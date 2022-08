Los datos que ofrece Transfermarkt nunca son una verdad absoluta ni material. A cualquiera le puede llamar la atención el bajo valor de mercado que tiene Lucas Torró o incluso Aimar Oroz, aunque es verdad que no ha hecho más que romper el cascarón. Sin embargo, esta web de referencia a nivel mundial y que consultan profesionales del fútbol plasma tendencias bastante pegadas a la realidad. Es un termómetro interesante de análisis.

Consultando los nuevos valores para esta temporada, Osasuna se consolida en esa zona media de Primera División por delante de ocho equipos. Aunque su primer objetivo sea la permanencia, ya no es un modesto ni parte con el cartel de sufridor. El verde dirá, pero viendo su plantilla hombre por hombre se ha alcanzado ese rango fuera del grupo de equipos que cuentan con más opciones de estar abajo. Transfermarkt lo mide a nivel individual y, como derivada, habría que añadir ese plus de escuadra hecha y reconocible que ha conseguido Arrasate.

Es la cuarta temporada consecutiva en Primera. Parece que cada verano se busca dar una pequeña vuelta de tuerca más. Osasuna ha ido creciendo desde 2018. Es evidente y lo demuestran también los números de la web alemana. El plantel del año del ascenso valía 17 millones y ahora alcanza los 114 tras un continua subida año tras año. Ha sido una cuestión de evolución. Una selección natural de elegidos en cada plantilla para mantener e incluso aumentar el nivel. Hay jugadores que en este tiempo han progresado en el plano personal a la vez que el equipo ha podido consolidarse y otros, en cambio, que no han podido con la exigencia de la categoría mientras llegan refuerzos que mejoran lo presente e irrumpen chicos de la cantera que aportan.

Durante estos años, el club no se ha visto en la necesidad de acometer una venta forzada de un pilar de su bloque como ocurría en otras épocas. La economía se lo ha permitido, así como la oferta contractual y emocional que se puede trasladar hoy en día a los futbolistas para que se queden. Osasuna ha hecho su trabajo en verano, sin meterse en jardines de topes salariales e inscripciones a contrarreloj, y ahora toca encarar una campaña que ha comenzado con buena pinta por las sensaciones que se están ofreciendo. ¿Hasta dónde le alcanzará a Osasuna? Como dice el cántico, todos queremos más.

En la grada

EL NIVEL DE UNAI GARCÍA EN LA DEFENSA

No le sobra talento ni ha sido un jugador que haya despertado interés de otros equipos como ha sucedido con otros activos de la cantera. Sin embargo, Unai García cuenta con buenas cualidades para aportar en este Osasuna. De momento, lleva tres titularidades consecutivas y ha demostrado lo rocoso que es para los delanteros rivales. Contra el Betis, un equipo que amenaza peligro por la calidad que tiene arriba, realizó un trabajo serio y se hizo fuerte junto a su compañero David García. Se encuentra a un buen nivel y, aunque en las últimas temporadas no haya sido titular, demuestra sin hacer ruido que está capacitado para sumar siempre que el entrenador eche mano de él. Unai está en su madurez deportiva. En pocos días cumplirá 30 años. Acaba contrato en junio.

ORGANIZAR LOS ATAQUES A CONTRARRELOJ

A Osasuna no se le pudo reprochar falta de ambición en Sevilla. El rival era todo un Betis, al que jugó de tú a tú. Salvo el tramo del 1-0 al descanso, el equipo navarro se mantuvo firme en su idea y concedió bastante poco. Jagoba hizo todo lo posible con los cinco cambios. Las caras de los jugadores reflejaban el esfuerzo que habían realizado. Sin embargo, pudo faltar algo de tranquilidad para organizar los ataques en la última media hora. Por acumular delanteros en el área y centradores en la banda, no siempre se genera más peligro. Osasuna se hizo más previsible. Dominó, pero sin efectividad. Gestionar el marcador en contra está en el debe osasunista.

BORJA IGLESIAS HACE SU SEXTO GOL A OSASUNA

El delantero del Betis se encuentra en un momento dulce. Su latigazo en los centímetros que le concedió Osasuna decantó el partido. Los números cuando se mide a los rojillos son destacados. A nadie le ha marcado tantos goles. Era su sexto en ocho partidos, tres con el Zaragoza en Segunda y tres con los verdiblancos en Primera. El balance, seis victorias y dos empates. Borja pudo fichar por Osasuna en 2017 tras haber destacado en el Celta B. El equipo dirigido por Diego Martínez se había reforzado con Quique González y David Rodríguez, dos referencias de la categoría. Optó por ir al Zaragoza al saber que aquí tendría menos minutos. Dentro de ese perfil, llegó Xisco.

ÚLTIMOS DÍAS DE MERCADO

En Osasuna, no se esperan movimientos en forma de fichajes de aquí al jueves por la noche, fecha en la que quedará cerrada la ventana veraniega. Tendría que ponerse a tiro un extremo muy contrastado, algo que resulta poco probable. En cuanto a las bajas, el club no contempla la salida de Aridane, pese a la oferta del Olympiacos griego, y se está a la espera de que Iván Barbero resuelva su futuro porque ya sabe que no va a disponer minutos con Arrasate. Todo esto, siempre que no haya sorpresas de última hora en forma de salidas que el club no tiene dentro de sus planteamientos y de las noticias que recibe.

La prensa

QUIEN PERDONA...

“En el fútbol, todo puede cambiar con un chasquido de dedos. O con una doble demostración del manejo de las áreas. Un ejercicio de autoridad. Eso pasó entre los minutos 32 y 34. Un toque exquisito de Chimy Ávila dejó en franquía a Moi Gómez ante el gol, citado ante Rui Silva, que primero vio como el disparo del medio rojillo se marchaba a la cepa del palo y luego respondía al rechace ante Rubén Peña. El Benito Villamarín suspiró de alivio, tras encogérsele el corazón, y al poco se cumplió una de las máximas de la ley no escrita del fútbol: quien perdona lo paga”.

La cifra

19 JUGADORES

Arrasate ha empleado a 19 jugadores en estas tres jornadas. No se han estrenado todavía Aridane y Javi Martínez, además de Barbero, que está en la rampa de salida, ni los porteros Aitor Fernández y Juan Pérez. Tampoco, los promesas Iker Benito y Jorge Herrando en dinámica del primer equipo.

El MVP

MOI GÓMEZ 7,1

El centrocampista alicantino fue el mejor valorado de Osasuna según la web Who Scored. Moi destacó en el plano ofensivo y tuvo una ocasión al lanzar el balón al palo. Rubén Peña fue el segundo con 6,8. En el Betis, sobresalió William Carvalho con 7,6.

En la red

"LO DEJAMOS TODO EN EL VERDE"

“Volvemos de Sevilla con las manos vacías pero con la cabeza bien alta. Lo dejamos todo en el verde y no logramos puntuar. ¡Seguimos en el camino!”. Así se dirigía este sábado Nacho Vidal en las redes sociales a sus seguidores. El lateral rojillo volvió a la titularidad en el Benito Villamarín, donde realizó un buen trabajo.