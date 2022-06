Arrasate: "Torró sería el mejor fichaje"

Es tiempo de rumores. Algunos falsos y otros verdaderos, con muchos grises entre medio. A Osasuna le colocan jugadores y mientras el club sigue su trabajo sin meter ruido para reforzar la plantilla, hay un nombre propio del que falta por conocer su futuro. Es Lucas Torró, en negociaciones para renovar su contrato con una subida sustancial de su salario actual, así como de su cláusula de rescisión, ahora de 10 millones de euros.

La firma no termina de estamparse, aunque sigue existiendo optimismo. Jagoba Arrasate, en una entrevista en Cope Navarra y en la que participó este periódico, valoraba este martes la continuidad del mediocentro. Hay clubes que han llamado a su puerta después de su excelente temporada, pero como gran baza juega el ecosistema.

“Él está contento aquí y eso quiere decir que mucha gente tiene su parte de mérito también. Es un jugador cotizado y me consta que ha tenido llamadas. Valora mucho estar aquí en Pamplona con su gente. Está contento y ha hecho una gran temporada. Sé que se está en ello y sé que no es fácil. Soy optimista porque conozco al jugador y sé que su voluntad es la de seguir aquí”, reflejaba el de Berriatua, que sentenció sin tapujos que sería la mejor incorporación.

“Tenemos que hacer lo que está en nuestras manos. Las renovaciones de David y Monca fueron estratégicas dentro del proyecto del club. Lucas es un jugador cotizado. No lo vamos a negar. Sería el mejor fichaje para nosotros, el fichaje que más ilusionaría a todos”.

PISAR EN EL ÁREA EN CASA

En la charla, Arrasate reconoció que se está trabajando no solo para mejorar los resultados en El Sadar. También el juego. “En casa, los resultados dicen que no hemos estado bien y no podemos pensar que solo haya sido de resultados. Analizamos más allá del resultado. Es verdad que en el juego de posición nos ha costado. Siempre hemos sido un equipo de no elaborar demasiado, pero sí de meterle mucho ritmo y de llegar rápido. Hemos perdido esa electricidad que queremos recuperar. También entendemos que en ese juego de posición debemos meter algún matiz que nos haga llegar a la portería con más claridad. Eso es táctica, pero además puede ser alguna incorporación con alguna característica diferente. Nuestra tarea está ahí sin descuidar lo otro”.

LOS CUATRO QUE SUBEN

Arrasate resaltó que no le llena “otra cosa que no sea la de seguir en Osasuna y mejorar” y habló de la presencia de los cuatro canteranos que suben. “Hay un relevo generacional. Es ley de vida. No es cargarles a los chavales de exceso de responsabilidad. Van a partir con las mismas posibilidades y luego es el verde el que decidirá. Nos pueden aportar desde ya”.

En concreto, sobre Pablo Ibáñez: “Le vemos más en esa posición de volante. Tiene mucho recorrido. Una intuición fuera de lo normal para pisar área y para hacer goles. Además, es muy sacrificado en el esfuerzo”.

De Iker Benito, señaló: “Empezó bien la pretemporada. Ha tenido momentos mejores y peores durante el año. Es difícil tener regularidad en la banda. Queremos que sea vertical y profundo, que gane el espacio tanto por la derecha como por la izquierda. No es fácil encontrar ese tipo de jugador”.

Sobre Aimar Oroz: “Es talento puro. Ha dado un paso. Ha tenido continuidad. Ha hecho goles y asistencias en esa posición de media punta o de centrocampista más retrasado siempre participando mucho en el juego. Queremos trabajar con él”.

Del central Jorge Herrando: “Ha terminado con el Logroñés y estuvo un tiempo parado por una lesión. Le ha venido muy bien jugar en esa categoría exigente. Lo hemos seguido muy de cerca”.

Dentro de las temas que se trataron, se le cuestionó por la tardanza en los cambios. “Me lo dice tanta gente, así que algo de verdad habrá. Me lo tendré que replantear (risas). Estás metido en la faena y no puedes pensar en lo que te dicen. Piensas en lo mejor para el equipo. Hay gente que dice sandeces y hay que gente que te hace pensar. Y eso es ya es mucho”.