Jagoba no quería que Javi Martínez se fuera pero apoyó su marcha

Jagoba Arrasate habló en rueda de prensa sobre la marcha de Javi Martínez : “Javi habló conmigo a la vuelta de Holanda. Tiene la madurez de ver todo lo que jugó el año pasado, 26 partidos y nueve de titular, pero era difícil mantener ese protagonismo ésta viendo cómo estaba yendo la pretemporada y las incorporaciones que íbamos a hacer”, comentó Arrasate.

“Yo, egoistamente, quería que Javi se quedara porque es un chico fantástico, que entrena muy bien, que quiere mejorar, que los compañeros le quieren un montón porque es un tipo alegre que aporta muchísimo. Para mí era muy sencillo, pero precisamente por eso no pude no dejarle salir cuando él lo pidió y cuando vemos que es una posibilidad buena”, admitió el técnico. “El entrenador del Albacete lo quiere y va a tener minutos en Segunda división. Lo que todos queremos es que Javi juegue, que crezca y que gane en confianza. No es un adiós, sino un hasta luego con mayúsculas”, concluyó.