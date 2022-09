Benzema vuelve a los entrenamientos: "Tengo ganas de jugar el domingo ante Osasuna"

Karim Benzema mostró su felicidad por regresar este miércoles a los entrenamientos, después de superar sus problemas musculares que le han apartado del terreno de juego durante tres semanas, y tiene "ganas de jugar" el próximo domingo ante Osasuna en la séptima jornada de LaLiga Santander. El delantero francés del Real Madrid mostró su felicidad por regresar este miércoles a los entrenamientos, después deque le han apartado del terreno de juego durante tres semanas, y tiene "ganas de jugar" el próximo domingo ante Osasuna en la séptima jornada de LaLiga Santander.

"Hoy fue mi primer entrenamiento. Estoy feliz de regresar con el equipo. He tenido tiempo para hacer una pretemporada. Me siento muy bien y cómodo, con ganas de jugar el domingo. He hecho mucho trabajo físico y no he tocado el balón", explicó Benzema en declaraciones a los medios oficiales del club madridista.

"Estos días hice mucha carrera y fuerza dentro de las instalaciones. En casa también entrené. Llegué un poquito tarde de las vacaciones y no tuve mucho tiempo para hacer una buena pretemporada. Por eso la he hecho ahora y me siento muy bien", añadió el francés, quien no ha podido disputar los dos partidos de la UEFA Nations League con la selección francesa.

Sobre el buen estado de forma de la plantilla madridista, que mantiene el liderato a dos puntos del FC Barcelona, el atacante destacó el papel de sus compañeros en su ausencia. "Los he visto llenos de victorias, de goles y de carácter. Tenemos un gran equipo, aunque se puede decir que tenemos dos equipos. No hay diferencia entre la gente que empieza el partido y los que entran con el partido ya empezado", afirmó.

Ahora, el Real Madrid afronta un mes de octubre con el calendario ajustado entre LaLiga y 'Champions' antes del Mundial de Qatar. "En nuestra cabeza sabemos que tenemos que ganar cada partido. Todos los partidos son importantes. Todos los equipos quieren ganar al Real Madrid, pero estamos bien y preparados para continuar", concluyó.