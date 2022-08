Los ecos del debut contra el Sevilla perduraron bastantes horas. La irrupción de Aimar Oroz, la categoría de Moi Gómez, las incursiones de Rubén Peña, el estado de forma del Chimy, el debut de Pablo Ibáñez, la fortaleza de Unai García, el nivel físico y mental del equipo, el nuevo fondo de armario, la emoción ambiental... De todo se ha hablado en una semana que siendo todavía de playa se ha coloreado de rojo ilusión. Sergio González, experto en atascar los partidos cuando se mide a los rojillos, que buscarán la agitación ante su fiel grada. bastantes horas. La irrupción dela categoría de, las incursiones de, el estado de forma del, el debut de, la fortaleza de, el nivel físico y mental del equipo, el nuevo fondo de armario, la emoción ambiental... De todo se ha hablado en una semana que siendo todavía de playa se ha coloreado de rojo ilusión. Osasuna vuelve a El Sadar, lugar que encendió el viernes pasado para derrotar a un equipo de Champions. Este sábado el rival no vuelta tan alto, pero las dificultades serán máximas. Llega el Cádiz de, experto en atascar los partidos cuando se mide a los rojillos, que buscarán la agitación ante su fiel grada.

Arrasate no tiene intención de trastocar demasiado el once titular con el que empezó la Liga. Lógico, viendo las prestaciones que ofrecieron sus hombres. La única novedad que está en sus planes es la presencia de Budimir en la punta de ataque. De confirmarse sus intenciones según lo trabajado, el Chimy pasaría a la banda derecha en detrimento de Kike Barja, que no tuvo su mejor noche. El resto, los mismos. Los García como centrales, escoltados por dos laterales asimétricos. Moncayola y Torró, para sujetar el centro del campo. Aimar Oroz y Moi Gómez, para darle creatividad a la parcela ofensiva aparte de exigencia física. Budimir descansó la primera jornada al acumular pocos entrenamientos y hoy buscará estrenar su cuenta apegado a su particular olfato de gol. Las novedades en la lista son Aridane y Rubén García, que comenzarán desde el banquillo según las previsiones.