El “paso adelante” de Javi Martínez

Javi Martínez al presentado en el Carlos Belmonte, su nuevo hogar hasta el próximo mes de junio. El pasado jueves, en el último día del mercado, se cerró la cesión deal Albacete . El viernes se despidió de sus compañeros en Tajonar y, por la tarde, entrenó en la ciudad manchega. Un día más tarde debutó en un estadio histórico como La Rosaleda de Málaga. Este miércoles fue, su nuevo hogar hasta el próximo mes de junio.

El centrocampista de 22 años demostró aplomo en la sala de prensa ante las preguntas de los periodistas. De hecho, la primera cuestión fue un dardo envenenado que el soriano supo resolver con maestría. “¿Cómo te tomas esta temporada?”. Javi Martínez ya dejó el titular en su primera respuesta: “Mucha gente de mi entorno lo ha catalogado como un paso atrás, pero yo no lo he visto así. Al revés, es un paso adelante al decidir jugar más minutos. Nadie me ha obligado a venir aquí porque en mi club estaban contentos conmigo. Había participado en un número considerable de partidos. Yo fui el que decidí salir en busca de minutos y de un rol diferente. Aquí estoy”.

Lo cierto es que la decisión fue del propio jugador. El 1 de agosto, Javi Martínez entró al despacho de Jagoba Arrasate. Días antes, Osasuna había firmado a Moi Gómez. El joven centrocampista intuía que podía tener poco protagonismo. A sus 22 años, no quería que su carrera se estacantara por la falta de minutos. Entraron en escena varios equipos, entre ellos el Alavés y el Go Ahead holandés (club en el que militó cedido Marc Cardona). La dirección deportiva rojilla, encabezada por Braulio, aconsejó a Javi que se marchara al Albacete. Fue determinante la presencia del técnico Rubén Albés, que el mandatario gallego ya lo había tenido en el Valladolid B. “Ha sido un mes complicado. Me habían trasladado ya el interés del Albacete, pero la operación no se podía realizar. Esperé hasta el último momento. Estoy contento e iremos hacia arriba para conseguir los objetivos”, respondió de forma escueta Martínez.

De forma sorprendente, al tratarse de un recién ascendido, el Albacete comanda la clasificación de Segunda División. ¿Fue ese un motivo para que el exrojillo firmara por el conjunto manchego? Otra pregunta complicada de responder. Javi Martínez volvió a regatear con elegancia: “Este comienzo no es una noticia en sí, es el reflejo del proyecto que se está haciendo. Es un proyecto consolidado. No ha sido un factor determinante que el club fuera líder para venir aquí. Mi intención era encontrar un proyecto estructurado. Hay equipos que quizá apuntan más alto y hubiera sido más fácil ir a un sitio donde sabes que las cosas van a ir bien. Yo he venido aquí porque tengo ilusión en conseguir cosas más allá del objetivo inicial”.

En las presentaciones, también es típica la cuestión de “qué puedes aportar al equipo”. Suele ser complicado definirse a uno mismo, pero el soriano no tuvo problemas en ello. “Mis características son el área a área, el dinamismo, las conducciones para romper líneas y la entrega. Me gusta jugar en el doble pivote, pero también puedo aportar por fuera si el partido lo requiere”, comentó el medio. El Erasmus de Javi Martínez ya ha comenzado.