Arrasate, preocupado por la situación de Javi Martínez

SIN FICHAJES

Arrasate dio por hecha la renovación de Unai y refuerzos si no hay salidas, algo que no espera. “Tenemos una plantilla equilibrada. No estamos pensando en reforzar el equipo. Como se dice, ‘virgencita, virgencita, que me quede como estoy’. El mercado está parado todavía por el Mundial. Los equipos tienen tiempo para pensar y maniobrar, para luego ejecutar en enero.. Ojalá podamos quedarnos igual”.