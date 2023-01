Llega la hora de ganar para Osasuna

Osasuna realizó un ejercicio defensivo notable ante los leones para sacar un valioso punto de un campo complicado. Fueron de menos a más ante el Athletic para no irse de vacío gracias a las grandes actuaciones de Aitor Fernández y David García, jugadores que no dieron un ápice de debilidad.

Sobre el cuadro isleño, Arrasate ha avisado que se trata de un equipo “muy complicado, que llega en un gran momento, que es “súper ordenado” y al cual es muy difícil “generarle ocasiones”.

El preparador vasco de Osasuna cuenta con todos sus efectivos, a excepción de sus dos laterales diestros. Nacho Vidal y Rubén Peña no están en la convocatoria por lesión, por lo que deberá tirar de la grata irrupción de Diego Moreno.

El otro nombre propio será Unai García. El central de Esquíroz regresa al once tras cumplir su partido de sanción para volver a formar con David García una defensa fiable que ha mostrado pocas grietas.

Osasuna no vence al Mallorca en El Sadar en los últimos seis encuentros en Primera División, es decir, desde hace 14 años. Los baleares llegan en su mejor momento, por lo que se prevé un duelo parejo.

El objetivo es hacer disfrutar a una afición que no ve a su equipo desde el pasado 8 de noviembre. La hinchada pide recuperar los aspectos de juego que les hicieron pasar buenos momentos al inicio de liga. Presión, determinación y eficacia en área contraria.

El entrenador del cuadro pamplonés ha convocado para la decimoséptima jornada de LaLiga Santander a 21 jugadores: S. Herrera, Juan Pérez, Aitor Fdez, Juan Cruz, Unai García, David García, Manu Sánchez, Aridane, Diego M, Torró, Moncayola, Darko, Kike Barja, Abde, Rubén García, Moi Gómez, Ibáñez, Aimar, Chimy Ávila, Budimir y Kike G.

El Mallorca del técnico mexicano Javier Aguirre afrontará la primera salida del año a El Sadar con el objetivo de conquistar la cuarta victoria como visitante, que sería la segunda consecutiva tras el triunfo la pasada jornada en Son Moix frente al Real Valladolid.

El equipo bermellón exhibe números muy convincentes esta temporada en sus salidas. Ocupa la sexta posición en ese apartado al sumar 11 de 24 puntos posibles en ocho partidos a domicilio, de los cuáles ha ganado tres (Rayo Vallecano, Valencia y Villarreal), empatados dos (Athletic de Bilbao y Elche), y perdidos tres (Real Madrid, Real Sociedad, Getafe).

Aguirre tiene a toda la plantilla a su disposición para enfrentarse al conjunto navarro y, muy probablemente, tendrá que recurrir a las rotaciones para afrontar con garantías los tres partidos que su equipo jugará en una semana.

Después del choque en El Sadar, el Mallorca se medirá a la Real Sociedad el martes en Anoeta en los octavos de final de la Copa del Rey, y el viernes recibirá al Celta de Vigo en Son Moix.

El entrenador azteca, asimismo, debe decidir si el delantero mallorquín Abdón Prats, autor del gol triunfo ante el Valladolid en el tiempo añadido saliendo desde el banquillo, merece formar parte del once inicial.

Aguirre confirmó en la rueda de prensa previa al viaje a Pamplona que Pablo Maffeo y Kang in Lee serán titulares.

Cinco jugadores -Costa, Lee, Sánchez, Copete y Muriqi- están apercibidos de sanción y si alguno de ellos ve la quinta tarjeta amarilla se perdería el partido ante el Celta.

Alineaciones probables

Osasuna: Aitor Fernández; Diego Moreno, Unai García, David García, Juan Cruz; Torró; Chimy Ávila, Moncayola, Aimar, Moi Gómez; Kike García.

Mallorca: Rajkovic; Maffeo, Raillo, Valjent, Copete, Costa; Baba, Ruiz de Galarreta, Kang in Lee, Antonio Sánchez; Muriqi.

Árbitro: César Soto Grado (C. Riojano).

Estadio: El Sadar

Hora: 18:30.

Puestos: Osasuna (8º), Mallorca (10º)

La clave: El contacto que Moi Gómez o Aimar tengan con el esférico.

El dato: Osasuna no vence al Mallorca en El Sadar en Primera desde hace 14 años.

La frase: “Estamos en una fase en la que cada partido es muy importante”. Jagoba Arrasate.