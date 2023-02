Raúl García, sobre la Copa ante Osasuna: "Es un partido que me gusta, en el que hay una rivalidad que espero que sea sana"

Raúl García desveló este martes que, a pesar de que tiene 36 años y está en su último año de contrato con el en su cabeza "no está dejarlo", ya que se siente "fuerte para rendir en el fútbol al máximo nivel". desveló este martes que, a pesar de que tiene 36 años y está en su último año de contrato con el Athletic Club , en el que en los últimos partidos ha recuperado la titularidad,, ya que se siente "fuerte para rendir en el fútbol al máximo nivel".

"Trabajo para estar bien, para encontrarme al 100 por cien, que es como me siento, como estoy ahora mismo. Pienso en acabar la temporada bien. Sí es cierto que por mi cabeza no pasa dejarlo porque me encuentro muy bien", comentó el ahora ariete en una rueda de prensa en la que trató los diferentes temas de actualidad.

Raúl, de todos modos, aseguró que no le "preocupa el tema personal porque "no hay que ser egoísta, sino pensar a nivel de grupo" y el equipo bilbaíno está "en competición intentando conseguir cosas bonitas y duras".

Y también asume que "para una renovación son dos partes las que se tienen que poner de acuerdo". "Ya se verá cuando se tenga que ver y si es pronto se anunciará, pero de momento no hay nada. No estoy en absoluto preocupado por ello", dijo, aun confesando que le gusta "tener el futuro claro", ver por dónde puede ir, por dónde puede "tirar".

"Lo principal es que me siento muy cómodo aquí, que soy feliz aquí, que las cosas están saliendo. Lo que de verdad me preocupa es estar bien día a día, que es como me siento ahora mismo, que es muy fuerte, aportando cuando me toca y aceptando los roles que me tocan en cada momento", añadió, contento porque la victoria del sábado ante el Cádiz y el resto de resultados de la jornada hayan vuelto a impulsar las opciones europeas del Athletic.

En ese sentido, considera que "las dudas" que se habían cernido sobre el conjunto rojiblanco tras sumar dos puntos de 15 posibles, que le llevaron de los puestos Champions a la zona que se queda fuera de Europa, "suelen venir más de fuera que dentro".

"Cuando las cosas no van bien hay que buscar el motivo, pero la confianza siempre es positiva. somos un grupo que confía en lo que hace, intenta dar siempre ese rendimiento. Obviamente, a veces no sale como quieres pero seguimos confiando en nosotros mismos", apuntó de cara a la visita liguera del sábado al Valencia, al que eliminó hace menos de dos semana de la Copa en Mestalla y del que le "da pena" la situación en la que se encuentra.

"Es lógico que la situación no sea cómoda. Por un lado, te da pena que un club como el Valencia, con la historia que tiene, que esté pasando por una situación así sobre todo a nivel institucional, que es lo que se ve desde fuera", dijo sobre el conjunto che.

Aunque también avisó que el Athletic tiene "claro" lo que quiere en su visita al campo valencianista. "Que es ir allí, hacer un buen partido y preocuparnos de lo que depende de nosotros. A partir de ahí es como se puede empezar a ganar", avisó, recordando que en el 1-3 de los cuartos de la Copa en el mismo escenario "la imagen que se dio fue muy buena".

COPA DEL REY ANTE OSASUNA

A Raúl también le ilusiona la eliminatoria de semifinales con Osasuna, el equipo en el que se formó y en el que dio el salto a la élite, si bien lamenta que uno de los dos equipos tenga que quedarse sin la final.

"Es un partido que me gusta, en el que hay una rivalidad que espero que sea sana y a partir de ahí disfrutar y hacerlo lo mejor posible para llegar a esa final", apuntó, después de reflexionar sobre el duelo que le espera: "Los equipos en los que he estado he sido muy feliz, me han aportado muchísimo y me siento en deuda con ellos por todo lo que me dieron, tengo mucha gente allí, mi familia, mis amigos ... el pero es que uno de los dos se queda fuera".

Raúl, por otro lado, se manifestó también muy contento por el arranque de su compañero Asier Villalibre en su cesión en el Deportivo Alavés, con el que marcó dos goles en media hora sobre el campo.

"Me llevo muy bien con él, tengo una relación muy cercana y me puse a ver el partido porque quiero que le vaya bien. Es un chaval que a nivel deportivo se merece que le salgan las cosas como creo que le pueden salir. Todo lo que sea que le salga una buena temporada va a ser bueno para todos y estoy confiado en que va a ser así. No es que metiera dos goles, es que tiene muchas cosas para aportar", subrayó, animando al 'Búfalo de Gernika'.