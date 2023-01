Mendilibar recuerda su amarga salida de Osasuna

en paro, ha hablado alto y claro en Relevo, donde hace un repaso de las destituciones como entrenador que ha tenido vivir en su carrera. La de José Luis Mendilibar , ahoraha hablado alto y claro en Relevo, donde hace un. La de Osasuna queda en su recuerdo por todas las circunstancias tan negativas que rodeaban al club entonces.

El de Zaldibar repasa que llegó en febrero de 2011 para reemplazar a José Antonio Camacho. "Era la primera vez que llegaba a un equipo supliendo a un colega. Hicimos 25 puntos y nos salvamos. De estar en descenso, quedamos novenos. Hicimos tres temporadas más y en la cuarta volvió a llegar la destitución. En esta ocasión, tuvo mucho que ver que en el segundo año hubo un cambio de directiva. A nosotros nos fichó Izco y nos echó Archanco".

Era el curso 2013-14 y la relación entre el banquillo y la directiva, elegida en 2012, estaba agrietada. “Nos despidieron en la tercera jornada, aunque también durante la temporada anterior comenzamos a darnos cuenta de que no éramos el equipo técnico que quería la nueva Junta. Se veía muy claro, muy claro, que no nos querían. Se tuvieron que quedar con nosotros porque en el contrato había una cláusula que decía que si nos manteníamos, teníamos un año más automáticamente.

No digo que fue lo mejor que nos pudo pasar, porque no me gusta que me echen de los sitios, pero al final casi nos hicieron un favor. Por lo menos, nos salvamos de todo lo que sucedió después, al final de temporada, con los rumores sobre los amaños de partidos, que esta misma semana se ha visto el caso por el Tribunal Supremo. Lo que es seguro es que en las tres jornadas que estuvimos nosotros no pasó nada raro”.

Luego se convirtió en su sustituto. Curiosamente, siendo primo del directivo Txuma Peralta. "Con el tiempo, he pensado que también me equivoqué yo por seguir ese cuarto año sabiendo que no nos querían. Era algo evidente. Por ejemplo, Javi Gracia, que fue el entrenador que me sustituyó, la temporada anterior vino a vernos a muchos partidos que se jugaban cerca de Pamplona. Era primo de Peralta, uno de los directivos que mandaba mucho en Osasuna. Ese hacía cosas. Son detalles que te das cuenta con el tiempo", finaliza en Relevo. Mendilibar fue atando cabos cuando ya no era entrenador de Osasuna.

Aquel equipo de Javi Gracia desnaturalizado perdió la categoría mientras el club cayó por un agujero que a punto estuvo de costarle su existencia. Mendilibar dejó un buen recuerdo en el osasunismo. No ya por sus resultados, que los tuvo. También por su forma en encajar con la filosofía rojilla tras la época fría de Camacho y antes de que Osasuna perdiera definitivamente el norte.