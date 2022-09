No hay intocables. Ningún jugador tiene más peso que el equipo en general. El técnico puede tener un once base, pero no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Lo demostró en Almería al sentar a Moncayola, titular hasta la fecha. El premio fue para Darko y Rubén García, que llegaban de dar una asistencia y firmar un gol frente al Rayo. Recompensa al rendimiento. Los más preparados juegan, meritocracia al poder. Jagoba Arrasate no se casa con nadie.. Ningún jugador tiene más peso que el equipo en general. El técnico puede tener un once base, pero no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones. Lo demostró en Almería al sentar a Moncayola, titular hasta la fecha., que llegaban de dar una asistencia y firmar un gol frente al Rayo. Recompensa al rendimiento. Los más preparados juegan, meritocracia al poder.

El verde, al final quien puntúa en el fútbol, confirmó las sensaciones del profesor Arrasate. Darko, que formó en el doble pivote junto a Lucas Torró, cuajó un partido excelso. El serbio se ubicó más retrasado que de costumbre, pero no acusó su nueva posición. Ayudó en labores defensivas, pero también tuvo protagonismo en ataque. Porque Darko se descuelga como nadie y aparece en zonas indetectables que hacen dudas a las defensas rivales. No tendrá la técnica de Moi Gómez, pero su inteligencia le basta para tomar decisiones un segundo antes que el resto. La pillería es un grado.

Qué decir de Rubén García. El joker estrenó titularidad y se asoció a la perfección con Moi. Entró como un puñal por el perfil zurdo recordando sus mejores faenas en Segunda División. Pero también se dejó ver por dentro. Toda una delicia para el espectador. El de Xàtiva quiso celebrar su partido 150 con Osasuna dejando un taconazo marca de la casa, que estropeó Budimir con su definición. Si sonríe Rubén, sonríe Osasuna. “En el segundo tramo de la primera parte hemos disfrutado de muchas ocasiones. El resultado podía haber sido de 0-3”, dijo.

LA ANÉCDOTA CON EL ÁRBITRO

De hecho, Rubén García anotó gol, pero el VAR apreció mano del rojillo. El propio jugador explicó la jugada. “Le he dicho al árbitro que casi no he celebrado el gol porque no sabía cómo había sido. Recibo un empujón de Pozo y pensaba que la había metido él. Es cierto que al empujarme hago el gesto de la mano”, comentó el valenciano que tuvo una conversación con el colegiado: “Me dijo que si hubiera entendido que quería meter gol con la mano me hubiera sacado amarilla. Yo lo he celebrado de forma típica por si me lo apuntaba. Entiendo que el papel del árbitro es complicado, pero creo que ha acertado”, se sinceró el ‘14’.

Sobre el cuarto puesto provisional, Rubén García le restó importancia. “Estamos con muchas ganas de seguir haciendo bien las cosas. Queremos mantenernos arriba. Llevamos años sufriendo y ahora queremos conseguir cuanto antes el objetivo”, concluyó.