David García y Aimar Oroz: amor por Osasuna

David García y el de Aimar Oroz. Siendo Osasuna por tradición un club de escasa repercusión fuera de la muga, de ellos se suele hablar con frecuencia en el plano mediático nacional. Son los futbolistas más cotizados de la plantilla. Sus nombres están en las agendas de los directores deportivos. El dey el de. Siendo Osasuna por tradición un club de escasa repercusión fuera de la muga, de ellos se suele hablar con frecuencia en el plano mediático nacional. Son los futbolistas más cotizados de la plantilla.

El defensor tiene un valor de mercado de 20 millones (equivalente a su cláusula) y el atacante ya está en 6 en plena irrupción y crecimiento (28 millones vale su salida). Un honor para Osasuna poder contar con ellos, dado que han podido salir con mejores ofertas y han decidido seguir pegados al escudo del club de su vida. Lo dicen los hechos y las palabras. Uno de Ibero y otro de Arazuri. 5 kilómetros de distancia. Mismo deseo.

David y Aimar mostraban ayer su fidelidad a los colores en sendos encuentros que mantuvieron con LaLiga y con DAZN. Es semana de partido de grande en El Sadar y el foco les apunta. Sentimiento de pertenencia. La ilusión les mueve por seguir disfrutando de grandes partidos en El Sadar.

EL SUEÑO DE DAVID GARCÍA: SER CAPITÁN

El central atendía a LaLiga para explicar que está cumpliendo un sueño por lucir el brazalete. “Recuerdo que desde pequeño, en todas las categorías inferiores, he sido capitán. Cuando llegas al primer equipo, siempre sueñas con ser el capitán de Osasuna. Se dice pronto y se dice fácil, pero no es nada sencillo. Estás representando a un club y a unos valores”.

El central tiene contrato hasta 2026. “Quise renovar porque soy de aquí y llevo toda la vida aquí. Soy feliz aquí y cuando se reúnen todos esos condicionantes no hay nada mejor que estar en tu casa con tu gente y siendo feliz”, resaltaba orgulloso. “Para un navarro, vestir la camiseta de Osasuna significa todo. Osasuna es para mí mi vida. Llevo casi 20 años”.

David García recordaba que llegó al club con 9 años. Era el tercer intento rojillo en ficharle. En los dos anteriores, él y su familia optaron por seguir jugando con los amigos en su colegio, San Agustín. En esta trayectoria, tiene grabado a fuego Sabadell. “Nos jugábamos la viabilidad del club. Marqué el gol más importante de mi carrera, el que nos hacía creer”.

La experiencia de saltar a El Sadar es insuperable. “Ese ambiente que se genera es muy bonito, es difícil de explicar porque para eso tienes que vivirlo y sentirlo. Tenemos una afición que vale oro”, declaraba David García, entusiasmado con el proyecto. “Osasuna va en línea ascendente, se está recomponiendo de estos años que no han sido buenos económicamente y creo que se va a convertir en un equipo más grande de lo que ya es”.

También se refirió a Arrasate. “Desde su humildad, desde su personalidad y desde su carácter, Jagoba nos ha dado mucha tranquilidad y estabilidad. Era algo que necesitábamos”, valoraba.

LA DECISIÓN DE AIMAR OROZ: 'NO' A SALIR

Esta semana, el director de Tajonar, Ángel Alcalde, relataba cómo hace cinco años, el Real Madrid, además de Barcelona, Villarreal y Athletic, se había lanzado en serio a por Aimar Oroz. El joven jugador no se volvió loco. Su familia tampoco. El de Arazuri lo recordaba en la charla que tuvo ayer con DAZN. “Fue cuando era más pequeño, en cadetes. Sí que vinieron varios clubes. Mis padres me preguntaron qué me parecía y desde el primer momento les dije que no. A ellos también, la mejor idea las parecía quedarse”.

A sus 21 años, es difícil saber si será rojillo toda la vida. Ahora mismo, la motivación no le hace pensar en otra cosa. “Claro que me gustaría ser un hombre de un solo club, pero también vivir alguna otra experiencia. El tiempo dirá. La vida da muchas vueltas. Solo pienso en Osasuna”.

Aimar confesó que su referente es Patxi Puñal, del que tenía su camiseta, y el que más le ha ayudado en el vestuario ha sido David García. No tiene prisa por lucir el 10 en la camiseta, al estar otros compañeros por delante, y considera a Arrasate como “una persona muy cercana, también de pueblo, muy normal”.

El apodo de pájaro se lo puso hace tres años Roberto Santamaría, entrenador de porteros en el Promesas y mítico meta rojillo. No lleva bien que le paren por la calle por su timidez y en Arazuri es donde mejor se encuentra. “Es muy importante seguir con tus amigos. Esa burbuja (la del fútbol) no existe en el pueblo. Es otra cosa. Igual la gente nos puede idolatrar un poco, pero con los colegas soy uno más”.

Admirador de Pedri y David Silva, le gusta el chuletón cuando la alimentación se lo permite y no le vuelven loco los billetes. Prueba de su humildad, manifestó que ahorró su primer sueldo sin querer darse ningún capricho. Entre la elección de “tiempo libre” o “dinero” a la pregunta que le formularon, tomó la primera opción.