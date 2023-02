Jagoba Arrasate: "Creo que va a ser un partido de alternativas y abierto"

entrenador de vaticinado un choque de “alternativas y abierto” frente al volver a ganar lejos de El Sadar tres meses después. Elde Osasuna Jagoba Arrasate , hafrente al Valladolid en el que los rojillos buscarán

“Hay que darle valor. Tenemos 29 puntos y mañana tenemos otra oportunidad contra un equipo que está con muchísima confianza tras dos victorias de mucho mérito”, ha dicho este sábado del cuadro vallisoletano en rueda de prensa.

El técnico rojillo no ha dudado en elogiar el conjunto que dirige Pacheta y al respecto ha comentado que “ellos han dado un paso. Sigue siendo un equipo alegre, que intenta dominar y que es más de propuesta que de respuesta. Tiene más equilibrio que en la primera vuelta. Lo veo más maduro”.

Arrasate ha afirmado que además “ser inconformista no es malo. Todos queremos más. Ahora, de ahí a no dar valor a empatar fuera de casa… el otro día, ante un equipo (Espanyol) con grandes jugadores y un presupuesto mucho mayor que el nuestro, no nos escudamos en ello, pero eso no quita para saber que es complicado ganar”.

“A veces nos da hasta donde nos da, pero sí que tenemos margen de mejora y tenemos que pulir un poco eso y saber que si nos hemos puesto por delante también tenemos que intentar ganar ese partido o que no nos empaten”, ha analizado sobre los últimos errores que les han llevado a dejar de sumar de tres en tres.

Se ha mostrado asimismo satisfecho por el rendimiento deportivo de su plantilla hasta el momento aunque sin bajar por ello la guardia: “Estamos haciendo nuestro camino, vamos bien, pero no hay que dormirse”.

Por último, en relación con la convocatoria de Iker Muñoz para mañana, ha subrayado que si está en ella "es porque puede jugar. No llevamos a gente por rellenar. Ha entrenado dos días con nosotros y le vemos capacitado”, y ha destacado también su inteligencia y su “buena salida de balón”.