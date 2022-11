El gran susto de Oier

Las alarmas saltaron hacia el minuto 80 cuando el futbolista navarro notó las peores sensaciones. Creía que se había roto el ligamento cruzado de la rodilla y que, por consiguiente, finalizaba su carrera deportiva. Finalmente, quedó en un susto. Oier se está recuperando de una lesión que es menos grave de lo pensado en primera instancia y volverá a pisar los terrenos de juego. Fue hace un par de semanas. Un histórico como el Fenerbahçe turco visitaba al AEK Larnaca en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Oier Sanjurjo volvía a ser titular en el centro del campo del equipo que entrena José Luis Oltra. El marcador se fue complicando para los chipriotas (derrota 1-2), pero eso no fue lo peor.cuando el futbolista navarro notó las peores sensaciones. Creía que se había roto el ligamento cruzado de la rodilla y que, por consiguiente, finalizaba su carrera deportiva. Finalmente, quedó en un susto. Oier se está recuperando de una lesión que es menos grave de lo pensado en primera instancia y volverá a pisar los terrenos de juego.

Ayer desde Larnaca, el excapitán rojillo recordaba que aquella noche del 12 de octubre se nublaron sus pensamientos. Fue al caer tras un salto. Años atrás, ya había sufrido la fatídica lesión de la rotura del ligamento cruzado estando en Osasuna. “Noté que algo me falló en la rodilla y como tengo antecedentes me asusté. Pedí el cambio. Me temí lo peor, la verdad”. Con 36 años, era difícil pensar en seis-siete meses de recuperación para volver a estar en activo. Solamente quedaba la confirmación en las pruebas médicas del día siguiente.

El ligamento cruzado no estaba roto, determinaron los exámenes. También se escapó un día a Madrid para ser valorado por una persona de confianza como Jurdan Mendiguchía, reconocido recuperador de deportistas de alto nivel y que mantiene contacto con Las noticias fueron las mejores., determinaron los exámenes. También se escapó un día a Madrid para ser valorado por una persona de confianza como Jurdan Mendiguchía, reconocido recuperador de deportistas de alto nivel y que mantiene contacto con Osasuna . Recibió un mensaje tranquilizador, aparte de la pauta de ejercicios para seguir la recuperación. En un mes o cinco semanas, Oier Sanjurjo ya podría estar de vuelta. “Respiré aliviado”, señalaba la leyenda rojilla. Un mal menor en comparación con las primeras impresiones pesimistas.

A LA CONFERENCE

Mientras Oier trabaja para poner a punto la rodilla y volver a la dinámica de grupo, el AEK Larnaca continúa firme en la pelea por sus objetivos. Mañana se despedirá de su aventura de la Europa League visitando al Rennes francés. Los chipriotas tienen la tercera plaza de grupo asegurada y por lo tanto pasarán a jugar la Conference League, la tercera competición continental. Cuentan con cuatro puntos por uno solo del Dinamo de Kiev tras el último empate con el que se saldó el enfrentamiento directo. Su estreno será ya en febrero, con una ronda de playoff según depare el sorteo antes de iniciarse las eliminatorias con los octavos.

En liga, el AEK Larnaca marcha en la cuarta posición con dieciséis puntos en nueve jornadas. En el campeonato doméstico, Oier ha disputado seis encuentros, marcando un gol, mientras que en Europa League ha sumado ocho participaciones, con otro tanto marcado. A ello se unen dos partidos clasificatorios que jugó en verano para la Champions.

AEK Larnaca

Según las previsiones, Oier podría volver a calzarse las botas para competir en un plazo de dos-tres semanas. Su ilusión por seguir disfrutando de esta etapa futbolística y vital en un nuevo país permanece intacta. Su entrenador, José Luis Oltra, seguirá contando con un jugador básico en su esquema que sigue siendo recordado por la afición rojilla por la huella que dejó en el campo y en el vestuario.