David, selección; Moi, su debilidad

¿Se celebró mucho su gol por Motilla del Palancar?

¡Seguro! Te escriben los de siempre, pero mi madre, mi padre y mis hermanos, que están por allí, te hacen llegar la alegría de todos los vecinos. Estoy contento por ellos. Se habla del nombre de mi pueblo y eso es bonito.

¿Son muy de Osasuna?

Cien por cien. Siguen los partidos y están con nosotros. Se alegran de las que cosas buenas que nos pasan. Es un pueblo pequeñito de Cuenca. Tiene 6.000 habitantes. Nos conocemos todos. Estoy orgulloso de ser de allí.

Todo empezó hace unos años.

Jugaba con los amiguetes. Nos apuntamos a fútbol sala, fútbol, atletismo, campo a través, balonmano... Hacíamos de todo. Fui subiendo de categoría. Me marché a un pueblo cercano, Quintanar del Rey. Tengo que dar las gracias, me ayudaron un montón. De ahí pude ir a la selección de Castilla-La Mancha. Me vio el ojeador de Murcia. El Real Murcia es como mi casa. Estuve allí siete-ocho maravillosos. De la cantera hasta el primer equipo.

¿Era delantero también?

Sí, aunque algunas veces era centrocampista o, siendo más chico, también portero. Un poco de todo, pero más delantero.

¿Tenía ídolos?

Me fijaba en Morientes, Van Nistelrooy, Raúl, Kluivert, Ronaldo Nazario... Vaya golazos hacían. Van Nistelrooy era el que más me llamaba la atención. Te quieres parecer a ellos, pero de parecer a serlo... (ríe).

¿Y ahora?

Haaland es una barbaridad. Qué manera de meter goles. No falla. Tiene buen equipo detrás. De Bruyne le asiste. Pero hay que estar en el momento exacto. Él lo está. Con eso se nace, por mucho que lo entrenes. Está batiendo récords, a ver hasta dónde llega.

¿Hay algún portero que le guste por encima del resto?

Unai Simón me gusta mucho. Nuestros porteros también son muy buenos. Sergio Herrera, Aitor Fernández y Juan Pérez lo demuestran en el día a día.

¿Y centrales que sean difícil de superar?

Iñigo Martínez y Yeray. También nombraría a Le Normand, que es muy fuerte, y Diego Carlos cuando estaba en el Sevilla. O los últimos, Rüdiger y Alaba del Madrid. Y los nuestros ¿eh? Unai a qué nivel está, Aridane también está bien, Juan Cruz... Y David García. Qué voy a decir de él. Para mí, se merece ir a la selección por lo que está haciendo.

Menudos duelos protagonizaban cuando jugaba en el Eibar.

Yo me dejo la vida el tiempo que esté. Luego, estarás más o menos acertado. Eran duelos bonitos cada vez me enfrentaba a él. Íbamos los dos a muerte, como tiene que ser. Ahora en los entrenamientos flojeamos un poco no vaya a ser que nos vayamos calientes (ríe). Es bonito.

Hábleme de los nuevos que han llegado a la línea ofensiva: Abde, Aimar y Moi.

Y Peñita. Ya le conocía. Es un lateral enorme. Abde va a ser un cañón. Sabe que le tiene que dar trabajo a todo lo que hace. El fútbol de hoy en día es así. También, darle tácticamente. ¿Aimar? Desde que le vi la temporada pasada sabía que era diferente. Tiene una enorme calidad. Dio en el filial el salto que tenía que dar. Se veía. Yo se lo dije. Debía demostrar la personalidad. Primera Federación, Segunda Federación o Primera División. Es fútbol igual. Es meterte en la rueda de entrenamientos. Está aprovechando bien la oportunidad. Espero que lo podamos disfrutar aquí en Osasuna mucho tiempo. Moi Gómez es mi debilidad. Tiene, juega, la quiere... Ya lo conocía, pero al estar con él y verle entrenar, te das cuenta de la calidad que tiene. Quiere el balón, tiene personalidad, carácter, da trabajo. Es un jugador que me ha sorprendido.Me parece muy bueno. Osasuna ha hecho muy buenos fichajes. Los que hemos dicho más Aitor Fernández. Se ha dado un salto de calidad.

Murcia y Eibar han sido sus otras camisetas importantes en su carrera.

Al Murcia se lo debo todo. Pasé épocas malas, lesiones... Me aguantaron y me dieron toda la confianza. Ver el cariño me tiene todavía la gente me hace feliz. Estoy al tanto del equipo. Y Eibar también. Fueron años en la élite disfrutando. Amaya (Gorostiza, la presidenta) me trató súper bien. Todo el club.

Estuvo con Mendilibar.

Es una persona excepcional. Me llevo muy bien con él. Estoy deseando verle en algún banquillo de Primera. Es buen tío. Un poco cabezón (ríe).

Dirigió a Osasuna, donde ahora triunfa Arrasate. ¿Se parecen?

Los dos son buena gente. Son de llevarte bien en el día a día.

¿Qué le queda por lograr?

Mis aspiraciones son seguir disfrutando del fútbol. Me gusta venir a los entrenamientos, estar con los compañeros y juntarte ahí en el comedor de Tajonar. Y los fines de semana competir en lo que tenga. Meter goles y ser importante. Ojalá lo haga bien para estar el mayor tiempo aquí.