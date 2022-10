Osasuna se atasca

En el fútbol, perdonar se paga. Eso es algo que Un duelo que lo normal hubiera sido que acabara en empate. Pero los errores se pagan, y los aciertos, se premian. . Eso es algo que Osasuna Femenino conoce un poco mejor después de la derrota de este domingo ante un Eibar que se coloca líder de Primera Federación gracias a los tres puntos que se llevó de Tajonar.Pero los errores se pagan, y los aciertos, se premian.

Las jugadoras de Kakun Mainz volvían a saltar al terreno de juego como locales, en una sexta jornada de campeonato a la que llegaban con un sola derrota, la cosechada el pasado fin de semana frente al Deportivo de la Coruña. El enfrentamiento ponía como favorito al conjunto armero, aún invicto, aunque las rojillas jugaban en casa, donde tampoco habían caído hasta la fecha.

Una buena mezcla que podía desencadenar en un juego ofensivo por tratar de seguir sumando o, en la otra cara de la moneda, un partido de ‘guardar los muebles’, donde las protagonistas tuvieran miedo de romper sus rachas.

Y eso ocurrió en la primera mitad. A pesar de que el encuentro empezó con susto para Osasuna, que cerca estuvo de meterse en propia tras un malentendido entre Urruzola y Zalba, en los minutos siguientes se retomaría la calma. El conjunto armero puso un punto más de tensión al partido, aunque sus llegadas fueron escasas y a balón parado .

No fue hasta el minuto 40 cuando las de Kakun Mainz parecían entrar en el partido, con dos internadas por banda de Iara y Patri Zugasti, la mejor en la tarde de este domingo. Aunque el Eibar reaccionó con la más clara de la primera parte, en la cabeza de Esperanza Pizarro en el minuto 44. El balón de la 9 rozó la escuadra.

El descanso marcó un antes y un después en el duelo. En el minuto 50, una gran jugada por banda de Andrea Sierra, que fue finalizada por Valentina Morales pusó a las armeras por delante. Difícil papeleta para un Osasuna que rápidamente sabría reponerse.

Las rojillas disfrutaron de sus mejores minutos, con una gran ocasión desbaratada a córner por la guardameta visitante tras una aparición de Carmen Sobrón, y otro remate de Iara que se iría arriba. Fue el momento clave, que las rojillas no supieron aprovechar.

Perdonaron las más claras, a diferencia de un Eibar que metió la que tuvo. Por delante media hora en la que los cambios no consiguieron mover el marcador. Osasuna mostró garra y ganas de empatar, pero eso no se tradujo en buen juego. La primera derrota en casa se hizo realidad, y la suerte mantiene al Eibar en lo alto.

OSASUNA FEMENINO 0



EIBAR 1



Osasuna. Maitane Zalba, Irati Urruzola, Saioa Larumbe (Merche Izal, m.80), Vera Martínez, Celia Ochoa, María González (Arantxa Medina, m.77), Patri Zugasti, Aitana Zumárraga, Iara Lacosta (Miriam Rivas, m.65), Carmen Sobrón (Maitane Vilariño, m.65), Maite Valero (Mar Torras, m.80).



Eibar. Noelia García, Carla Andres, Andrea Sierra, Arene Altonaga (Gema Ginés, m.88), Ane Campos, Esperanza Pizarro (Kenni Thompson, m.66), Honoka, Andrea Álvarez (Jone Ibáñez, m.66), Noko, Juliana (Sheila Elorza, m.88), Valentina Morales (Yeraldin Saavedra, m.75).



Árbitras. Melissa López Osorio (Extremadura). Asistida por Vanesa Pachón y Miriam de la Hoz. Amonestó a las locales Patri Zugasti, Iara Lacosta y Maite Valero; y a las visitantes Altonaga y Juliana.



Gol. 0-1, (m. 50): Valentina Morales.



Incidencias: Alrededor de 300 espectadores en Tajonar.

Kakun Mainz: “No metemos gol y así no se puede ganar”

La entrenadora de Osasuna Femenino, Kakun Mainz, valoró la segunda derrota consecutiva de su equipo como “injusta”. “Han tenido una y nos la han metido”, afirmó la técnica rojilla, que quiso remarcar lo bien “que han competido las jugadoras”. “Las ocasiones que hemos tenido no las hemos metido. Tenemos falta de gol en las últimas jornadas, y así en el fútbol no se puede ganar”, añadió. Osasuna no había perdido en las cuatro primeras jornadas de liga, consiguiendo tres victorias y un empate. Los dos últimos partidos los han perdido, algo que Mainz quiere “evitar que se convierta en una mala dinámica”. Solamente “faltan goles” para la entrenadora, que opinó que el equipo ha mejorado en sensaciones respecto a otras jornadas. “Me quedo con la actitud, han mantenido la cabeza arriba hasta el final”, indicó. De la ausencia de Leyre Fernández en el partido de este domingo, Mainz confirmó que se trata de una “rotación”, debido a los 120 minutos que jugó el miércoles en la Copa. “Ha sido una semana dura, con muchos días fuera de casa”, afirmó. En sustitución de la jugadora entraron jugadoras “ de casa”, como Maite Valero, que debutó como titular en liga y cumplió un buen partido.

Miriam Rivas: “Hemos recuperado sensaciones”

Miriam Rivas, una de las capitanas de Osasuna Femenino, quiso valorar el encuentro de este domingo ante el Eibar de manera positiva. “Hemos recuperado las buenas sensaciones, de equipo unido”, opinó una jugadora que saltó al terreno de juego en sustitución de la inicisiva Iara Lacosta. “Ha sido un partido reñido, sabíamos que nos enfrentábamos a un rival duro y que teníamos que ir fuerte a las disputas, pero yo he visto al equipo bien”, afirmó Rivas. Las dos derrotas consecutivas son algo normal “en una liga complicada, donde cada partido es muy difícil de ganar”, añadió. Para las próximas jornadas, la veterana jugadora adelanta que el equipo “analizará lo que se pueda mejorar, para tratar de conseguir los tres puntos el próximo fin de semana, en el que tenemos una nueva oportunidad”.