tonto. Y contra eso sólo queda leer, viajar (tú lo puedes hacer, tienes medios monetarios y está la Champions), conocer y aprender cosas. Punto. Ah, y de paso, aprender educación.

Encararse con la gente no es educado. Ni aunque ganes. Hace años se hablaba de la grandeza del Real Madrid, pero lo que usted hace señalándose el escudo y desafiando a la grada, con mirada altanera y chulesca, es sancionable. Porque con las pulsaciones a mil es normal que te tiren un trozo de pan (sin chorizo, que anda por las nubes). Esos gestos, ese señalarse la oreja, reírse del respetable (que paga), esos bailecitos con sorna... Todo eso sobra. Lo raro es que no se le sancione, tanto internamente como desde el estamento competente. Pero...

Qué van a decir los colegiados, que se dejan comprar desde que el mundo es mundo. Se ha pasado del Mercedes y el abrigo de visón para la señora a los lereles contantes y sonantes a la cuenta del que chifla. ¿A alguien le extraña lo del Barça? Y que no aplaudan o celebren los de Madrid, que si se levantaran alfombras igual más de uno se quedaba blanco. Más blanco.

Osasuna fue valiente, hizo su partido, tuvo sus ocasiones. Moncayola en el lateral sufrió en exceso con el polémico 20 blanco, Sergio Herrera fue un gigante hasta que llegó el 0-1. Osasuna aguantó 78 minutos, con un palo de Moi, con un buen empalme de Moncayola, con una buena jugada de Moreno. Con un gol que le birló Budimir a Torró en el primer tiempo, controlando a los de Ancelotti, anulando el juego del Real Madrid. Osasuna jugó bien.

Pero no le bastó. Los detalles, claro, los detalles. No saben apuntillar, ese balón que perdió Abde en un control impropio de un jugador de este nivel. La contra mortal la remató Valverde. Luego vino el gol anulado a Jr., las jajás del respetable que todavía resonaban en el ambiente y se cortaron con el tanto de Asensio. No hay más, la diferencia está en la calidad, en los millones. Comparen presupuestos...

Por favor, iros a la Superliga. Los dos, Madrid y Barça. Va a ser lo mejor, de verdad. En serio. Ya diréis cuando los clubes de la Premier compren mejor a los árbitros, cuando terminéis la liga de los ricos quintos, sextos, o séptimos. Ya saborearéis esa amargura de no ser los mejores y entonces, si queréis (si queremos) volvéis. Y si no os marcháis, tened respeto. Todos. No saltéis a por el árbitro, no provoquéis, sed conscientes de que vuestra grandeza es la que es gracias al resto de equipos. Porque no sé si os habéis dado cuenta pero esta competición la juegan 20 equipos, aunque a los 18 restantes nos toméis a broma o por el pito del sereno. Aunque la cosa está para hablar de pitos...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!