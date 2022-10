¿Dónde le das el espacio al Real Madrid?

¿Qué hacer en el Bernabéu? Jagoba Arrasate es un entrenador que, sin exponer las cartas sobre la mesa, habla de fútbol sin problema cuando se le pregunta por aspectos tácticos. Los partidos siempre salen en la pizarra, pero cuenta lo que pasa en el verde. Osasuna suele apretar a sus rivales normalmente, jugándoles de tú a tú. Sin embargo, el Real Madrid cambia esa partitura. Es especialista en transiciones dentro de los muchos registros que domina.

“El problema es que no puedes tapar todo”, comenzó su argumentación el de Berriatua. “Tienes que decidir dónde le das ese espacio. Le doy a mi espalda defendiendo alto. O permito la iniciación atrás y me armo más atrás protegido. Si vas a ir arriba debes apretar muy bien y no puedes descuidar la espalda porque ahí te matan. Pero, a su vez, si estás en bloque bajo no puedes estar pasivo porque en velocidad tienen argumentos para abrir el campo y golpear desde media distancia. También debes tener el balón porque, así, ellos no lo tienen y es la mejor manera de defender. Hay que hacer un poco de todo”. ¿Y qué Osasuna se verá? Arrasate fue claro: “La idea es hacer una cosa u otra en función de lo que pida el partido. Debes tener un plan. Aunque muchas veces luego hacemos lo que podemos”.

El dominio de las áreas será otro factor clave en Chamartín. “Ellos aparte de jugar bien de área a área, tienen al mejor portero y al mejor delantero. Se trata de ser consistente en tu área y de ser letal en el área rival, ser eficaz para hacer ese gol que te pueda dar más chance para sacar un buen resultado”, explicó Jagoba.

El técnico podría iniciar con una defensa de tres centrales tal y como ha ensayado durante la semana. “Nuestra obligación es trabajar situaciones que se pueden dar. El año pasado jugamos 5-3-2 e hicimos un muy buen partido a nivel defensivo. Es algo que valoramos. Puede ser de inicio, puede ser durante el partido. Si valoras cosas las tienes que trabajar”, reflejó. “Tienes que pensar qué sometimiento quieres y que capacidad de sufrimiento tienes. El año pasado estuvimos bien a nivel defensivo y ellos con balón no estuvieron cómodos. Tienen muchos argumentos, pero con espacios se encuentran muy cómodos”.

El técnico recordaba que el Real Madrid “ha ganado los nueve partidos con diferentes registros”, sin que le importe demasiado que haya rotaciones por los internacionales. “Lo que sé es que cuando hora y media antes recibes la alineación, todos te parecen buenos”.

EL VALOR DE LA IMAGEN

El Bernabéu es un escaparate especial. A Arrasate no le inquieta la imagen del equipo por encima del resultado. “Puedes empatar a 0, venir feliz y la gente te tilda de ser defensivo. Y otras veces planteas un partido ofensivo, te meten cuatro y la gente te aplaude porque has sido valiente. Sabemos que es un gran escenario. Ellos han ganado todo. Lo que pasa ahí a veces se magnifica. Pero nosotros queremos darle continuidad a este inicio de Liga. El equipo está en un buen momento. Mañana es un escenario para demostrar que estamos ahí. Si luego el Madrid nos supera, porque nos puede superar, le felicitaremos. Pero por lo menos poner las cosas difíciles”.