Los jóvenes de Osasuna aprietan

Pablo Ibáñez (nacido en 1998), Aimar Oroz (2001) e Iker Benito (2002) al primer equipo. "Están preparados y tienen que ser uno más, no jugadores que vayan a hacer la pretemporada". El pasado 21 de mayo, en la rueda de prensa de Jagoba Arrasate antes de despedir la temporada, había noticia en Tajonar. El técnico anunciaba novedades con el ascenso de

Los tres habían destacado en el filial que consiguió subir a Primera RFEF y convencían a un entrenador que nunca ha sido ventajista con la base. Junto a los tres jóvenes, se uniría en ese rango el central Jorge Herrando (2001), tras su cesión en Logroño.

La competición oficial no ha comenzado todavía, pero el verano, con sus partidos amistosos y sus entrenamientos, ha dejado una grata sensación de todos ellos en su estreno de pleno con la plantilla profesional. La exigencia en Primera División es máxima y habrá que atender a las decisiones del entrenador, pero existe satisfacción por el rendimiento que están exhibiendo.

PABLO IBÁÑEZ SE LO GANA

Pablo Ibáñez se quedará definitivamente y no saldrá cedido a un Segunda División, una opción que el club no descartaba antes de que comenzara la pretemporada. Ha convencido a Arrasate, según confirmaba a este periódico el técnico. “Pablo se queda en el primer equipo”, subrayó.

Aimar Oroz, Iker Benito y Jorge Herrando seguirán a sus órdenes con dorsal más allá del 25 al ser sub 23, condición que les abrirá la puerta para jugar con el Promesas en el caso de no ser llamados por el plantel principal. Eso lo marcará la temporada. Ahora mismo, no se piensa en esa opción de subir o bajar. Arrasate les ve como tres jugadores más de la plantilla. Por ejemplo, que a nadie le sorprenda que Aimar Oroz vaya a tener minutos al igual que Pablo Ibáñez.

“Pablo se queda en el primer equipo y los otros tres tienen ficha del filial. Si no van a tener protagonismo aquí, ahora o más tarde, es más fácil para su progresión que jueguen en una categoría también que va a ser exigente. Pero ahora mismo están en dinámica nuestra y nadie está pensando en si van a bajar o no. Tienen opciones como cualquier otro”, explicaba el técnico.

“Son jugadores que han demostrado lo que ya dijimos antes de terminar la temporada”, continuaba. “Jugadores que se les demandó una cosa. Cumplieron el año pasado y ahora han demostrado que están para ayudarnos desde ya. Yo estoy encantado con los jugadores del filial. Están entrenando bien y no solo eso, están compitiendo muy bien. No estoy pensando en si uno tiene ficha del filial, si el otro acaba de llegar... Lo que estoy viendo es el rendimiento de ellos y si tienen que jugar, jugarán”.

Exigente sesión a tres días del debut liguero

Osasuna completó este martes el segundo entrenamiento de la semana, una exigente sesión que se desarrolló durante 90 minutos. Aitor Fernández y Budimir volvieron a trabajar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros por segundo día consecutivo, mientras que Rubén García siguió ejercitándose con menor carga. El de Xátiva arrastra una fatiga muscular y se espera de inmediato su regreso al grupo aunque habrá que esperar a conocer sus sensaciones de cara al partido contra el Sevilla. Por su parte, Kike Saverio continuó con su trabajo específico de rehabilitación y Rober Ibáñez no estuvo presente en la sesión con permiso del club para cerrar su salida al Levante. Este miércoles, nueva sesión a las 10.00 horas, a puerta abierta.