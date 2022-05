Dedicatoria con mensaje de Kike Barja: “En el banquillo había gente que quiero mucho”

Nada más anotar el gol, Kike Barja señaló al banquillo con el dedo índice de su mano izquierda. Había una dedicatoria clara y evidente hacia uno de los suplentes. El de Noáin corrió hacia donde se encontraban los reservas, que estaban festejando su tanto. Rubén García estaba abrazado a Oier. Roberto Torres e Iñigo Pérez cerraron sus puños en señal de victoria y rabia. Barja se fundió en un cálido abrazo con el núcleo duro de navarros y todos fueron engullidos por la plantilla casi al completo. Se formó una piña que dejó una fotografía de un equipo en mayúsculas que se apoya ante las adversidades. La celebración del extremo fue muy comentada entre el osasunismo.

UN MENSAJE NÍTIDO

Una acción que incluso sorprendió a los narradores. Kike Barja lo explicó al término del partido: “Ha sido importante ese gol para ponernos por delante. Me ha hecho ilusión celebrarlo con mis compañeros porque me siento un compañero querido dentro del vestuario. Tengo buena relación con todos. En el banquillo había gente que quiero mucho. Me ha hecho ilusión celebrarlo con ellos”.

De sobra es conocida la estrecha relación que mantiene Barja con futbolistas como Oier, Torres o Iñigo Pérez. Los tres navarros que están atravesando una delicada situación deportiva esta temporada. El estellés y el centrocampista terminan contrato esta temporada y su continuidad está en el aire. Por su parte el de Arre, con un año más de vinculación, tiene un protagonismo residual.