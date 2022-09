El presentador Yiky Quintana, un ilustre embajador rojillo en Miami

No es extraño que por por las calles de Miami se escuche la palabra Osasuna. El buen inicio de temporada de los rojillos es uno de los motivos, pero ni mucho menos el principal. El culpable de ello es Yiky Quintana. Entre los seguidores del Real Madrid y el Barcelona se cuela un osasunista con acento cubano. Nacido en un pueblo de Villa Clara llamado Camajuaní, Quintana es un reconocido periodista cubano que presenta los deportes en la televisión estadounidense América TeVé. Suma alrededor de 40 años de experiencia en radio, prensa escrita y publicidad. Además, narra y comenta los partidos de los Miami Marlins, un equipo profesional de béisbol, uno de los deportes más seguidos en Estados Unidos.

¿Cuál es el vínculo que le une con Osasuna? Aquí entra en escena su compañera de trabajo y colega Adriana Navarro (Pamplona, 1976). “Todo comenzó por una broma con ella. Al hablar de Osasuna, yo le decía que era la única seguidora del equipo en toda Florida. Lo hacía por molestarla. Para que no estuviera sola, quise hacerme rojillo. Cada vez que ella visita Pamplona me trae algo del equipo. Tengo una camiseta, una bufanda.. Me he convertido en un osasunista que sigue y divulga los resultados del equipo”, explica con agrado el protagonista.

Y es que Yiky Quintana no oculta su condición de rojillo en las redes sociales. Suma más de 10.000 seguidores en Twitter, la mayoría hinchas del béisbol o el fútbol americano y otros tantos aficionados del Real Madrid o el Barça. Entre esa comunidad se tiene que pelear por defender con orgullo el rojo. “Los fanáticos me hacen bromas en las redes, pero yo me mantengo firme. Es una historia simple, pero real”, afirma el comunicador cubano.

Hasta tal punto llega el fervor por Osasuna que Yiky Quintana ha ondeado algunas veces la bufanda rojilla en pleno directo. “A lo primero era por solidaridad hasta que ví que se lo tomaba en serio. Suelo ir a Pamplona, mínimo, una vez al año y a veces le llevo algún regalo de Osasuna. Me da mucho gusto que lo luzca por la redacción porque la gente es de otros equipos. En varias ocasiones ha sacado la bufanda a la hora de comentar la actualidad del fin de semana. ‘Ha ganado el Real Madrid, el Barcelona... y también Osasuna’, dice en antena. Entonces me da el pase para celebrar juntos la victoria”, indica la periodista pamplonesa.

cedida

"NOS ENCANTARÍA CREAR UNA PEÑA DE OSASUNA"

Tanto Quintana como Navarro son dos comunicadores de mucho prestigio en Miami. La navarra lleva más de quince años en la ciudad del sur de Florida y tiene incluso el carnet de ciudadana americana. A sus 46 años ha sido reconocida con dos premios EMMY por su carrera periodística, además de una docena de nominaciones por parte de la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión. Mientras Yiky es periodista deportivo, la pamplonesa se ha especializado en la investigaciones sobre temas políticos, económicos, sociales y culturales de la ciudad estadounidense. Se les puede ver cada noche en el Canal 41 y ambos son sinónimo de credibilidad en un país hispanohablante. “Yiky es un periodista deportivo de mucho nombre. Tiene prestigio porque también narra los partidos del Miami Marlins. Le sigue tanta gente que han empezado a conocer a Osasuna gracias a él. Es el mejor embajador. Mi hijo Antonio era el primer seguidor rojillo en Miami. Después fui yo y ahora es Yiky”, apunta Navarro.

La carrera de la pamplonesa tampoco es nada desdeñable. La pasada semana recibió un galardón por su trayectoria como periodista internacional. Adriana tiene más de 60.000 seguidores en Instagram, pero no se olvida de sus inicios. “Osasuna es un equipo humilde. Este año volví a Pamplona en Sanfermines. Siempre que puedo visito mi ciudad. Los anteriores años, al no haber fiestas, fui en agosto”, recuerda con ilusión.

Como buena navarra y cabezota, Adriana tiene un deseo entre manos que le gustaría llevarlo a cabo en un futuro no muy lejano. “Tenemos una idea. ¡Nos encantaría formar una peña de Osasuna aquí en Miami!”, cuenta con ilusión la pamplonesa.