El pique entre Joan Oriol y Chimy

Joan Oriol. El jugador de Cambrils, de 36 años, militó en la temporada 2013-14 en , aunque dejó una huella más bien escasa. Este jueves 5 de enero sí que rayó a buena altura. No solo realizó un buen encuentro, sino que se le vio especialmente motivado e intenso, hasta tal punto que tuvo sus más y sus menos con el . A los aficionados rojillos más veteranos les sonaría mucho el lateral izquierdo y capitán del Nàstic,El jugador de Cambrils, de 36 años, Osasuna , aunque dejó una huella más bien escasa. Este jueves 5 de enero sí que rayó a buena altura. No solo realizó un buen encuentro, sino que se le vio especialmente motivado e intenso, hasta tal punto que tuvo sus más y sus menos con el Chimy Ávila

El defensa tarraconense, que tras dejar el equipo rojillo en Segunda se marchó a Inglaterra (Blackpool) y Rumanía (Rapid Bucarest), Mallorca y Grecia (Atromitos), para quedarse ya en sus últimos años cerca de casa (Cornellá, Lleida y, desde 2020, Nàstic), se ha consolidado en Tarragona.

EL ÚLTIMO, ROBERTO TORRES

Curiosamente, de aquella desafortunada temporada en Pamplona, en la que no tuvo continuidad y no rayó a buen nivel, ya no queda ningún compañero en Osasuna.

El último rojillo que compartió vestuario con Joan Oriol fue Roberto Torres, recientemente desligado de Osasuna. La mayoría de los futbolistas de aquella temporada ya están retirados (Marc Bertrán, Damiá, Oriol Riera, Patxi Puñal, Lolo, Miguel Flaño, Sisi...) Aun así, se notaba que a Joan Oriol le movía enfrentarse a uno de sus ex equipos.

En el minuto 42 saltaron chispas. El partido transcurría anodino hacia el descanso, hasta que una acción enfrentó a ras de suelo a Oriol y al Chimy. Dos jugadores de por sí calientes se enzarzaron en una pugna por el balón con una intensidad que rozó la pelea. Finalmente, el argentino quedó en el suelo y el futbolista del Nàstic se revolvió para encararse con él y recriminarle su comportamiento, aunque los dos estuvieron parejos.

El colegiado no castigó a ninguno de los dos, aunque al final del encuentro, en el minuto 84, sí mostró amarilla a Joan Oriol, que disputó todo el partido.