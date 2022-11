Aimar Oroz: "Sigo siendo el mismo de siempre"

¿Cómo está asimilando tanto éxito de golpe?

Estoy muy feliz, pero sigo siendo el mismo de siempre. No ha cambiado nada, sigo haciendo lo mismo. El fútbol se dice que es una burbuja, pero yo intento ser el mismo, no hay que cambiar. Me siento muy orgulloso de poder defender el escudo del equipo de mi tierra. Quiero seguir currando para que sean muchos partidos más con Osasuna.

Después de los partidos llega a casa... ¿y?

Vivo con mi hermana (Irati) y mis padres (Javier y Mari José). Fuera del entorno futbolístico todo es más normal. En el pueblo soy uno más, todos me conocen desde hace tiempo.

¿Su entorno qué le dice?

Lo llevan con naturalidad, no me dicen nada fuera de lo normal.

¿Y en Arazuri?

En el pueblo la gente más mayor igual te pregunta más cosas ahora, pero es parecido. Me dan la enhorabuena y me dicen que siga disfrutando. Cuando salgo fuera sí que noto que me conocen y más que antes y me paran. Es normal.

¿Cómo gestiona las emociones? Se le ve muy tranquilo.

Relativizo mucho todo lo que está pasando. No me paro a pensar en lo que he hecho. Disfruto el momento. Me divierto mucho jugando, salgo cada partido a disfrutar.

¿Qué ha aprendido en estos tres meses meteóricos?

Hay que ser uno mismo, tener la menta fría. Si empiezas a pensar en cosas de fuera te pones más nervioso pero una vez que saltas al césped te centras en jugar y ahí está la clave.

¿Le llega la lluvia de comentarios?

No hago mucho caso a las redes sociales, no les doy importancia para lo bueno y lo malo. Los elogios los agradezco, pero hoy son buenas palabras y mañana puede ser lo contrario.

Su gente cercana tendrá que ver en esa mentalidad.

Me siento muy tranquilo. Mi familia me ha inculcado unos valores que me hacen ser así. Con mis amigos soy uno más también. Eso es un puntazo.

¿Qué hace más allá del fútbol? ¿Estudia?

Estudio ADE (Administración y Dirección de Empresas) a distancia en la UNED. Voy con calma, estoy todavía en el segundo curso. Empecé Ingeniería Agrónoma y lo tuve que dejar por los entrenamientos a la mañana, no lo podía compaginar. Luego empecé con ADE.

¿Le gusta la agricultura?

Mi padre es agricultor y podría verme con el tractor. Trabaja en la zona de Arazuri y en algún pueblo cercano.

¿Cuándo estudia?

En los viajes aprovecho pero es complicado concentrarse. Y a las tardes trabajo a diario el físico fuera de Tajonar, entonces tampoco hay tanto tiempo. Pero intento sacar huecos para estudiar.

¿Qué aficiones tiene?

Estoy con mis amigos y la familia. Me gusta jugar a cartas.

¿Viaja?

No soy de viajar. Siempre suelo quedarme en el pueblo, estoy muy a gusto allí.