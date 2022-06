Tranquilidad por Moncayola

Luis Sabalza, presidente de tranquilo respecto al futuro de Osasuna no va a facilitar de ningún modo la salida del jugador en el que caso de que algún club pretenda ficharlo. “Que todos los aficionados de Osasuna estén tranquilos porque tienen que juntarse tres partes, una de las cuales (Osasuna) no actúa, sino que solamente recibe. Se deposita el dinero (22 millones) en LaLiga y nosotros lo recibimos. Tendrían que poner el dinero en LaLiga y llegar a un acuerdo con el futbolista”, explicó el presidente osasunista. de Osasuna , estáde Jon Moncayola en la plantilla rojilla.del jugador en el que caso de que algún club pretenda ficharlo. “Que todos los aficionados de Osasuna estén tranquilos porque tienen que juntarse tres partes, una de las cuales (Osasuna) no actúa, sino que solamente recibe. Se deposita el dinero (22 millones) en LaLiga y nosotros lo recibimos. Tendrían que poner el dinero en LaLiga y llegar a un acuerdo con el futbolista”, explicó el presidente osasunista.

Marcelo Bielsa anunció que se hará cargo del banquillo de San Mamés si Arechabaleta sale elegido. El técnico de Rosario sería uno de los valedores del navarro en Bilbao. Arechabaleta, en el acto de presentación de Bielsa, reconoció que el técnico “ha hablado de algún refuerzo posible”. Sin concretar nombres, aseguró que su equipo deportivo está en ello: “Hay uno o dos puestos en los que un refuerzo nos vendría bien. Estamos mirando el mercado”, aseguró el candidato a presidente rojiblanco. En cualquier caso, Arechabaleta sabrá que a Bielsa no le gusta que su club le prometa fichar jugadores y después no cumpla: a las 72 horas de llegar a Roma y fichar por la Lazio, Bielsa se marchó de la Ciudad Eterna porque el presidente celeste no había fichado a los jugadores prometidos. Sabalza salía así al paso del presunto interés que el candidato a la presidencia del Athletic de Iñaki Arechabaleta tendría por vestir de rojiblanco al centrocampista de Garinoain. Este lunes, el argentinoanunció que se hará cargo del banquillo de San Mamés si Arechabaleta sale elegido. El técnico de Rosario sería uno de los valedores del navarro en Bilbao. Arechabaleta, en el acto de presentación de Bielsa, reconoció que el técnico “ha hablado de algún refuerzo posible”. Sin concretar nombres, aseguró que su equipo deportivo está en ello: “Hay uno o dos puestos en los que un refuerzo nos vendría bien. Estamos mirando el mercado”, aseguró el candidato a presidente rojiblanco. En cualquier caso, Arechabaleta sabrá que a Bielsa no le gusta que su club le prometa fichar jugadores y después no cumpla: a las 72 horas de llegar a Roma y fichar por la Lazio, Bielsa se marchó de la Ciudad Eterna porque el presidente celeste no había fichado a los jugadores prometidos.

Sabalza pidió a los socios que estén tranquilos porque él, al menos aparentemente, lo está. “Esto es algo que no me incomoda porque están en campaña electoral. Es fácil decir que, si salgo elegido, ficho y quizá luego no puedo y, si no salgo elegido, no tengo ningún problema. Creo que es pura campaña electoral”, sentenció el presidente osasunista.

SIN CONTACTO

Recurrió incluso a su lado más amable y deportivo a la hora de calificar el interés de los rojiblancos por el jugador. “El presidente tiene que estar contento porque eso quiere decir que los jugadores que tenemos tienen un valor y que son apetecibles para otros clubes. Es normal”, afirmó Sabalza tratando de quitar hierro al asunto y de ver el lado positivo al interés vizcaíno.

Sí quiso ser muy rotundo a la hora de afirmar que ninguno de los tres candidatos al sillón presidencia de San Mamés “se han dirigido a Osasuna para nada” y que no conoce personalmente a ninguno de los tres más allá de un directivo de la junta del candidato Barkala que ya lo fue hace unos años de la de Urrutia.

Y, mientras, Moncayola sigue de vacaciones en México.