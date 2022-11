El "banquero" que marcó a Osasuna para abrazar a su madre

Es la grandeza de la Copa. Pequeñas historias que hacen grandes a los equipos modestos. Se llama Álvaro Requeno, que vive la felicidad de haber marcado a Osasuna en el San Miguel de Fuentes de Ebro. Era el 1-1 con el que se llegaba al descanso.

El momento lo culminó al ir a la banda abrazarse junto a su padre y su madre, Rosa María, en un vídeo que se ha viralizado por la emoción y cercanía. "Mi madre últimamente ha pasado periodos malos en cuanto a salud y poder celebrar con ella este gol en un día así es increíble, no tengo palabras para describir este momento, un poco más y me pongo a llorar", señaló en Carrusel Deportivo.

efe

Recordará la jugada toda la vida. Un balón en largo de su portero y ese recorte en carrera que dejó clavado a Manu Sánchez antes de perforzar el marco de Juan Pérez. "Esto me lo guardo para toda la vida, lo voy a enmarcar y todo. Esta semana me salió una jugada parecida en un entrenamiento, o sea que me ha recordado a lo mismo lo que pasa que, en el entrenamiento, me la paró el portero, y hoy ha ido para dentro", comentó el delantero.

Requeno trabaja en la Caja Rural de Aragón en Magallón, a apenas 10 kilómetros de Navarra. Se levanta a las seis y media de la mañana. "Ahí estamos haciendo de banquero". Como guinda, se llevó la camiseta de Budimir, que luce mismo su número, el 17. "Es un delantero internacional. ¡Qué mas puedo pedir!".