Crear un ecosistema adecuado

Osasuna gana y se piensa en Europa. Osasuna pierde y se teme por la salvación. Ni antes, o ahora, somos tan malos, o buenos; ni ahora, o antes, éramos tan buenos o malos. El trabalenguas de cada temporada. El futbolista y el entrenador siempre están en el foco del debate. Lo llevan en el sueldo. ¿Por qué Nacho Vidal -por ejemplo- está irreconocible contra el Getafe y parece Roberto Carlos ante el Espanyol? ¿Tanto se puede cambiar en una semana? ¿Qué le pasa a Moncayola? Son preguntas o debates que se hace la afición estos días.

De difícil respuesta, Jagoba Arrasate dio con la clave en la previa frente al Espanyol. “Espero mucho de Jon. No está a mal nivel, pero lo puede hacer mejor. Él es consciente. Nosotros también tenemos que poner ese ecosistema para que Jon rinda mejor. A veces hay que poner ese contexto favorable para que los jugadores rindan”, explicó el de Berriatua. Tan sencillo de detectar y complicado de solucionar o poner en práctica dentro de la competición.

No es suficiente con el típico “es que tal futbolista no juega en su posición”. “Es que a este hay que colocarlo en la derecha”. Son las típicas -y lógicas- afirmaciones de los aficionados y entrenadores frustrados. Debates que siempre ha habido, hay y habrá. Son parte del fútbol y la mostacilla de los comentarios de barra de bar. Como las setas, también salen expertos en Fórmula 1, Wimbledon o el Giro de Italia cada año. ¿Pero hay alguien que sepa más que el propio entrenador? No basta con verles entrenar cada mañana en Tajonar o 90 minutos a la semana en un terreno de juego.

Ahora se abre un nuevo debate sobre qué once alineará Arrasate en Girona. Cómo armar un rompecabezas en una semana con tres partidos y con el último antecedente de una victoria convincente. El cambio de portero fue la revolución más destacada en el once. La gestión del vestuario se antoja clave en las últimas semanas antes del parón por el Mundial de Catar. El grupo responde, pero también la afición pide ver a los Barja, Roberto Torres o Pablo Ibáñez. Solo pueden entrar once de inicio y cinco, después. Hay nombres que resaltan después de diez jornadas: Unai García, Moi Gómez, Aimar Oroz o Abde. Jagoba Arrasate trata de poner el mejor ecosistema para que rindan. También se equivoca y lo asume, pero el viento sopla a favor.

EN LA GRADA

​“Osasuna nunca se rinde”, arrasa en las redes

Personas cantando “¡Osasuna nunca se rinde!” han invadido la red social TikTok. Un auténtico aluvión que suma millones de visualizaciones. Algo sin precedentes en lo que concierne al mundo rojillo. Y sigue subiendo. ¿La razón? Una imagen de 2017 que se ha hecho viral. De manera espontánea e intensa. En aquel entonces, un grupo de niños y niñas de Uganda entonaba el grito de apoyo con camisetas rojillas. Todo este boom ha tenido repercusión. Osasuna alcanzó el pasado mes de septiembre las 20,7 millones de visualizaciones. Se llegó hasta las 50 millones de reproducciones totales siendo el conjunto navarro el tercero equipo del fútbol nacional con más reproducciones tras el Real Madrid (188 millones) y Barcelona (161 millones). Todo un éxito.

​

​El enfado entre Budimir y Jagoba

El futbolista profesional es competitivo por naturaleza. Siempre quiere más. Solo con esa actitud llegan a la elite, pero a veces hay una cara B en todo esto. La afición se dio cuenta el jueves. Los gestos se produjeron ante el graderío y fue la ‘comidilla’ del público. Jagoba Arrasate sustituyó a Budimir en el minuto 68. Al jugador no le gustó el cambio y se lo hizo saber al técnico. El de Berriatua le argumentó el porqué de la decisión. “Budimir se ha enfadado con el cambio”, reconoció Arrasate ante los medios, pero quitó importancia al asunto. El mosqueo, sin embargo, continuó después sobre el césped de El Sadar. Ambos intercambiaron opiniones y gestos.

​

​Aitor y los “nervios del primer día”

Uno de los nombres propios de la resaca ante el Espanyol fue Aitor Fernández. El meta volvió a competir ocho meses después. A pesar de su experiencia en el fútbol profesional y su edad -31 años- desveló que había tenido “los nervios del primer día”. En su primera intervención, dudó en una salida, pero después fue diferencial para el resultado. Para la galería dejó una tremenda estirada tras el cabezazo de Cabrera y evitó una ocasión de oro de Joselu, el delantero de moda. En la rueda de prensa recibió la felicitación del técnico Arrasate. ¿Quién jugará en Girona? Bendito problema para el técnico. Tanto Sergio, con sus virtudes y defectos, como Aitor han demostrado su valía.

​

​El jugador número 12, diferencial en El Sadar

El jugador número 12, y no Abde que luce el mismo dorsal, fue diferencial para sacar adelante el partido frente al Espanyol. El colectivo Indar Gorri anunció que, como forma de protesta por la detención de cuatro de sus miembros, no animaría en la primera parte. Unos 45 minutos donde Osasuna fue superior en todas las facetas del juego, aunque le faltaba algo. Ese algo, sin duda, fue la animación. Graderío Sur es el director de orquesta de 17.500 personas. La grada, silenciosa en el primer acto, contagia al equipo. Y el equipo contagia a la grada. Por el bien común, que vuelva la normalidad al graderío.

LA PRENSA

​“El pobre de mí blanquiazul”

El medio de comunicación La Grada, un referente en noticias del Espanyol, fue crítico con su equipo en la crónica del partido. “El pobre de mí en blanquiazul”, titularon haciendo referencia a las fiestas de San Fermín. Creen que Diego Martínez “especuló en el primer tiempo” y los catalanes “no estuvieron a la altura”. Ya en la segunda mitad, se vieron superados por un Osasuna “más intenso” y que “creyó más”. Fue un”querer y no poder”.

LA CIFRA

​82,2% DE PASES BUENOS realizó Moi Gómez ante el Espanyol. El centrocampista intentó 68 pases y logró, con éxito, la friolera de 60. Sus números fueron de crack total. Firmó un 83% de éxito en los cambios de juego -pases largos-, pero también ayudó en la faceta defensiva. Ganó todos los duelos por bajo, 4 de 4.

EL MVP

​Aitor y Abde: 7,1

El portero Aitor Fernández y el extremo Abde fueron los jugadores mejor valorados para Whoscored. El arquero, debutante frente al Espanyol, tuvo dos intervenciones determinantes. El marroquí, por su parte, fue un terror para la zaga visitante.