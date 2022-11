El Torneo Interescolar de Tajonar, de récord: 104 equipos y 73 centros escolares inscritos

40º del Torneo Interescolar de Navidad con un récord de participación, según ha informado la entidad en una nota de prensa. Las inscripciones se cerraron con un total 104 equipos y 73 centros escolares apuntados. 72 de ellos tendrán representación en la categoría mixta, mientras que 32 participarán en la femenina, lo cual rompe el techo de una modalidad cuya cifra más alta habían sido los 21 centros de la pasada edición. El Club Atlético Osasuna celebrará el, según ha informado la entidad en una nota de prensa. Las inscripciones se cerraron con un total 104 equipos y 73 centros escolares apuntados. 72 de ellos tendrán representación en la, mientras que 32 participarán en la, lo cual rompe el techo de una modalidad cuya cifra más alta habían sido los 21 centros de la pasada edición.

récord de participación, también hay otro en cuanto al número de localidades navarras representadas: en total serán 27. Según transmite el comunicado, el municipio que más centros educativos ha inscrito es Pamplona con 25, seguido por: Villava (4), Sarriguren (3), Zizur Mayor (3), Mutilva Baja (3), Burlada (3), Barañáin (3), Cizur Menor (2), Berriozar (2) y Estella (2). Por su parte, con un representante se encuentran: Zudaire, Olite, Orkoien, Gorraiz, Noáin, Beriáin, Peralta, Puente La Reina-Gares, Huarte, Ansoáin, Aoiz, Ayegui, Lodosa, Tafalla, Arroniz y Funes. Además del, también hay otro en cuanto al número de localidades navarras representadas: en total serán 27. Según transmite el comunicado,con 25, seguido por: Villava (4), Sarriguren (3), Zizur Mayor (3), Mutilva Baja (3), Burlada (3), Barañáin (3), Cizur Menor (2), Berriozar (2) y Estella (2). Por su parte, con un representante se encuentran: Zudaire, Olite, Orkoien, Gorraiz, Noáin, Beriáin, Peralta, Puente La Reina-Gares, Huarte, Ansoáin, Aoiz, Ayegui, Lodosa, Tafalla, Arroniz y Funes.

OCHO ELIMINATORIAS DE FASE PREVIA

fase previa, la cual se disputará el 16 y 17 de noviembre en las instalaciones de El número de inscripciones registradas en la categoría mixta obligará a realizar una, la cual se disputará el 16 y 17 de noviembre en las instalaciones de Tajonar . Serán 16 equipos, los últimos en certificar su inscripción, los que tendrán que medirse en eliminatorias a partido único para dar con los 8 centros que acompañarán a los otros 56 que ya tienen su billete para la fase final. Esta última volverá a contar con la participación de 64 equipos y se disputará entre el 23 de diciembre y 6 ó 7 de enero.

Las eliminatorias de la fase previa serán las siguientes:

16-N . 18:30 h. C. P. Ermitaberri vs. Colegio Marqués de la Real Defensa

. 18:30 h. C. P. Ermitaberri vs. Colegio Marqués de la Real Defensa 16-N . 18:30 h. Hegoalde Ikastola vs. Colegio Nuestra Señora del Huerto

. 18:30 h. Hegoalde Ikastola vs. Colegio Nuestra Señora del Huerto 16-N . 18:30 h. La Presentación F. E. S. D. vs. C. C. Santa Luisa de Marillac

. 18:30 h. La Presentación F. E. S. D. vs. C. C. Santa Luisa de Marillac 17-N . 18:30 h. C. P. E. I. P. Ángel Martínez Baigorri vs. C. P. E. I. P. San Juan de la Cadena

. 18:30 h. C. P. E. I. P. Ángel Martínez Baigorri vs. C. P. E. I. P. San Juan de la Cadena 17-N . 18:30 h. Amaiur Ikastola vs. C. P. La Balsa I. P.

