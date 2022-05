Chengue Morales: “Dejé Montevideo sin saber que iba a fichar por Osasuna”

Richard 'Chengue' Morales era presentado como refuerzo invernal para la delantera de aunque en realidad rozaron los 4. El paso del tiempo ayuda en ocasiones a comprender ciertas situaciones que en su día generaron dudas. El 6 de enero de 2003,era presentado como refuerzo invernal para la delantera de Osasuna . La inversión era altísima para la modestia de un club endeudado. Se cifró el coste en 2,1 millones,

¿Qué pasó en aquel fichaje del ariete de 196 centímetros? Dos décadas después, el protagonista en cuestión no tiene problema en contarlo. Ayer lo confesó en una entrevista en Cope Navarra donde también participó este periódico. “Sinceramente, yo no tenía novedad dónde iba a recalar. Francisco Casal era en ese momento mi representante. Volé de Montevideo a Madrid sin saber que iba a Osasuna. Me quedé en Madrid una semana y no sabía cuál era mi destino. Después cuando llegué a Pamplona ahí empecé a interiorizar de todo lo que había pasado, la transferencia y todo. Sin duda que era una responsabilidad muy grande para mí. En el primer entrenamiento Javier Aguirre me dijo que él no me había pedido, que había sido un negocio entre el presidente y Casal y que no me iba a tener en cuenta”.

TWITTER

Estaba aparte del plantel. Luego me fui ganando el cariño de los compañeros y comencé a participar del club y del equipo”. El uruguayo, recordado estos días por el récord de goles que le ha batido Budimir , explicaba lo mal que lo pasó en su primera etapa en Osasuna por aquel extraño traspaso. Al final le dio la vuelta. “Yo venía de ser figura en Uruguay y de hacer goles con la selección de Uruguay y de clasificar a un Mundial. Todas esas cosas me afectaron mucho, pero a su vez me dieron rebeldía para poder demostrarle a Javier que yo le podía aportar al equipo y que en ese problema yo no tenía nada que ver. El mexicano era bastante duro en ese sentido y me dijo: 'A mí nadie me va a armar el plantel, vete para tu casa'. Todas esas cosas me fortalecieron y después conseguí hablar con Nacho Ambriz (segundo de Aguirre). Le dije: ‘Nacho dame una mano en esto porque yo no tengo nada que ver y yo quiero colaborar con el equipo’. Era durísimo terminar el entrenamiento irme a casa o entrenar solo.Luego me fui ganando el cariño de los compañeros y comencé a participar del club y del equipo”.

LA BATALLA DEL PIZJUÁN

Con Aguirre la relación se fue encauzando. “Terminamos siendo grandes amigos. Me acuerdo un partido con el Sevilla. Nos dijo a todos: ‘Esto es una guerra’. El Sevilla tenía a Javi Navarro y al otro peludo que no me acuerdo el nombre (Pablo Alfaro). Pegaban mucho mucho mucho. Nos dijo: ‘Este partido no lo podemos perder y vamos a armar una tangana. Hay que sacarlo adelante”.

ARCHIVO

El Chengue se refería a aquella batalla del Sánchez Pizjuán de 2004. “Él nos dijo en ese momento que se hacía responsable de lo que pasara. Imagínate la euforia con la que entramos nosotros. Si un entrenador te dice eso... Él te tocaba hasta el último filtro del nervio para que saliéramos con todo. Transmitía energía”.

EL RECUERDO DE LA GENTE

“Lo de Pamplona se lo cuento a todo el mundo”, comentaba cuando se le preguntó por la hinchada rojilla. “Me sorprendía algo que era increíble. Perder un partido y que la gente ovacionara más que cuando ibas ganando. Eso fue lo máximo que me tocó vivir. No hay una hinchada así. Tuve la suerte de jugar en el Gremio con ochenta mil personas, pero como la afición de Pamplona y Navarra no he visto. Gente con mucho afecto y brindada al cien por cien a la camiseta”.

En la entrevista, intervinieron sus excompañeros Patxi Puñal e Iñaki Muñoz, que intercambiaron recuerdos y risas. “Los navarros tenían mucha casta, transmitían los principios del club y de la ciudad”, valoraba del vestuario. “Los viernes, con los partidos de futbol-tenis, Aguirre nos mandaba a la ducha porque jugábamos a muerte, como finales. Eso era lindo en Pamplona. Competíamos a todo, pero con el máximo respeto. Eso no se olvida. Era el día de recuperación, pero nos dejamos la piel. Nadie quería perder”.

SESMA

“Qué grande eres, Morales qué grande eres”, le cantaba la afición rojilla al uruguayo. “Me acuerdo de aquello, qué emoción”, apuntaba el Chengue, que estuvo tres años en Osasuna siendo el último el mejor con 29 partidos y 9 goles. Fue titular en la inolvidable final de Copa. “Fueron de las cosas más lindas que nos tocó vivir. Llegamos casi sin dormir tras estar con la selección de Uruguay, con cansancio y Pablo lesionado. Intentamos no dejarnos nada. La charla previa de Aguirre fue emocionante”.

ES REPRESENTANTE

A sus 47 años, ha sido técnico junto a Paolo Montero y ahora se dedica a ser representante de futbolistas en Uruguay. En julio tiene previsto desplazarse a Pamplona y se abre a colaborar con Osasuna “para sumar”. En días pasados, recibió un vídeo de sus goles rojillos. “Tengo una hija de 24 años. Se los mostré. Fue emocionante”.