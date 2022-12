Osasuna aborda el futuro de Javi Martínez

una solución a la escasa participación que ha tenido el futbolista cedido hasta final de temporada. Esa solución pasa por buscar “un nuevo contexto donde vaya a jugar”, tal y como aseguró este jueves Braulio Vázquez. Osasuna está en conversaciones con Javi Martínez y el Albacete para encontrarque ha tenido el futbolista cedido hasta final de temporada. Esa solución pasa por buscar “un nuevo contexto donde vaya a jugar”, tal y como aseguró este jueves Braulio Vázquez.

El club manchego no está contando con el de Ólvega, relegado al ostracismo. Javi Martínez, que tiene contrato como rojillo hasta 2026, no entró en la reciente convocatoria ante Las Palmas y su última aparición en Liga fue el 3 de noviembre. Solo ha participado en 7 encuentros, 1 de titular. “Es cierto que no está teniendo minutos. Pertenece al Albacete y no puede volver con nosotros porque tienen que pasar seis meses desde que se tramitó la ficha. Hablamos con Javi, el agente y el Albacete. Habrá que buscar una solución entre todos”, relató Braulio. “Se fue buscando un minutaje mayor, a petición propia, y juega menos que con nosotros en Primera”, profundizó.

PENALIZACIÓN DE 50.000 EUROS

Las partes abordan esta encrucijada. Por un lado, Osasuna y Javi Martínez tratarán de encontrar un destino atractivo en el que pueda mostrarse. Por otro, el Albacete tendrá que abonar 50.000 euros si no sigue, ya que el acuerdo contemplaba una penalización de 50.000 euros si no disputa el 50% de los minutos.