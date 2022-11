Los goles de Iago Aspas y Borja Iglesias a Osasuna: ¿demasiado similares?

Osasuna vive un momento dulce. Ha amanecido este domingo 6 de noviembre en la quinta posición de la tabla, con 23 puntos, a 19 del objetivo virtual de la permanencia. Sin embargo, en el fútbol siempre hay margen de mejora, defectos por pulir. Los de Arrasate sufrieron para llevarse los tres puntos en Vigo y necesitaron de la inspiración en la portería de Aitor Fernández para hacer buenos los dos golazos del Chimy Ávila. Y, además, encajaron un tanto, uno que a muchos rojillos les supuso un 'deja vu', un "ya visto". En la memoria de estos aficionados, la camiseta no era celeste sino verdiblanca y la estilizada y lampiña figura de Iago Aspas daba paso a la de un tosco barbanegra, el bueno de Borja Iglesias. Pero, en esencia, los goles de uno y de otro, en la jornada 13 y en la 3, se parecían como dos gotas de agua: un disparo, desde un punto del interior del área ligeramente escorado hacia la derecha del portero, que va a dormir a la escuadra. ¿Tiene Osasuna una debilidad que Aspas e Iglesias han sabido aprovechar esta temporada? ¿O no son dos goles, realmente, tan similares como aparentan? Lo analizamos en La Pizarra.

BETIS: DEMASIADO TIEMPO PARA UN 'KILLER'

Osasuna cayó derrotado contra el Betis en la jornada 3 con un único tanto de Borja Iglesias. El gol llegó en el minuto 28, justo después de que Osasuna gozara de una de sus mejores ocasiones. La zaga rojilla no había sufrido en exceso hasta entonces, pero en esta ocasión el delantero verdiblanco aprovechó la falta de intensidad de sus marcadores para batir a Sergio Herrera. Analicemos la jugada.

Vídeo del gol de Borja Iglesias

Diario de Navarra

Osasuna estaba defendiendo un ataque posicional del Betis con su bloque de zagueros bien alineado a la altura de Fekir, el jugador más adelantado del Betis. Juanmi, un experto en la búsqueda de espacios, estaba moviéndose unos metros por detrás de Fekir, generando un segundo escalón en el ataque. Sin embargo, fue Borja Iglesias, un delantero más posicional y menos móvil, quien entendió que -con Fekir ocupando su espacio- debía ofrecerse al poseedor del balón, que era el lateral izquierdo Álex Moreno. Éste no había conseguido profundizar hasta la línea de fondo y se había quedado un tanto varado en un lateral del área sin capacidad de desbordar a Unai García, que había salido a taparle. Pero, precisamente, esa salida de Unai abrió una puerta al Betis: Moncayola había retrasado su posición para cubrir el hueco del central, aunque menos habituado a estas laborales no había seguido de cerca el movimiento de Borja Iglesias. Tampoco lo había hecho Nacho Vidal, quizá más pendiente de un posible centro desde la banda. Y a Álex Moreno se le apareció la posibilidad de un pase fácil, lateral, a su delantero. La acción todavía no era crítica, solo peligrosa; sin embargo, Nacho Vidal y Moncayola dudaron dentro del área, pecaron de falta de agresividad y permitieron que Borja Iglesias se girara, cargara la pierna con rapidez y batiera a Sergio Herrera con un zambonbazo imparable.

Del análisis de este gol queda claro que no solo los centrales deben ser intensos dentro del área, sino también aquellos jugadores que eventualmente pueden verse cumpliendo ese rol, para evitar que un 'killer' como Borja Iglesias pueda tener tanto tiempo en el área y rematar casi a placer.

CELTA: UNA JUGADA DE MANUAL

El único gol encajado contra el Celta llegó, en el minuto 18, tras una acción a balón parado en la que prácticamente todo Osasuna estaba en su propia área. El equipo local, no obstante, encontró una de las mejores vías posibles para atacar a un rival embotellado y su estrella, Iago Aspas, no perdonó. Veamos cómo lo hicieron.

Vídeo del gol de Iago Aspas

DIARIO DE NAVARRA

El Celta, mediante un pase en profunidad al extremo Franco Cervi, consiguió el objetivo de estirar el campo hasta la línea de fondo, y una vez permitido esto, Osasuna estaba en serio peligro. Cervi, además, leyó bien la jugada; sabía de memoria que debía centrar en diagonal, es decir, hacia atrás, para encontrar a un compañero libre. Sabía que cualquier defensa tiende a hundirse a la par que el balón -recordemos que si el balón está más adelantado no hay posibilidad de fuera de juego- y era consciente también de que existe una atracción casi irracional por proteger la propia portería, una suerte de campo gravitatorio que empuja a los zagueros a acercarse a su guardameta. El atacante debe hacer lo contrario: echar el freno, aprovechar el espacio que van dejando los defensas en su repliegue y ofrecer una línea de pase viable a su compañero. La intuición de Iago Aspas funcionó de diez y el balón le llegó como un regalo para controlar, girarse y batir a Aitor Fernández con un zurdazo inapelable. Budimir y Unai García intentaron taponar el tiro, incluso cruzando académicamente sus brazos detrás de la espalda para evitar el penalti, pero estaban vendidos.

Visto esto, podemos considerar quizá que en este gol del Celta hay más mérito del equipo rival que demérito de los jugadores de Osasuna. Además, también podemos advertir que no se produce el mismo tipo de error que permitió a Borja Iglesias marcar el único tanto del Betis-Osasuna en la jornada 3. Eso sí, en ambos goles vemos que los encargados de tapar los disparos fueron dos jugadores menos habituados a las tareas defensivas, como Moncayola y Budimir, de modo que, si bien concluímos que no hay una debilidad preocupante en Osasuna que vaya a ser explotada por sus rivales en cada jornada, sí puede haber cierto margen de mejora en los entrenamientos de Tajonar trabajando acciones puntuales dentro del área propia con los jugadores con menor vocación defensiva .