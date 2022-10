Kike García: “Es un orgullo cada minuto que visto esta camiseta”

En su primer partido como titular de la temporada, convertía de cabeza el gol del empate contra el Real Madrid para redondear una gran noche de rojilla. Kike García (Motilla del Palancar, Cuenca, 1989) revive la emoción y da los trazos de quién es en Osasuna , un equipo que le viene “como anillo al dedo”. Ha terminado un entrenamiento a altas revoluciones y bajan las pulsaciones en la charla que mantiene con este periódico.

Marcar en el Bernabéu fue...

Una alegría enorme. Hacerlo en ese estadio y que sirviera para puntuar fue una gran satisfacción. Quedará para siempre, también por el trabajo del equipo.

Cogió el balón Unai García y lo mandó al área hacia su cabeza estando de espaldas a la portería. ¿Pensaba que podía entrar?

Intenté ganar la posición a Rüdiger. Quise prolongar el balón al palo largo para que cogiera portería. Al final, entró un golazo. Es cierto que si Unai no mete el balón al área, no hacemos el gol. Con los delanteros que tenemos en el equipo, siempre pasan cosas cuando se saca un centro.

¿Le han ‘quemado’ el teléfono móvil con el vídeo del gol?

Sí, te lo mandan en estas redes sociales, pero no le he visto tampoco mucho. Estoy pendiente de ver la que me da Moi. Quiero verla repetida porque todavía no la he visto. Te quedas con ganas. No le di bien. Me la encuentro ahí... Una pena, pero hay que darle también el valor al trabajo, a estar 90 minutos así. Hubo muchos momentos en los que le miramos a la cara al RealMadrid. Luego nos replegamos y ahí estuvimos bien. Ahora pensamos en el Valencia.

Siempre celebra el gol dibujando una M con sus manos.

Es por el nombre de mi mujer, Marta. Empecé a hacerlo y me daba suerte. Lo sigo celebrando así y ojalá pueda celebrar muchos más.

Segundo año en Osasuna. ¿Se cumplen sus expectativas?

Me habían hablado muy bien. Es un club muy bonito por la pasión que se siente en el día a día con la gente que ves en la calle. El Sadar es espectacular. Ese ambiente. Jugar ahí es una pasada. Para mí, está siendo muy bonito estar aquí. Ojalá que pueda hacerlo bien para seguir más años aquí.

¿Se siente reconocido?

Me siento reconocido aquí con lo que me toque. La gente me hace saber del cariño. Cuerpo técnico, Braulio y Cata. Son los que preparan el equipo. Me siento muy feliz.

A un delantero se le mide por los goles, pero en Osasuna también por el trabajo. Si un jugador se asocia a esa palabra en la plantilla se llama Kike García.

Es cierto que el trabajo siempre va conmigo. Soy un jugador muy pasional al que le gusta mucho el fútbol y que vive mucho el fútbol... Lo doy todo. Pero es verdad también que al delantero se le mide por goles y hay que hacerlos.

EFE

¿Le sienta bien que le digan tanto que es un obrero del fútbol?

No me sienta mal. ¡Qué va! Yo, encantado. Yo soy un trabajador, me gusta trabajar, me gusta no dar un balón por perdido. Hay gente que se siente reconocida así. Yo estoy súper orgulloso.

Porque para mí en un orgullo cada minuto que visto esta camiseta. Cada minuto que juego en Primera era un sueño y ahora lo puedo cumplir. Da igual los minutos que tenga que yo voy a salir a morir. Muchas veces es complicado cuando sales del banquillo meterte en el ritmo que lleva un partido. Es muy alto, pero por intentarlo y dejarme la vida no va a ser. Cuando me toque salir de inicio o como lo suplente, quiero hacerlo bien.

En el Bernabéu, fue su primera titularidad de la temporada. ¿Se lleva bien la suplencia?

Hay mucha competencia y hay que llevarlo bien. También hay que ponerse en la piel del míster. Yo trato de disfrutar de cada entrenamiento, dejarme la vida en cada entrenamiento, estar preparado tanto física como psicológicamente y cuando me den la oportunidad, si son 10, 15 o titular, intentar hacerlo bien y ayudar al equipo.

Hablaba antes de El Sadar. ¿Cómo es ese momento de pisarlo? ¿Uno no cae en la rutina?

No. Estás deseando siempre volver a jugar en El Sadar. Es una pasada. Moi y Peña han venido ahora y lo dicen. Ese ambiente te hace meter ritmo al partido y estar concentrado. Verte tan arropado y sentir tanto los colores. Es un orgullo para el jugador de casa y para los que venimos de fuera. Nos sentimos muy identificados.

No es un tópico hablar de la fuerza externa.

El jugador de Osasuna siente ese empuje y también el rival. Los que vienen aquí saben que van a sufrir. Queremos dar alegrías en casa. Se lo merecen. Siempre están.

Jugó en el Middlesbrough inglés temporada y media. ¿Se parece la atmósfera británica a esto?

Se asemeja porque el fútbol se ve como una fiesta, muy familiar. Es igual de pasional. Allí se vive mucho. Ser del equipo de la ciudad de donde eres lo hace más grande. Esto pasa aquí con Osasuna.

Para energía la suya. ¿Qué dedicación emplea aparte de los entrenamientos en Tajonar?

Es importante ser las 24 horas profesional. Hay que cuidar la alimentación y ver si debes hacer algún trabajo extra. Además, valoro el tiempo para desconectar. Tengo una familia maravillosa, una mujer encantadora y mis hijos, con los que me gusta pasar el tiempo. Solemos ir a centros comerciales para que se lo pasen bien en las colchonetas o al parque, donde están los amigos con los que te juntas. Estamos muy encantados de estar aquí.

Las carreras de los deportistas se alargan. Usted cumplirá 33 años en noviembre. ¿Se ve bien?

Tenemos ejemplos. Fíjese en Modric (37) o Lewandowski (34). El jugador se cuida más desde joven. La comida es importante, como decía antes, y tener un preparador personal. La edad no nos preocupa. El que manda es el campo y se miden por datos. Hoy en día está todo vigilado.

Por el carácter que pone en los partidos, ¿era fácil imaginar que iba a cumplir con el ADN Osasuna cuando fichó hace un año?

Por cómo soy, yo también lo veía. Sabía que Osasuna podía ser un buen sitio. Cuando salí del Eibar, tenía equipos. Quedaba libre. Había hecho una buena temporada a nivel personal, pero mala a nivel de equipo porque descendimos. Tenía claro que quería venir aquí. Braulio y Cata me lo hicieron ver así. Se lo agradezco. Jugar en Osasuna me va como anillo al dedo.

¿Cómo se lleva con el Chimy y con Budimir?

Muy bien. Fíjese, con Budi me he quedado ahora después del entrenamiento. La relación es excepcional. Con el Chimy, espectacular. Dentro del vestuario es un amigo. Fuera, me voy a tomar café, nos juntamos con los niños, que los llevamos al mismo colegio... Estoy encantado con él y con Budi. Nosotros competimos y es el míster el que decide. Nos tenemos el máximo respeto. Todos queremos jugar. La competencia es buena. Se ve reflejada en que conseguimos trabajar para el equipo.

¿La afición puede ilusionarse?

La situación es bonita. Sabemos que tenemos que hacer puntos hasta antes del parón. Va a haber dos ligas. Queremos llegar en la mejor posición posible. Y luego, en el segundo tramo, seguir con dinámica buena. Primero, lograr la permanencia. Luego, cuanto más arribas estés, mejor. Es importante la mentalidad ganadora. No quedarte en un resultado y seguir queriendo más.