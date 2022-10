Cuatro victorias y un empate es el estupendo balance del comienzo de temporada de Osasuna B, el filial femenino rojillo en su estreno en la categoría 2ª RFEF. Sin duda, una grata sorpresa a pesar de tratarse del comienzo del curso y de que todavía hay muchos aspectos que pulir. El equipo que dirige el guipuzcoano Igor San Miguel Larrañaga (Astigarraga, 16-6-1974) afronta invicto el regreso a la competición, tras una semana de parón, con la confianza del trabajo bien hecho y la clara misión de formación de todo filial.

Una combinación de muchísima juventud, con la aportación de jugadoras de 15 y 16 años del C que ya participan en la dinámica del B, con la mayor veteranía de futbolistas que ya llevan varias campañas defendiendo la camiseta rojilla ha dado como resultado un bloque que, ante todo, se entiende a las mil maravillas.

Igor San Miguel se estrena en el fútbol navarro después de dirigir equipos masculinos y femeninos en Guipúzcoa, con su gran hito: fue entrenador del primer equipo femenino de la Real Sociedad, curiosamente cuando Jagoba Arrasate era el técnico del masculino txuri urdin.

Ex futbolista canterano de la Real, donde jugó como central, San Miguel militó después en el Real Unión, el Recreación, Zamora y Logroñés, donde se retiró en 2008. Desde entonces, ha emprendido una carrera como entrenador que compagina con una pequeña empresa de distribución comercial, trabajo que le obliga a ir y venir todos los días desde Astigarraga a Tajonar. Pero lo hace feliz, porque ha encontrado en Osasuna un equipo competitivo e ilusionante al que entrenar. Tras estar en los banquillos de la Real femenina, el Lagun Onak masculino, el Oiartzun femenino y el Hernani la pasada temporada.

“Es mi tercera experiencia en un vestuario de chicas. Estoy muy contento con ellas. Ya tenía la información de que había muy buen ambiente, una cuadrilla. El objetivo es claro, formar jugadoras para el primer equipo, es un club de cantera. Y también hay que competir, es una categoría dura, primer año, y hay que mantenerla”, analizaba ayer San Miguel.

MARGEN DE MEJORA

Sin perder de vista esa labor formativa, el técnico valora el gran arranque del equipo. “Ha sido muy bueno, con gente tan joven. Sabíamos que nos iba a costar, porque hay mucha veterana y mucha perrería. Ahí tenemos la mejora. Son todavía muy jóvenes, un poco crías para algunas cosas, pero están compitiendo muy bien y tienen que seguir creciendo”, explicaba el técnico.

San Miguel no está sorprendido por este inicio. “Las estuve siguiendo cuando entrenaba al Oiartzun y tenía bastante información del nivel que tenían. Sabía que había buena base. Pensaba que íbamos a sufrir pero de momento las cosas están saliendo de cara”, afirmaba, aunque añadía: “Estamos en la jornada quinta y todavía queda mucho. Tenemos mucho margen de mejora, los rivales se las saben todas. Tenemos chicas muy jóvenes. Carla ha hecho en agosto 15 años y están compitiendo con gente de 30. Marta ha jugado varios partidos y también viene del C”. El entrenador rojillo mantiene comunicación continua tanto con Kakun Mainz como con Elena Oset, del C, para saber con qué jugadoras va a contar, como ha sido el caso de Maite Valero, que ya ha jugado tres partidos con el primer equipo, o las jugadoras del C que estuvieron en Copa.

El sábado se desplazan a Barcelona a visitar al líder, el CE Europa. “Es un test importante para saber si estamos en esa pelea. Nos ha venido mal el parón y fastidia cuando estás bien, pero ha servido para cargar pilas”, concluía San Miguel.

J.P. Urdíroz