Billete de infarto para Osasuna

Dos paradas de Jaione Larraiotz en la tanda de penaltis le dieron a clasificación para la tercera ronda de la Copa de la Reina, tras un encuentro que terminó 1-1 tras la prórroga, a pesar de jugar las navarras con superioridad casi todo el encuentro, y en el que la portera rojilla entró sustituyendo a Silvia para ser la heroína de la eliminatoria. en lale dieron a Osasuna lapara la, tras un, a pesar de jugar las navarras con superioridad casi todo el encuentro, y en el que la portera rojilla entró sustituyendo a Silvia para ser la heroína de la eliminatoria.

Kakun Mainz ofreció un once totalmente diferente al que suele alinear en liga, repleto de caras jóvenes y no habituales. Osasuna no pudo empezar de mejor manera. Una jugada de Alexia Jr. por la banda terminó en centro para Arantxa, que marcaba el primer gol del encuentro. El 0-1 espoleó a las locales, que lo intentaron por medio de Alba Quintana, Eli y la navarra Valeria Pascuet.

No tardó en llegar el empate, obra de Cora en el minuto 18, que llevaba el partido al punto de inicio. Sin embargo, el ritmo del partido continuaba movido: tras la ocasión de la defensa rojilla Vera, la canaria Arysleida era expulsada por doble amarilla en el minuto 23. El choque adquiría otra dimensión con Osasuna en superioridad.

Las ocasiones se sucedieron en ambas áreas pero ningún equipo consiguió anotar antes de irse a los vestuarios.

Tras el descanso, fue Osasuna quien gozó de una ocasión clarísima por medio de Guallar, aunque Silvia Pérez, ayer en la meta rojilla, también tuvo que evitar el tanto local, que intentó Alba Quintana.

Sin embargo, fue la guardameta del Ginelux Juan Grande, Vicky, la que mantuvo a su equipo vivo con sus intervenciones. Ya con Vilariño, Josune y Etxarri en el campo, Osasuna merecía el segundo gol pero no llegaba. En los últimos minutos, Kakun Mainz realizó un nuevo cambio, quitando a la autora del gol, Arantxa, quien dejó su sitio a Paula Capilla, del filial.

Terminó el tiempo y todo quedaba por decidir. Tocaba jugar una prórroga para dirimir quién pasaba a la siguiente ronda.

TODO POR DECIDIR

La primera ocasión clara la tuvo Maitane Vilariño, a quien una defensora salvó su vaselina cuando ya entraba. Osasuna llevaba tiempo mereciendo ir por delante, pero no lograba aprovechar su superioridad numérica.

En la primera parte de este tiempo extra se produjo el cambio en la portería de Osasuna, al salir Silvia y entrar Jaione Larraiotz, que debutaba así en su regreso al equipo rojillo. Estuvo cedida el año pasado en el Pradejón.

El final se aproximaba sin apenas ocasiones y todo parecía destinado a los penaltis, pero Eli quiso deshacer la igualada en el minuto 119 desde fuera del área. El balón no entró por poco. Aún hubo dos ocasiones más, pero ni Osasuna acertó de córner ni el Ginelux supo remachar a gol.

La suerte estaba echada, pero Jaione se creció en la tanda final y Osasuna sigue adelante.

Ginelux Juan Grande 1 (0): Vicky; Karen, Arysleida, Cora (Leti, m.114), Alba S., Valeria (Nuria, m.65), Eli, Anna (Daysy, m.65) Alba Q. (Mar, m.75), Morán y Fanny G (Raquel, m.75).

Osasuna 1 (3): Silvia (Jaione, m.96); Miriam, Urruzola, Vera, Merche Izal (Josune, m.76); Leyre, Valero; Patri Zugasti (Vilariño, m.63), Arantxa (Capilla, m.86), Alexia Jr (Etxarri, m.76).; Guallar.

Árbitro: Claudia Cebollada, expulsó por dos amarillas en el m.23 a la local Arysleida. Amonestó a Zugasti (m.34),

Goles: 0-1 (m.8) Arantxa. 1-1 (m.18) Cora. Penaltis: 0-1 (marca Guallar); falla Yanira; 0-2 (Leyre); detiene Jaione; 0-3 Urruzola; detiene Jaione.

Incidencias: estadio Castillo de Romeral de Gran Canaria. Las capitanas lucieron brazaletes por el Día contra el Cáncer de Mama.