. 18:30 h. Amaiur Ikastola vs. C. P. La Balsa I. P. 17-N . 18:30 h. Colegio Máter Dei vs. C. P. E. I. P. Lorenzo Goicoa

. 18:30 h. Colegio Máter Dei vs. C. P. E. I. P. Lorenzo Goicoa 17-N . 19:30 h. Mendialdea II vs. C. P. E. I. P. Elías Teres

. 19:30 h. Mendialdea II vs. C. P. E. I. P. Elías Teres 17-N. 20:00 h. C. P. E. I. P. Mendillorri vs. Apyma C. P. Iturrama

LOS 56 EQUIPOS QUE YA TIENEN PLAZA EN LA FASE FINAL (MODALIDAD MIXTA)

Asimismo, los equipos que ya cuentan con plaza en la fase final de la modalidad mixta son los pamploneses: Colegio San Ignacio- Jesuitas, Liceo Monjardín, Sanduzelai I. P., Colegio Irabia- Izaga, Jaso Ikastola, Jesuitinas Pamplona, C. P. E. I. P. Cardenal Ilundáin, C. P. Doña Mayor, Colegio San Cernin, Colegio Sagrado Corazón, C. P. Bernart Extepare I. P., C. P. E. I. P. Azpilagaña, Colegio Santísimo Sacramento, C. P. El Lago de Mendillorri, Colegio La Compasión Escolapios, Colegio Vedruna Pamplona, Colegio Calasanz Escolapios, C. P. Buztintxuri I. P., Colegio Esclavas del Sagrado Corazón, Colegio Larraona Claret, Colegio Santo Tomás, C. P. E. I. P. Ermitagaña, C. P. E. I. P. Elorri y Colegio Santa Teresa.

Estarán acompañados por centros educativos de otras localidades forales: C. P. Hermanas Uriz Pi, C. P. Joakin Lizarraga I. P, Colegio Maristas- Santa María La Real (Sarriguren), San Fermín Ikastola, Colegio Miravalles- El Redín (Cizur Menor), Colegio San Pedro, C. P. Irulegi I. P., Colegio Luis Amigó (Mutilva Baja), C. P. Las Améscoas (Zudaire), Colegio Regina Pacis, C. P. E. I. P. Hilarión Eslava, Colegio Amor de Dios (Burlada), Auzalar I. P. (Orkoien), Lizarra Ikastola, Colegio Santa Ana (Estella), C. P. Puente La Reina-Gares (Puente La Reina), C. P. Virgen Blanca (Huarte), C. P. E. I. P. Camino de Santiago, C. P. Catalina de Foix, Erreniega I.P. (Zizur Mayor), Ezkaba I. P. (Ansoáin), C. P. San Miguel (Aoiz), C. P. E. I. P. Príncipe de Viana (Olite), Paz Ziganda Ikastola, Atargi E. I. P. (Villava), C. P. E. I. P. Mendialdea I (Berriozar), Alaitz I. P., C. P. Eulza (Barañáin), The British School of Navarra (Gorraiz), C. P. San Miguel (Noáin), Colegio Comarcal de Beriáin (Beriáin) y C. P. Juan Bautista Irurzun (Peralta).

UN TORNEO FEMENINO CON 32 CENTROS

En la modalidad femenina, los 32 centros educativos inscritos participarán en la fase final sin necesidad de disputar eliminatoria previa. Son los siguientes: Hermanas Uriz Pi, Liceo Monjardín, San Fermín Ikastola, Colegio San Pedro, Irulegi, Joakin Lizarraga, Jaso Ikastola, Lizarra Ikastola. Doña Mayor, Sagrado Corazón, Bernart Etxepare, Colegio Virgen Blanca, Atargi, Catalina de Foix, Paz de Ziganda Ikastola, Mendialdea I, Claret Larraona, Santa Ana, Santo Tomás, Luis Amigó, Erreniega, San Miguel de Noáin, Colegio Comarcal de Beriáin, Eulza, Santa Teresa, Máter Dei, La Balsa, Lorenzo Goicoa, Auzalar, Vedruna Pamplona, Colegio Izaga y Patxi Larrainzar.