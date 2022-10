El VAR no quiso anularlo

Una jornada más, el videoarbitraje divide al fútbol nacional. Esta vez la cruz le tocó a Osasuna en el Santiago Bernabéu. Días después del partido de anoche, todavía se hablará del 1-0 favorable al Real Madrid y habrá opiniones de todo tipo. La jugada, es cierto, que no es nada clara, pero reglamento en mano, el tanto de Vinicius debió ser anulado por fuera de juego de Rüdiger. El central blanco, junto a Benzema también en posición incorrecta, tiene intención de rematar el centro de su compañero brasileño y eso despista a Sergio Herrera. Sin embargo, el árbitro Estrada Fernández -encargado del VAR- y su homólogo en el campo, Cuadra Fernández, hicieron caso omiso a la normativa.

Todo sucedió en una jugada rápida. A falta de tres minutos para el descanso, el Real Madrid volcaba su ataque por la banda izquierda donde se encontraba el habilidoso Vinicius. Los blancos tenían hasta cuatro jugadores dentro del área y el brasileño buscó el centro. Rüdiger, que se encontraba en fuera de juego, atacó la pelota con la intención de desviar la trayectoria. Sergio Herrera se vio sorprendido porque nadie tocó el esférico y reaccionó tarde. Se lanzó, pero la bola ya había entrado. Benzema, muy cauto, levantó los brazos mirando al linier como exculpándose de su posición incorrecta. Las dudas invadieron al Bernabéu.

En los monitores se visualizó la jugada. No había discusión alguna en el fuera de juego de Rüdiger y Benzema. Las líneas, como demuestra la imagen que acompaña a esta página, lo confirmaban. Todo quedaba, por tanto, en la interpretación del equipo arbitral. Si se consideraba que el central alemán tenía intención de ir al balón, el gol tenía que ser anulado por fuera de juego. En cambio, si la subjetividad del colegiado apuntaba a que el ex del Chelsea no intervenía en la jugada, el tanto tenía que subir al marcador. Aunque con el reglamento en la mano ese gol nunca debió significar el 1-0, el árbitro madrileño dio validez al tanto de Vinicius. La acción traerá polémica, sobre todo, desde la Ciudad Condal.

PÉREZ BURRULL, CONTRARIO

Comentado fue también el análisis del exárbitro Alfonso Pérez Burrull, que perjudicó a Osasuna en el Bernabéu en 2009 por un claro penalti sobre Juanfran. Ahora es comentarista en Radio Marca: “Tanto Rüdiger como Benzema están en fuera de juego, pero no influyen directamente en la jugada. El francés se queda quieto y el balón está alejado de la posición del central del Real Madrid. Acierto de Cuadra Fernández al conceder el tanto”.

Su comentario hizo estallar al osasunismo en las redes sociales. Desacertada frase y desacertado criterio arbitral que perjudicó de forma notable a Osasuna.

EL JUEGO SE DETIENE Y PENALTI

Ninguna duda ofrece el penalti de David García sobre Benzema. El navarro empuja de forma evidente y consciente al atacante francés para impedirle que llegue al balón. El árbitro principal, en directo, no señaló pena máxima pero detuvo el partido -que estaba en juego tras el saque rápido de Herrera- para acercarse al monitor y ver la jugada. Apenas tardó segundos en tomar una decisión, al comprobar también que no había fuera de juego del ‘9’ blanco. Esta vez, sí acertó.

Grave error al dar validez al 1-0 (Luis González Obregozo)

Guillermo Cuadra Fernández y su equipo fueron los encargados de dirigir el partido. Internacional nacido en Madrid aunque adscrito al comité balear. Quinta temporada en la Primera División.

Lo que pudo haber sido un muy buen arbitraje quedó empañado por la acción que supuso el gol local en el minuto 43 y que, bajo mi punto de vista, no debió subir al marcador. Tuvo un partido tranquilo y de ritmo no muy alto, jugado con deportividad y se dejó llevar intentando intervenir lo menos posible. Hubo acciones en las que no aplicó un mismo criterio a la hora de sancionar los contactos, pero mantuvo siempre un buen control y dirección de partido.

Es un árbitro con mucha templanza y seguridad en la toma de decisiones y los jugadores y técnicos respetaron sus decisiones. Necesitó de la ayuda de su compañero en el VAR, al que hizo caso en la jugada del penalti y expulsión de David García.

En el apartado físico no necesitó hacer un gran despliegue, ya que el ritmo de partido no se lo exigió. Cuando necesitó llegar a las jugadas de contragolpe, lo hizo sin dificultad. Muy buena colocación en el campo, lo que le permitió estar muy cerca de las jugadas, sin estorbar.

En el apartado técnico, la jugada más complicada se produjo en el minuto 43 en el gol local, ya que Rüdiger se encuentra en posición de fuera de juego en el momento del disparo de Vinicius y además influye en la jugada ya que intenta jugar el balón y está cerca del portero osasunista. Posición e influencia que debió ser sancionada y el gol nunca debió darse por válido. No quiso el colegiado revisar la acción en el monitor al considerar que la distancia del atacante madridista no influyó en Sergio Herrera.

Penalti claro de David García por empujón sobre Benzema en el minuto 75 y roja para el jugador rojillo , ya que al no haber disputa de balón y ser el último defensor, impide una ocasión manifiesta de gol. Bien Estrada Fernández desde la sala VOR, avisando al colegiado balear.

Hay fuera de juego de Benzema en la jugada del minuto 80 y el balón venía de tocar en el brazo de un compañero, por lo que la acción hubiera quedado invalidad igualmente.

En el apartado disciplinario tuvo un partido muy limpio y solamente amonestó a un jugador por cada equipo, además de la ya comentada expulsión a David García.

Pudo haber amonestado a Rodrygo en una acción en la que pisa a un jugador osasunista ya que las dos amonestaciones del partido fueron por acciones similares.

En resumen, arbitraje condicionado por la jugada del gol local que, en mi opinión, nunca debió conceder y debió revisar en el monitor. El resto de su actuación fue correcta en un partido que ni se complicó ni le complicaron.