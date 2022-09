Moncayola niega que tuviera un preacuerdo para irse al Athletic

Jon Moncayola habló por primera vez después de toda la polémica que envolvió a su figura a finales del mes de junio, cuando se le vinculaba con su marcha al Athletic en plena campaña electoral.

El futbolista navarro atendió a Onda Cero Navarra y desmintió que hubiera un pacto con alguno de los tres candidatos para su posible fichaje por la entidad vizcaína. “Se habló más de la cuenta. No había preacuerdo. Sí que es verdad que ellos (los candidatos) se jugaron sus bazas y luego, pues podía haber pasado cualquier cosa”.

Moncayola recordó que fue “difícil” el regreso tras las vacaciones. “Hablé con Jagoba y Bittor. Me transmitieron tranquilidad, que no pasaba nada por lo ocurrido y que estuviera tranquilo. A Bittor ya le pasó una situación parecida cuando era joven. Momentos incómodos ha habido, gente que se pasa de la raya y te falta al respeto. Sé que los compañeros están conmigo a tope. Llevamos aquí muchos años ya y tengo muchas ganas de esta temporada de hacerlo bien y de que el equipo lo haga lo mejor posible. Ojalá podamos podamos meternos en Europa”, deseó.

Sobre este verano “complicado” se refería a su día a día en la calle. “No ha sido solo por todo lo que se ha hablado sino por salir a la calle. Todo el mundo solo me hablaba de eso: “Athletic, Athletic, Athletic, Athletic...”. También ha habido gente que te juntas por la calle de Bilbao y te dicen “vente”, “vente”. Otros de Donosti, “ven a la Real”. Otros de Eibar... Ha sido un verano movido. Ha sido complicado gestionar esos nervios. Esa presión. Ahora, a seguir ayudando al equipo”.

Moncayola indicó que no hubo un momento de adoptar una decisión. “En el fútbol hay que tomar decisiones, pero en este verano tampoco ha habido un momento en el que tuviera que tomar una decisión porque no se ha dado ningún caso final así, digamos. No me quiero ni imaginar si en otros futuros veranos ocurre una situación parecida, pero ya normalizada ¿Qué puede ocurrir?”, se preguntaba. “Si estoy cinco o diez años lo daré todo aquí y si no, pues bueno, el fútbol nunca se sabe dónde puedes acabar”.

UN SALTO DE CALIDAD

Ya en temas más generales, Moncayola señaló sobre la temporada que se ha dado "un salto de calidad en la plantilla, sobre todo de medio campo para arriba". "Tenemos muchos recursos, gente que todos los días se queda en el banquillo que es muy buena y que ha sido muy importante. A partir del minuto 60 el equipo no pega bajón físico y sale gente de refresco con muchas ganas”.

También fue preguntado por Aimar Oroz. "Tuve la suerte de compartir vestuario con él el año que subimos con el Promesas. Siempre se ha visto que tiene una calidad espléndida, como lo estáis viendo todos y disfrutando, como nosotros también. Igual le faltaba un poco de físico. Ahora domina todos esos conceptos. Está haciendo grandes partidos", indicó el mediocentro.